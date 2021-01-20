4 haftalık gebelik belirtileri nelerdir? Hamileliğin 4. haftasında neler olur?

Hamileliğin 4. haftası, hamilelik belirtilerinin yaşanmaya başlandığı ve artık idrar ve kan testleri ile gebeliğin net olarak öğrenilebileceği bir haftadır. Küçük bir hücre yığını şeklinde rahime yerleşmiş olan embriyo gelişip büyümeye başlayacaktır.

4 haftalık gebelik belirtileri nelerdir?

Hamile kadınların ilk fark ettikleri değişim adet kanamasında gecikme oluşmasıdır. Göğüsler normale göre daha irileşir ve hassaslaşır. Meme uçlarında ise renkte koyulaşma gözlemlenir. Çok fazla yorgunluk hissi oluşur ve mide bulantıları sıklaşır.

Gebeliğin bu sürecinde adet kanamasına benzetilen "yerleşme kanaması" gözlemlenebilir. Bu kanama lekelenme şeklinde gerçekleşir. Anne adayına ve bebeğe hiçbir zararı yoktur.

Hamileliğin 4. haftasında neler olur?

Ana rahmine yerleşen embriyo büyüyüp gelişmeye devam eder. Bu süreçte hamilelikte gözlemlenen değişiklikler anne ve bebek için ayrı ayrı incelenir.

Bebeğin gelişiminde neler olur?

Gebeliğin 4. haftası embriyonik gelişim sürecinin başlangıcıdır. Hamileliğin 4. haftası ile 10. haftası arası bebekte organ gelişimi gerçekleşir ve hatta bazı organlarda çalışma gözlemlenebilir.

Embriyo bu haftada henüz bir haşhaş tohumu büyüklüğündedir ve gelişimi etkileyecek olan her etkiye karşı savunmasız bir haldedir.

Bebeğin gelişimine katkı sağlayacak olan ve doğuma kadar bebeği koruyacak olan plasenta bu haftada oluşmaya başlar. Haftanın sonunda ise, anne kanında bulunan besinler plasenta yardımı ile bebeğe aktarılması gerçekleşir. Halk arasında aş erme yine bu dönemde başlar. Bebek anne kanındaki besinlerden beslenmeye başladığı için gelişiminde eksik olan maddeler bir nevi anneye kan yolu ile iletilir.

Bu gelişimlerin dışında bebeğin içinde büyüdüğü amniyotik kesede kırmızı kan hücrelerinin üretimi başlanır. Bunun nedeni, oluşan plasenta devreye girene kadar bu kan hücreleri plasenta görevini üstlenecektir.

Anne bedeninde neler olur?

Bu hafta içerisinde gebe olup olmadığınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Fakat kesin bir sonuç için hafta bitiminde test yapmakta fayda vardır.

Yapılan test pozitif çıkar ise hemen doktordan randevu alınmalıdır.

Çoğu doktor 8 hafta olmadan randevu vermemektedir. Eğer sağlık durumunuzda sorun yaşıyor iseniz bunu belirtip randevu tarihini erkene çekebilirsiniz.

İlaç kullanmış ya da kullanıyorsanız bu durumu doktora bildirmeniz embriyonun sağlığı için oldukça önemlidir.

Bu haftadan sonra vücudun folik asit gereksinimi artacaktır. Bu sebeple doktorunuzun önerdiği folik asidi kullanmanız oldukça önemlidir.