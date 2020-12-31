31 Aralık 2020 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Nerede ise gün boyunca Ay Yengeç’te ilerliyor ancak saat 21:57’de Aslan burcuna ilerleyecek. Gün boyunca kendi iç dünyamızı ve evimizi ilgilendiren konuları daha çok düşünebiliriz. Yıl sona ererken, duygusal alanda kendimizi daha hassas ve hayalci bulabiliriz. Yengeç teması ailevi konulara da vurgu getirmekte. Günün geç saatlerinde ise Aslan burcundaki Ay eğlenceli konulara vurgu getirmekte.

Nelerden kaçınmalı? Duygusal alanda bir muhasebe yapıyoruz. Belki yeteri kadar objektif olamayabiliriz. Bugün kendimizi ve başkalarını anlamak için daha çok çaba sarf edebiliriz. Aşkta ve keyif veren konularda biraz daha dengeli ve mantıklı olmaya çaba sarf edelim.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Maymun Yeni fikirler geliştirebiliriz. Tzolkin’e göre bugün zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günündeyiz. Bugün aynı zamanda yeni şeyleri denemek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.