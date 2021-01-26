26 Ocak 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugün Yengeç burcunda ilerleyen Ay bizi ailevi konulara, yakınlık göstermeye yöneltiyor olsa da, bazı ani koşullar ve beklenmedik durumlar yüzünden zorlanabiliriz. Gün içinde önceliklere yer vermeye çalışalım. Koşullar çok değişken ya da dengesiz olabilir. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Süregelen işlerimize yeni bir yön vermemiz gerekebilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün gerçekleşen Güneş-Uranüs karesi sürprizler, anilikler getirmekte. Sert ve köşeli davranmamaya bakalım. Ancak hangi yöne gideceğimize karar verememek ve duygusal etkiler altında olmak bizi zorlayabilir. Hemen öğleden sonraki saatlerde aceleci davranmayalım. Yenilik yapmakta zorlanabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/ Çakmaktaşı Gerçekçi davranmakta fayda var. Kaçış içinde olmamalıyız. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfke ile davranmamalıyız.