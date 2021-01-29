29 Ocak 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugün Aslan burcundaki Ay, dolunayın da etkisi ile bizi daha kritik değerlendirmelere, düşüncelere yöneltiyor. Özellikle karşılıklı konularda, beklentilerimizde biraz daha esnek ve dengeli olmaya bakalım. Duygularımızı, isteklerimizi daha abartılı ve güçlü bir şekilde ortaya koyma eğilimindeyiz. Ancak bu durum inatlaşmaya da gidebilir.

Nelerden kaçınmalı? Takılıp kalmamalıyız. Oldukça kararlı ve iddialı davranabiliriz. Günün ilk yarısında kendimize güvenimiz oldukça yüksek. Esneklik gösterebilmek çok önemli. Eğer sadece kendimizin haklı olduğunu düşünürsek, gereksiz karşıtlıklar ya da anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Timsah Bugün neler ektiğinize, neler düşündüğünüze dikkat etmelisiniz. Niyetler çok önemli. Harekete geçmek için karar alacağız. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Hayatı olduğu gibi kabullenmek yaratıcılığımızı arttırabilir.