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HaberlerAstroloji Haberleri 27 Ocak 2021 Çarşamba burç yorumu – Günlük burç yorumları
27.01.2021 - 00:00 |

27 Ocak 2021 Çarşamba burç yorumu – Günlük burç yorumları

Ailevi konular önemli! 27 Ocak 2021 Çarşamba burç yorumuna göre bugün nelere dikkat edilmeli, nelerden kaçınılmalı?

27 Ocak 2021 Çarşamba burç yorumu – Günlük burç yorumları
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Bugün ne yapılabilir? Bugün Yengeç burcundaki Ay, Oğlak’taki Venüs ile karşı karşıya duruyor. Duygusal ihtiyaçlarımız, ailevi konular, sevmek ve sevilmek alanında hassasiyetlerimiz yüksek. Korunmak ve paylaşım içinde olmak, ailevi konulara, geleneklere, sevdiklerimize yönelmek konusunda daha istekliyiz. Kimi zaman aşırı beklentiler hayal kırıklığına neden olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Özellikle ilişkiler, ailevi konular ve bu alanda beklentiler akşam saatlerinde daha dikkat çekici olabilir. Günün geç saatlerinde daha büyük bir kırılganlık ve kimi zaman endişe ya da duygusal ısrarlara neden olabilecek karşılaşmalar mümkün. Dolayısı ile günün geç saatlerinde ev hayatında daha dengeli olmaya çalışalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Fırtına Aşırı yargılayıcı olmadan düşünmek gerekiyor. Takvime göre bugün Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.

 

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Bugün

Ailevi konularda fedakârlık yapacağınız bir gündesiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Ev hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. Geçmişe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Gün içinde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Belirsiz koşullar keyfinizi kaçırabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaşayacağınız zihinsel süreçler sizi yorabilir. Konuşma ve yazışmaların yoğunluğu nedeniyle dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizde size ihtiyacı olan kişiler olabilir. Bazı konularda fedakârlık yapmanız gerekebilir. Öğreneceğiniz yeni haberler sizi şaşırtabilir. Ticari konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün işlerinizde yeteneklerinizi kullanırsanız daha kolay ilerleyebilirsiniz. Başkalarından göreceğiniz yardımlar işlerinizi sağlamlaştırmak için iyi bir fırsat olabilir. Parasal konularda yeni fikirler gündeme gelebilir. İş hayatınızda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu durum başka işlerinizden fedakârlık yapmanıza neden olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün fedakârlık yapacağınız konular gündeme gelebilir. Bu durum sizin daha çok hassaslaşmanıza neden olabilir. Kişisel konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Karar almakta güçlük çekebilirsiniz. İlişkilerinizdeki konular sizi meşgul edebilir. Farklı fikirler konuşulmaya başlanabilir. Yabancılarla ilgili konuları sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde ihmal ettiğiniz aile konuları nedeniyle bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sizi kısıtlayan koşullar oluşabilir. Kendinizi stres altında hissedebilirsiniz. Parasal konularda kafanızı kurcalayan durumlar gündeme gelebilir. Hızlı kararlar almak için uygun bir gün değil. Başkalarına yardım etmek isteyebilirsiniz. Aile konularına dikkat.Devamını Oku

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Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni planlar içinde olabilirsiniz. Dernek işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Aynı çevredeki insanlarla bir araya gelebilirsiniz.  Sorumlu olduğunuz işlerinizi güçlendirmek için yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Eşinizle ilgili konularda fedakârlık yapabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerde ilerleme sağlayacağınız bir gündesiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. İş yerinde göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkiniz önem kazanabilir. Bazı konularda onlara yardım etmek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gündeminizi farklı konular meşgul edebilir. Yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlere daha fazla dahil olabilirsiniz. Aşk hayatınızda fedakârlık etmeniz gereken süreçler yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızın size ihtiyacı olabilir. Gün içinde kendi içinize dönebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Ortaklı konularda kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Ailevi konularda sorumluluklarınız artabilir. Ev hayatınızla ilgili eşinize yardım edebilirsiniz.   Gün içinde parasal konularla ilgili yenilenme içine girebilirsiniz. Maddi açıdan başkalarına bağlı olduğunuzu hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde eşinizle birlikte ilgilendiğiniz konular gündeme gelebilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde değiştirmeniz gereken durumlar olabilir. Doğru iletişim yolları bulmak ve dengede kalmak sizi zorlayabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde başarılı olmak için çaba göstereceksiniz. Bugün sakin geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Öğle saatlerinde yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir. Kendi özel hayatınızdan feragat etmeniz gerekebilir. Doğru organizasyonlarla bu durumu sakince çözebilirsiniz. Bazı konularda çevrenizdeki insanlara yardım etmek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün çocuklarınızla ilgili işlerle fazlasıyla oyalanabilirsiniz. Gereksiz harcamalarınızı kısmalısınız. Hobilerinizle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Kendinizi yaratıcı bulduğunuz konularda daha fazla ilerlemek isteyebilirsiniz. Bazı konularda risk almak için acele etmeyin. Fedakârlık yaptığınız konular sizin için hassas hale gelebilir.Devamını Oku

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