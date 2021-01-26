MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri 26 Ocak 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları
26.01.2021 - 00:00 |

26 Ocak 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları

Denge bulmak zor! 26 Ocak 2021 Salı burç yorumuna göre bugün nelere dikkat edilmeli, neler yapılmalı?

26 Ocak 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları
ABONE OL

Bugün ne yapılabilir? Bugün Yengeç burcunda ilerleyen Ay bizi ailevi konulara, yakınlık göstermeye yöneltiyor olsa da, bazı ani koşullar ve beklenmedik durumlar yüzünden zorlanabiliriz. Gün içinde önceliklere yer vermeye çalışalım. Koşullar çok değişken ya da dengesiz olabilir. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Süregelen işlerimize yeni bir yön vermemiz gerekebilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün gerçekleşen Güneş-Uranüs karesi sürprizler, anilikler getirmekte. Sert ve köşeli davranmamaya bakalım. Ancak hangi yöne gideceğimize karar verememek ve duygusal etkiler altında olmak bizi zorlayabilir. Hemen öğleden sonraki saatlerde aceleci davranmayalım. Yenilik yapmakta zorlanabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/ Çakmaktaşı   Gerçekçi davranmakta fayda var. Kaçış içinde olmamalıyız. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfke ile davranmamalıyız.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün ev hayatınızdaki konularla ilgilenebilirsiniz. Güvenlik konuları gündeme gelebilir. Toprak veya emlak konularında karar almanız gerekebilir. Çalışma hayatınızdaki koşullarda değişiklikler olabilir. Sizden daha güçlü kimselerle iş birliği içinde olabilirsiniz. Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Beklenmedik yerlerden haberler gelebilir. Yakın çevrenizdeki insanlarla da görüşmeler yapabilirsiniz. Kardeşlerinizle programlar yapabilirsiniz. Gelecek yönündeki planlarınızı tekrar organize etmeniz gerekebilir. Aşk hayatınızda farklı düşünceler içine girebilirsiniz. Ani değişiklikler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün parasal konularda yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Parasal konularda ailenizin kaynaklarını kullanmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda sorumluluklarınız artabilir. İş yükünüzden kaynaklanan sıkıntılar çıkabilir. Bazı konuları sağlamlaştırmak için çaba sarf edebilirsiniz. Konusunda bilgili kişilerden yardım alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Hassas olduğunuz konuları güçlendirmek isteyebilirsiniz. Ortaklaşa konularda değişim yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizden dolayı bazı konularda anlaşmazlıklar çıkabilir. Çalışma konularınızın üzerine gidebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün aileniz ile ilgili tatsız şeyler yaşayabilirsiniz. Kimi zaman göremediğiniz durumlar yüzünden belirsizlik yaşayabilirsiniz. Olayları kendi akışı içinde görmeye çalışın. Babanızla ilgili konularda endişe yaratan olaylar yaşanabilir. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızdaki artış ve karışıklıklar sizi yorabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecekle ilgili planlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Sorumlu olduğunuz konuları güçlendirmek için daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Çalışma konularınızın üzerine gidebilirsiniz. Hobilerinizle ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir. İşlerinizle ilgili başkalarından yardım alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda görünür olmak isteyebilirsiniz. Sorumluluklarınızda artış olabilir. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Ailenizle ilgili konularda belirsiz koşullar oluşabilir. Bazı konularda değişiklikler olabilir. Sizden daha büyük kişilerden destek alabilirsiniz. Gün içinde bürokratik konularla ilgilenebilirsiniz. Dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için yeni fırsatlar söz konusu olabilir. Değişik konulara ilgi duyabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda daha yüksek konsantrasyon içine girebilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Geleceğinizle ilgili yeni fikirler gündeme gelebilir. Aşk hayatınızda farklı konularla gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularda daha aceleci olabilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminize gelebilir. Parasal konularda yeni gelişmeler söz konusu olabilir. İş hayatınızda daha güçlü kişilerle karşılıklı gelebilirsiniz. Bazı konulara çözüm getirmeniz gereken bir gündesiniz. Ailevi konuları temellendirmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ilgili konular sizi oyalayabilir. İlişkilerinizde dengede kalmakta zorlanabilirsiniz. Bazı konularda dönüşümler yaşayabilirsiniz. Farklı fikirlerde olan kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Zihinsel olarak yoğun bir gün geçiriyor olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha dikkatli davranmalısınız. Bir şeyleri temellendirdiğiniz zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konularla daha çok meşgul olabilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Yeni sorumluluklar gündeme gelebilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sağlığınıza özen gösterin. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Parasal konularda karışıklıklar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün aşk hayatınızla ilgili konular sizi yorabilir. Yaratıcılığınızı kullandığınız konularda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili koşullar oyalayıcı olabilir. Sorumlu olduğunuz konuların sağlam olmasını isteyebilirsiniz. Gelecek planlarınızda dönüşümler meydana gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku

Burç Hesaplama

HESAPLAMA TÜRÜ
ADINIZ
CİNSİYETİNİZ
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM SAATİ
DOĞUM YERİ

Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanBiz Şifayız!
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Prof. Dr. Şükrü YazarPOST BARİATRİK CERRAHİ NEDİR?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaMeme Büyütme Hakkında
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu Özkal
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu ÖzkalGünün En Önemli 15 Dakikası
Op. Dr. Defne Erkara
Op. Dr. Defne ErkaraGöz altı morlukları
Oğuz Kara
Oğuz KaraÇalışan Üretimleri ve Telif
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşKaranlık Oda İçin Bitkiler
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzBoşanma Sebebi: Onur Kırmak
Dr. Gökhan Güler
Dr. Gökhan GülerDoğal Saç Kalınlaştırma
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirHer kalori denk midir?
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

26 Ocak 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları

26 Ocak 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları

Talk pudraları kanser mi yapıyor?

Talk pudraları kanser mi yapıyor?

Zerdeçal çayı tüketmeye başlamak için 6 neden ve mucize zerdeçal çayı tarifi

Zerdeçal çayı tüketmeye başlamak için 6 neden ve mucize zerdeçal çayı tarifi

Kahkahaçiçeğigiller familyasından mucize besin! Kanserle savaşıyor

Kahkahaçiçeğigiller familyasından mucize besin! Kanserle savaşıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet