Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri 4 haftalık gebelik belirtileri nelerdir? Hamileliğin 4. haftasında neler olur?
20.01.2021 - 13:30 |

4 haftalık gebelik belirtileri nelerdir? Hamileliğin 4. haftasında neler olur?

Hamilelikte, bebek için en zorlu süreç olan 4. haftadan itibaren çok dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimidir. Çünkü bebeğin organlarının oluşumu bu haftadan itibaren başlar. Bu aylar sizi de duygusal olarak zorlayabilecek bir dönemdir. Peki, 4 haftalık gebelik belirtileri nelerdir? Hamileliğin 4. haftasında neler olur? Tüm detayları ile derledik.

4 haftalık gebelik belirtileri nelerdir? Hamileliğin 4. haftasında neler olur?
ABONE OL

Hamileliğin 4. haftası, hamilelik belirtilerinin yaşanmaya başlandığı ve artık idrar ve kan testleri ile gebeliğin net olarak öğrenilebileceği bir haftadır. Küçük bir hücre yığını şeklinde rahime yerleşmiş olan embriyo gelişip büyümeye başlayacaktır.

4 haftalık gebelik belirtileri nelerdir?

Hamile kadınların ilk fark ettikleri değişim adet kanamasında gecikme oluşmasıdır. Göğüsler normale göre daha irileşir ve hassaslaşır. Meme uçlarında ise renkte koyulaşma gözlemlenir. Çok fazla yorgunluk hissi oluşur ve mide bulantıları sıklaşır.

Gebeliğin bu sürecinde adet kanamasına benzetilen "yerleşme kanaması" gözlemlenebilir. Bu kanama lekelenme şeklinde gerçekleşir. Anne adayına ve bebeğe hiçbir zararı yoktur. 

Hamileliğin 4. haftasında neler olur?

Ana rahmine yerleşen embriyo büyüyüp gelişmeye devam eder. Bu süreçte hamilelikte gözlemlenen değişiklikler anne ve bebek için ayrı ayrı incelenir. 

Bebeğin gelişiminde neler olur?

Gebeliğin 4. haftası embriyonik gelişim sürecinin başlangıcıdır. Hamileliğin 4. haftası ile 10. haftası arası bebekte organ gelişimi gerçekleşir ve hatta bazı organlarda çalışma gözlemlenebilir.

Embriyo bu haftada henüz bir haşhaş tohumu büyüklüğündedir ve gelişimi etkileyecek olan her etkiye karşı savunmasız bir haldedir.

Bebeğin gelişimine katkı sağlayacak olan ve doğuma kadar bebeği koruyacak olan plasenta bu haftada oluşmaya başlar. Haftanın sonunda ise, anne kanında bulunan besinler plasenta yardımı ile bebeğe aktarılması gerçekleşir. Halk arasında aş erme yine bu dönemde başlar. Bebek anne kanındaki besinlerden beslenmeye başladığı için gelişiminde eksik olan maddeler bir nevi anneye kan yolu ile iletilir. 

Bu gelişimlerin dışında bebeğin içinde büyüdüğü amniyotik kesede kırmızı kan hücrelerinin üretimi başlanır. Bunun nedeni, oluşan plasenta devreye girene kadar bu kan hücreleri plasenta görevini üstlenecektir.

Anne bedeninde neler olur?

Bu hafta içerisinde gebe olup olmadığınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Fakat kesin bir sonuç için hafta bitiminde test yapmakta fayda vardır.

Yapılan test pozitif çıkar ise hemen doktordan randevu alınmalıdır.

Çoğu doktor 8 hafta olmadan randevu vermemektedir. Eğer sağlık durumunuzda sorun yaşıyor iseniz bunu belirtip randevu tarihini erkene çekebilirsiniz. 

İlaç kullanmış ya da kullanıyorsanız bu durumu doktora bildirmeniz embriyonun sağlığı için oldukça önemlidir. 

