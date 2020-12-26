MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri 30 Aralık’taki dolunay ailevi konulara dikkat çekiyor!
26.12.2020 - 00:00 |

30 Aralık’taki dolunay ailevi konulara dikkat çekiyor!

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!

30 Aralık’taki dolunay ailevi konulara dikkat çekiyor!
ABONE OL

Yılın son günlerinde, 28’i civarında daha fazla hareket ve iletişim olanağı var. Düşüncelerimizi toparlamak ve uygulayıcı olmak kolay olabilir. 30 Aralık’taki dolunay ailevi konulara, sevdiklerimizle bir arada olma isteğimize dikkat çekiyor. Duyarlılıklar da artmış durumda. Yeni yıla hassas koşullarda giriyoruz. Kafamız oldukça karışık olabilir. Venüs-Neptün karesi ve Venüs’ün Güney ay düğümü ile birleşimi hayattan keyif almak yönünde dağınık ve pek de rahat olmadığımızı göstermekte. Aşkta hatalar, hoşnutsuzluklar zevklerde gereksiz abartı yaşanabilir. İlişkilerimizden beklentilerimizde daha dikkatli olalım. Yılın ilk gününde hayallere, ilhamlara daha açığız.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

27 Aralık Pazar

Ay İkizler’de iken günü entelektüel uğraşlara ayırmak güzel olabilir. Sohbetler merak uyandırabilir.

28 Aralık Pazartesi

Düşüncelerimizi bir hedefe yöneltmek doğru olacak. Artan bir iletişim isteği var.

29 Aralık Salı

Günün ikinci yarısında hassasiyetlerimizi öne çıkaran konular var.

30 Aralık Çarşamba

Yengeç’te gerçekleşen dolunay duyarlılıklarımızı ve duygusal açıdan bir arada olma isteğimizi anlatıyor.

31 Aralık Perşembe

Yeni bir yıla duygusal açıdan hassas bir atmosfer içinde giriyoruz. Gece yarısından önce Ay Aslan’a geçmiş olacak.

1 Ocak Cuma

Dengeli bir iyimserlik içinde olabiliriz. Eğlenceli olabilecek uğraşlara zaman ayırabiliriz.

2 Ocak Cumartesi

Öğle saatlerini daha iyi değerlendirebiliriz. Olayların daha olumlu yönlerine bakmak gerekiyor.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Elinizdekileri ve paranızı daha iyi değerlendirebilecek olanaklar aramalısınız. Maddi konular üzerinde daha çok durabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel konularda yapabileceğiniz çok şey var. Ayrıca ailevi konularla da zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün biraz dikkatli davranmak ve bilgisiz hareket etmemek gerekiyor. Sizi bağlayan durumlarla karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni hedefler ve hevesler gündeme gelebilir. Gruplar içerisinde daha aktif ve becerikli olmanız da mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün oldukça meşgul ve sorumlu olabilirsiniz. Hafta sonu olmasına karşın, tamamlamanız gereken işler çok olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi daha iyi hissedebilecek, yeni şeyler öğrenebilecek bir gündesiniz. Uzaklar ve yolculuklar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraşmanız ve zihinsel açıdan meşgul olmanız gereken durumlar olabilir. Düşüncelerinizde daha iyimser olmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ya da sevgilinizle daha çok ilgilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bazı eleştirilere de açık olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugünü boş geçirmek yerine, daha verimli olabileceğiniz bir işe ayırabilirsiniz. Düşüncelerinizde de aktifsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle bir arada olmak ve yaratıcı konularla uğraşmak için oldukça uygun. Yaratıcı bir konuya da zaman ayırın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evle ilgilenmek ve evde meşgul olmak açısından hareketli bir gün olabilir. Düşüncelerinizi netleştirmeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareket ve ziyaretler dikkat çekebilir. Daha çok yer görüp yeni şeyler keşfedebilir, zihinsel açıdan canlı olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku

Burç Hesaplama

HESAPLAMA TÜRÜ
ADINIZ
CİNSİYETİNİZ
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM SAATİ
DOĞUM YERİ

Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan Kırkoğlu2021’in en dikkat çeken teması
Psk. Dan. Gizem KOLÇAK
Psk. Dan. Gizem KOLÇAKPandemide Pomodoro Tekniği
Op. Dr. Atilla Şengör
Op. Dr. Atilla ŞengörBurun kökenli baş ağrıları
Fulya Üçem
Fulya ÜçemKovid-19 stresi diş sıkma, çene ve eklem hastalıklarını artırdı!
Estetik Diş Hekimi Onur Öztürk
Estetik Diş Hekimi Onur ÖztürkDişler beyazlatma sonrası şeffaflaşır mı?
Adil Yıldırım
Adil YıldırımYeni yılda hayatını değiştirmek ister misin?
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıKoronavirüse karşı çocuklarda beslenme
Öykü Yıldırım
Öykü YıldırımSporcular için antioksidan
Beste Sırapınar
Beste SırapınarBizim evin papağanı
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluYeni seneye yeni kararlar
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

30 Aralık’taki dolunay ailevi konulara dikkat çekiyor!

30 Aralık’taki dolunay ailevi konulara dikkat çekiyor!

Haftalık burç yorumları – 28 Aralık-3 Ocak haftası burç yorumları

Haftalık burç yorumları – 28 Aralık-3 Ocak haftası burç yorumları

Liposuction doğru şekilde yapılmazsa nelere yol açar?

Liposuction doğru şekilde yapılmazsa nelere yol açar?

Kovid-19'a karşı kazanılan bağışıklık 8 ay sürebilir

Kovid-19'a karşı kazanılan bağışıklık 8 ay sürebilir

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet