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HaberlerAstroloji Haberleri 29 Ocak 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları
29.01.2021 - 00:00 |

29 Ocak 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları

Dolunay etkisi devam ediyor! 29 Ocak 2021 Cuma burç yorumuna göre bugün nelere dikkat edilmeli, nelerden kaçınmalı?

29 Ocak 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları
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Bugün ne yapılabilir? Bugün Aslan burcundaki Ay, dolunayın da etkisi ile bizi daha kritik değerlendirmelere, düşüncelere yöneltiyor. Özellikle karşılıklı konularda, beklentilerimizde biraz daha esnek ve dengeli olmaya bakalım. Duygularımızı, isteklerimizi daha abartılı ve güçlü bir şekilde ortaya koyma eğilimindeyiz. Ancak bu durum inatlaşmaya da gidebilir.

Nelerden kaçınmalı? Takılıp kalmamalıyız. Oldukça kararlı ve iddialı davranabiliriz. Günün ilk yarısında kendimize güvenimiz oldukça yüksek. Esneklik gösterebilmek çok önemli. Eğer sadece kendimizin haklı olduğunu düşünürsek, gereksiz karşıtlıklar ya da anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Timsah  Bugün neler ektiğinize, neler düşündüğünüze dikkat etmelisiniz. Niyetler çok önemli. Harekete geçmek için karar alacağız. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Hayatı olduğu gibi kabullenmek yaratıcılığımızı arttırabilir.

 

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Bugün

Bugün keyif aldığınız konularda daha istekli olabilirsiniz. İş hayatınızda dönüşümler yaşanabilir.  Sorumlu olduğunuz konuları sağlamlaştırmak için mücadele edebilirsiniz. Çocuklarınıza zaman ayırmak için uygun bir gündesiniz. İkili ilişkileriniz için harcama yapabilirsiniz. Spekülatif konulardan uzak durmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Babanızla ile ilgili olan konular gündeminizde değişim yaratabilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Eskide kalan konular gündeme gelebilir. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Ani değişen olaylara karşı dikkatli olmalısınız. Gündem yaratacak konular sizi zorlayabilir. Yaşanan olaylara karşı sakin tavrınızı korumanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde değişen olaylar gündeminizi hareketlendirebilir. Yakın çevrenizdeki konulardan etkilenebilirsiniz. Yazışma ve konuşmalarınıza özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. Sürpriz gelişmeler olabilir. Ticari anlaşmalar konusunda fikir değişiklikleri yaşanabilir. Kardeşlerinizle paylaşım içinde olabilirsiniz. Yeni haberler alabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Parasal kaynaklarla ilgili değişiklikler olabilir. Gün içinde gelişen olaylar için harcama yapmanız gerekebilir. Kişisel yeteneklerinizle ilgili değişik konulara ilgi duyabilirsiniz. Gelecek planlarınızla ilgili durumlarda dönüşümler yaşayabilirsiniz. Sizi düşündüren ve zorlayan koşullar meydana gelebilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bazı konularda dönüşümler yaşanabilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular daha çok ön plana çıkabilir. Hassas olduğunuz konularda değişiklikler yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişi ile görüşmelerinize dikkat etmelisiniz. Hızlı alınan kararlar olabilir. Gün içinde duygusal olarak yaşadığınız dönüşümler sizi yorabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bilinmeyen konular sizi farklı yerlere taşıyabilir. Duygusal olarak kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele verebilirsiniz. Psikolojik olarak yaşanan dönüşümlerden etkilenebilirsiniz. Sizin için yorucu bir gün olabilir. İletişimde olduğunuz kişilere karşı ani tepki göstermekten kaçının.Devamını Oku

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Bugün

Aklınızda olan bazı planlarınızı sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çabalamanız gerekebilir. Bazı konulardaki dönüşüm gerektiren konular sizi kısıtlayabilir. Ümit ettiğiniz konularda ani fikir değişiklikleri yaşanabilir. Arkadaşlarınızla yaptığınız programlar aksayabilir. Tepki vermeden önce düşünmenizde fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeme gelebilir. Bazı konularda engelleri aşmak için ellerinizi kirletmeniz gerekebilir. Üstlerinizle iletişiminiz sizin iş yönünüzü belirleyebilir. Aniden ortaya çıkan olaylardan dolayı sıkıntıya düşebilirsiniz. İkili ilişkilerinizle ilgili dönüşümler yaşayabilirsiniz. Olaylara daha sakin yaklaşmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ileriye dönük konularda başlangıçlar yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte yolculuklar planlayabilirsiniz. Düşünsel konularda kendinizi daha yaratıcı kılabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde değişimler yaşanabilir. Bu durumlar sizi yorabilir. Yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Bazı konuları sağlamlaştırmakta zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sizi yoran koşullar gündeme gelebilir. Ortaklı konularda değişiklikler meydana gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz.  Çözmekte zorlandığınız konular açığa çıkabilir. Parasal konularda yenilenme içinde olabilirsiniz. Zevk aldığınız konularla ilgili dönüşümler yaşanabilir. İlişkiler ön planda olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konularda sürprizler olabilir. Ev hayatınızdaki olaylar sizi değişime itebilir. Karşınızdaki kişiye kendinizi doğru ifade etmeniz gereken bir gündesiniz. Aldığınız sorumluluklar sizi yorabilir. Ailevi konularda dönüşümler yaşanabilir. İkili ilişkilerinizde uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işleri sağlamlaştırmak için çaba gösterebilirsiniz. Bu konuda çalışma arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Düşündüğünüz konular sizi yorabilir. Gün içindeki stres nedeniyle kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Bazı olayları açığa çıkarmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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