Bu haftadan sonra vücudun folik asit gereksinimi artacaktır. Bu sebeple doktorunuzun önerdiği folik asidi kullanmanız oldukça önemlidir. 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için atılımlarda bulunabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda hassasiyetler oluşabilir. Hayal gücünüze dayalı işlerde daha başarılı olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Gün içinde beslenmenize dikkat etmelisiniz. İşlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayacağınız bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları organize etmeniz gerekebilir. Eksiklikleri tamamlamak için uygun zamanlar olacaktır. Gün içinde fedakâr bir yapıda olabilirsiniz. Öğlen saatlerinde hayatınızda yenilik yapmak isteyebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek planlarınızla ilgili fedakârlık yapmak durumunda kalabilirsiniz. Aşk ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz zamanlar var. İşlerinizi detaylandırmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksiklerinizi tamamlamak için zaman ayıracaksınız. İletişimden kaynaklı sıkıntılar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler olabilir. Öğleden sonraki zamanlarda üstlerinizle ilişkileriniz önem kazanabilir. Karşıt fikirlerde olduğunuz insanlara karşı empati kurmanız gerekebilir. Farklı konularda yeni işlere girişmek isteyebilirsiniz. Mevcut işlerdeki eksikleri tamamlamanız gerekebilir. Bürokratik engellerle uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak için fırsatlar kovalayabilirsiniz. Kendiniz için yeni oluşumlar içinde olabilirsiniz. Özgürlük hissi içinde olacağınız zamanlar var. Beklenmedik konuşmaların içinde kalabilirsiniz. Akademik konular ilginizi çekebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için yakın çevrenizdeki kişilerle buluşma planlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz kalabalık olabilir. İkili ilişkileriniz önem kazanacaktır. Fazla ateşli davranabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere karşı özellikle dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar ilginizi çekebilir. Akışta kalmaya özen göstermeniz gereken bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evinizle ilgili konularda eşinizle farklı düşünceler içinde olabilirsiniz. Bazı konulara karar vermekte zorlanacağınız zamanlar var. Özgürlük konusunda fazla baskıcı davranabilirsiniz. Sakin kalmanız gereken durumlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda eksiklikleri tamamlamak için fırsatlarınız olacak. Akşam saatlerinde sanatla ilgili programlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularda fedakâr davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çaba sarf edeceksiniz. Bazı konuları düzeltmek durumunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde iletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Özgürlüğünüz bugün daha önemli olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılık gereken konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar keyfinizi yerine getirecektir. Farklı konulara ilgi duyabilirsiniz. Evinizi düzenlemek için fırsat yaratabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar içindesiniz. Bazı konularda daha kolay risk alabileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konular önem kazanabilir. Babanızla ilgili olan konulara biraz daha dikkat etmelisiniz. Keyfinizi kaçırmamaya özen gösterin. Özgürlüğünüz için savaşmanız gerekebilir. İletişimden kaynaklı yanlış anlaşılmalar olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize daha fazla eğilmeniz gereken bir gündesiniz. Eksiklerinizi tamamlamak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Kendinizi farklı işlere yönelmiş durumda bulabilirsiniz. Öğle saatlerinde iletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuları farklı tarafından alıp, ortamı sakinleştirebilirsiniz. Gün içinde ticari görüşmeler önem kazanabilir. Detaylara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi konularda daha fazla mesai harcayabilirsiniz. Bütçeleme yapmak ve kendiniz için yeni yatırım paketleri hazırlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksikleri tamamlamak ve işlerinizi daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Sanatsal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Nurzat Elmalı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Nurzat ElmalıRobot yardımıyla diz ve kalça ameliyatı daha güvenli
Lale Kaya
Lale KayaGüzellik ve estetik anlayışında Y kuşağı
Senem Aydın
Senem AydınAslı Melisa Uzun: Hayalim uluslararası çalışmaya devam etmek
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözYeni nesil fitness ve SEI JUNG
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaBurun estetiği en çok sorulan sorular?
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirTanışma
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekYöneticilik tuzağına düşmeden yönetmek
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluKovid-19'un yol açtığı psikolojik problemler
İç Mimar Nilay Eker
İç Mimar Nilay Eker2021 dekorasyon trendleri
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluKorkutuculuğa son ver!
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yirmilik diş belirtileri nelerdir? 20'lik diş ağrısı nasıl geçer, tedavi edilir?

Yirmilik diş belirtileri nelerdir? 20'lik diş ağrısı nasıl geçer, tedavi edilir?

Güneş alerjisi nedir, belirtileri nelerdir? Güneş alerjisinden kurtulmanın yolları

Güneş alerjisi nedir, belirtileri nelerdir? Güneş alerjisinden kurtulmanın yolları

Çocuklarda dikkat dağınıklığı belirtileri nelerdir? Nedenleri ve tedavi yöntemleri

Çocuklarda dikkat dağınıklığı belirtileri nelerdir? Nedenleri ve tedavi yöntemleri

Sağlıklı uyku için doğru yatak seçimi nasıl olmalı?

Sağlıklı uyku için doğru yatak seçimi nasıl olmalı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet