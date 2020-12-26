30 Aralık’taki dolunay ailevi konulara dikkat çekiyor!
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!
Yılın son günlerinde, 28’i civarında daha fazla hareket ve iletişim olanağı var. Düşüncelerimizi toparlamak ve uygulayıcı olmak kolay olabilir. 30 Aralık’taki dolunay ailevi konulara, sevdiklerimizle bir arada olma isteğimize dikkat çekiyor. Duyarlılıklar da artmış durumda. Yeni yıla hassas koşullarda giriyoruz. Kafamız oldukça karışık olabilir. Venüs-Neptün karesi ve Venüs’ün Güney ay düğümü ile birleşimi hayattan keyif almak yönünde dağınık ve pek de rahat olmadığımızı göstermekte. Aşkta hatalar, hoşnutsuzluklar zevklerde gereksiz abartı yaşanabilir. İlişkilerimizden beklentilerimizde daha dikkatli olalım. Yılın ilk gününde hayallere, ilhamlara daha açığız.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
27 Aralık Pazar
Ay İkizler’de iken günü entelektüel uğraşlara ayırmak güzel olabilir. Sohbetler merak uyandırabilir.
28 Aralık Pazartesi
Düşüncelerimizi bir hedefe yöneltmek doğru olacak. Artan bir iletişim isteği var.
29 Aralık Salı
Günün ikinci yarısında hassasiyetlerimizi öne çıkaran konular var.
30 Aralık Çarşamba
Yengeç’te gerçekleşen dolunay duyarlılıklarımızı ve duygusal açıdan bir arada olma isteğimizi anlatıyor.
31 Aralık Perşembe
Yeni bir yıla duygusal açıdan hassas bir atmosfer içinde giriyoruz. Gece yarısından önce Ay Aslan’a geçmiş olacak.
1 Ocak Cuma
Dengeli bir iyimserlik içinde olabiliriz. Eğlenceli olabilecek uğraşlara zaman ayırabiliriz.
2 Ocak Cumartesi
Öğle saatlerini daha iyi değerlendirebiliriz. Olayların daha olumlu yönlerine bakmak gerekiyor.