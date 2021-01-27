27 Ocak 2021 Çarşamba burç yorumu – Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugün Yengeç burcundaki Ay, Oğlak’taki Venüs ile karşı karşıya duruyor. Duygusal ihtiyaçlarımız, ailevi konular, sevmek ve sevilmek alanında hassasiyetlerimiz yüksek. Korunmak ve paylaşım içinde olmak, ailevi konulara, geleneklere, sevdiklerimize yönelmek konusunda daha istekliyiz. Kimi zaman aşırı beklentiler hayal kırıklığına neden olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Özellikle ilişkiler, ailevi konular ve bu alanda beklentiler akşam saatlerinde daha dikkat çekici olabilir. Günün geç saatlerinde daha büyük bir kırılganlık ve kimi zaman endişe ya da duygusal ısrarlara neden olabilecek karşılaşmalar mümkün. Dolayısı ile günün geç saatlerinde ev hayatında daha dengeli olmaya çalışalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Fırtına Aşırı yargılayıcı olmadan düşünmek gerekiyor. Takvime göre bugün Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.