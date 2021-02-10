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10.02.2021 - 19:15 |

5 Aylık Bebek Gelişimi Nasıl Olur?

5 Aylık Bebek Gelişimi Nasıl Olur? 5 Aylık Bebek Gelişiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

5 Aylık Bebek Gelişimi Nasıl Olur?
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Bebekler doğdukları andan itibaren gelişimlerini de zamanla tamamlarlar. Özellikle her ay bebek yeni bir gelişim gösterir. Özellikle bebekler 5. aydan itibaren hızlı bir gelişim gösterirler. 5 aylık bebek gelişimi nasıl olur? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

5 aylık bebeklerde gelişim sürecinde hareketlilik artar. Bebekler vücudunu bilinçli olarak daha iyi kullanırlar. Çığlık şeklinde sesler çıkaran bebekler çevrelerine daha duyarlı olurlar.

Bebekler doğdukları andan itibaren gelişimlerini de hızlı bir şekilde tamamlarlar. Ayrıca 5 aylık bebek gelişimi çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Bebekler 5 aylık olduklarında nesnelere rahat bir şekilde uzanır ve bu nesneleri kavrayabilirler.

Bebekler kendi anne ve babalarını diğer yabancılardan ayırabilirler. Çığlık şeklinde sesler çıkaran 5 aylık bebekler oyuncaklarına ve küçük parçalı oyuncaklara ilgi gösterirler. Bu dönemde bebeklerin yanından küçük objelerin kaldırılması gerekir. Bebekler 5. aylarından itibaren bu nesneleri yutma eğilimi gösterirler.

Farklı sesler çıkarabilen bebekler ağladıklarında kendilerini ile ilgilenileceğinin de farkına varırlar. Annelerin sütünün olmaması durumunda bebekler ek gıda ve mama takviyesine başlayabilirler. Bunun yanı sıra hekim önermediği sürece katı gıdalara geçilmemesi gerekir.

5 Aylık Bebek Gelişiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Bebekler 5. aydan itibaren hem zihinsel anlamda hem de sosyal anlamda gelişim gösterirler. 5 aylık bebekler parmaklarını kullanarak neler yapabildiklerini fark ederler. Bu dönem nesneleri kavrayan bebekler farklı sesler de çıkarabilirler. 5 aylık bebeklerde gelişim süreci fiziksel ve zihinsel olarak devam eder.

Özellikle 5 aylık kız bebeklerin boyu 57 ile 70 cm uzunluğunda ağırlığı ise 5000 ile 8700 gram aralığında olabilir. Kız bebeğin baş çevresi ise 42 cm olur. 5 aylık erkek bebeklerde boy 58 ile 70 cm, kilo 5100 ile 9000 gram aralığında olur. Erkek bebeklerde de baş çevresi 42 cm olur. Bu değerler farklılık gösterdiğinde mutlaka bir doktora gidilmesi gerekilir.

5 Aylık Bebeğin Sağlık Kontrolü İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

5 aylık bebeklerde gelişim süreci hızlı bir şekilde ilerler. Bebekler ilk 6 ay boyunca rutin olarak doktor ziyaretine götürülmeliler. Özellikle 5 aylık bebek gelişimi süreci mutlaka takip edilmeli. 5. ayda elde edilen veriler bir önceki ile kıyaslanır. Buna göre değerlendirme yapılır. Aşı takvimine göre bebeklere beşinci ayda aşı vurulmaz. Bebeklerin 5. ay kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. Bebeğin kilo, boy ve baş çevresi ölçümleri doğru bir şekilde yapılmalıdır.

5 Aylık Bebek Neler Yapabilir?

Bebeklerin gelişimleri büyükçe hızlı bir şekilde artmaktadır. Özellikle 5 aylık bebeklerin ellerinden tutulduğunda bebekler ayakta durabilirler. Sevinç çığlığı atmayı öğrenen bebekler ağladıklarında sorunlarını da anlatabilirler. Heyecanlanma gibi reflekslere duyarlı olan bebekler küçük nesnelere dahi odaklanabilirler. Duydukları sese yönelebilen bebekler gerektiğinde tüm vücutlarını da hızlı bir şekilde çevirebilirler.

 

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