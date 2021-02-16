3 Aylık Bebek Gelişimi Nasıl Olur? 3 Aylık Bebekte Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bebeğin doğumunun ardından ilk bir kaç ay büyüme çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bebeklerin büyümesi devam ederken beslenme alışkanlıkları, uyku düzenleri gibi pek çok konuda da değişiklikler olmaktadır.

3 Aylık Bebek Gelişimi Nasıl Olur?

3 aylık olan bebekler artık yardım almadan başlarını dik olarak tutabilmektedirler. Yüz üstü yatırıldıkları zaman başlarını kendileri kaldırabilir ve dik bir şekilde karşıya bakabilirler. Bunun yanında yüz üstü kaldırıldığı zaman sadece başını değil göğsünü de kaldırmaya başlamaktadır.

Bunun dışında 3 aylık olmuş bir bebek sırt üstü yatırıldığı zaman kendiliğinden sağa ve sola dönebilmektedir. Yavaş yavaş hareketlenmeye başlayan bebek yalnız bırakılmamalı, yatarken düşmemesi açısından yanına destekler konulmalıdır.

Artık sırt üstü yatarken ellerini havada birleştirebilir ve ellerini tanımak için sürekli hareketlerini izlerler. Bu dönemde eli ağza götürme alışkanlığı da sıklıkla görülmektedir. Ayrıca ağzında salya birikimleri de gözlemlersiniz. Bu da bebeğinizin artık diş çıkarmaya hazırlandığının göstergesidir.

3 Aylık Bebekte Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bebek bu dönemde artık anne ve babasını tanır ve ebeveynlerini gördüğü zaman tepki vermeye başlar. Bu dönemde nesneler ile birlikte renkler de artık ayırt edilebilmektedir. Bebek odanın içinde gözlerini gezdirerek eşyaları ve renkleri tanımaya çalışır. Her şey dikkatini çekmeye başlar.

3 aylıkken işitme yetisinde de ciddi gelişmeler meydana gelir. Ebeveynlerinin sesini ayırt edebilir. Aşırı seslere tepki verebilir. Konuşmadaki sevecenlik, kızgınlık tonlarını fark eder. Ses çıkarmak hoşuna gider.

Koku konusunda da gelişme kaydeder. Annesinin dışında etrafında olan diğer kişilerin de kokusunu almaya başlar. Oyuncaklarına ya da çevredeki nesnelere dokunmaktan keyif alır.

Bebeklerde Zihinsel Gelişim

Bebekler zihinsel olarak da 3 aylıktan itibaren gözle görülür gelişmeler gösterirler. Bebeğinize konuştuğunuz zaman size cevap verdiğini, aguladığını ve değişik sesler çıkardığını fark edebilirsiniz. Tanıdık gelen seslere doğru hareket etmek ister. Seslenildiği zaman dönerek tepki verir.

Eline ses çıkaran bir oyuncak verdiğinizde bunu salladığı zaman ses çıkacağının farkına varır. Bunun yanında 3 aylıktan itibaren çeşitli sesler çıkararak, ihtiyaçlarını anlatmaya başlar. Beden hareketleri ile de çevresindekiler ile iletişim kurmaya çalışır.

3 Aylık Bebeğin Gelişimini Olumlu Olarak Etkileyen Aktiviteler Nelerdir?

3 aylıktan itibaren bebekler çevreleri ile daha çok iletişim kurmaya başlarlar. Bu dönemde bebek ile sürekli göz teması kurularak, konuşmalar yapılabilir. Bunun yanında oyuncakları ile oynatılabilir. Oyuncakların renklerinden bahsedilebilir.

3 aylık bebekler temastan hoşlanırlar. Heyecanlanmaları durumunda sarılmak ya da konuşmak onları olumlu yönde etkileyecektir. Bu dönemde bebekler artık kendilerini tanımaya başlarlar. Sürekli ellerini izlerler. Bu dönemde kendine zarar vermeyeceği oyuncakları eline vererek kavraması sağlanabilmektedir. Bu dönemde bebeklere aynada kendini gösterdiğiniz zaman ilgisini çeker ve bu oldukça hoşuna gider.

Bebeklerin kaslarını geliştirmek amacı ile yattığı yerde çok zorlamadan ve oldukça nazik davranarak ellerini açıp kapama hareketleri yaptırabilirsiniz. Bu şekilde küçük ve kısa egzersizler bebeğinizin hoşuna gidecektir.







