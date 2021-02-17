7 Aylık Bebek Gelişimi Nasıl Olur? 7 Aylık Bebekte Nelere Dikkat Edilmelidir?

1. ay ile beraber bebeklerde keşfetme ve merak duygusu oldukça önemli noktaya çıkar. Özellikle çevresindeki nesnelere dokunmak suretiyle, yaratmış olduğu hissi anlamaya çalışırlar. Bu doğrultuda ele alınacak olan yaklaşım ile beraber sağlık konusunda öne çıkarılacak unsurlar gelişim noktasında büyük önem taşır.

7 Aylık Bebek Gelişimi Nasıl Olur?

Dünyayı yavaş yavaş algılamaya başladıkları bir dönem olarak bebekler için 7. ay öne çıkar. Özellikle dokunma hissi ve tat duyusu gibi birçok unsur kendini göstermeye başlar. Küçük nesneleri ellerini tutarak onları anlamaya çalışırken, özellikle kayısı ve ekmek gibi birçok besin kaynağını tatmaya çalışır. Aynı zamanda çatal ve kaşık gibi birçok eşyayı tutmaya ve kaldırmaya çalışır. Ayrıca 7 aylık bebek gelişim esnasında sesleri ayırt edebilir. İstemediği bir durum olduğu zaman ağlayabilir ve inatlaşabilir. Diğer yandan bu gelişim süreci içerisinde, bebeğin kesik uykuları artık düzenli hale girer. Böylece minik yavrular yarınki yaramazlıkları için daha büyük bir güç toplama şansı elde eder.

7 Aylık Bebekte Nelere Dikkat Edilmelidir?

7 aylık bebeğin gelişimi noktasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur. Özellikle neler yaşanabileceği bilinmesi, anne ve babaların nasıl davranması gerektiğini daha iyi gösterebilir.

- 7 aylık bebekler destekli ya da desteksiz şekilde oturmaya başlayabilir.

- Bu dönem içerisinde bebekler etrafında dönebilir, bileklerinden destek alarak kalkmaya çalışabilir.

- Bu dönem içerisinde bebekler yetişkinleri taklit eder, onları takip eder ve hareketlerini yapmaya çalışır.

- 7 aylık minik yavrular bu dönem içerisinde yetişkinlerin onunla oyun oynadığını anlayabilir ve karşılık verilir.

- Artık kendi ismini anlamaya başlar ve dikkatini o yöne verir.

- Tek heceleri dile getirebilir.

- Azar yediğini anlayabilir ve buna göre tepki verir.

Bu şekilde fiziksel açıdan dünyayı algılaması ile beraber birçok farklı etki ortaya çıkarabilir. Önemli olan bebeğin göstericiyi tepkilere karşı doğru tepkileri vermektir. Böylece 7. ay itibariyle onun gelişimini çok daha olumlu şekilde sağlamak mümkün olur.

7 Aylık Bebek Gelişim Tablosu

7 aylık bebeklerin gelişim tablosunda erkek bebekler 62 ila 75 cm arasında boya sahip olur. Aynı zamanda 6000 ila 10200 gram arasında 1 kiloya sahip oluyor. Kız çocuklar ise 61 ila 73 cm arasında bir boy uzunluğuna ulaşabilirler. Ağırlıkları ise 5800 gram ile 9800 gram arasında değişkenlik gösterir. Bu bağlamda bebeklerin boy ve kilo ile baş çevresi etrafında yapılacak ölçümler, bir önceki ay ile karşılaştırılır ve buna göre sonuçlar ortaya çıkarılır. Eğer ortaya çıkan sonuçlarda istenmeyen bazı durumlar söz konusu olur ise, hekim kontrolü altında beslenme ve davranış yapısında öneriler yapılabilir.

7 Aylık Bebeklerde Sağlık Kontrolü Zamanı

7 aylık bebekler için sağlık kontrolünden geçmesi zorunlu değildir. Ancak herhangi istenmeyen bir durum söz konusu olduğu zaman, mutlaka uzman bir doktora başvurmak gerekir. Özellikle hafif ateş, kusma, huzursuz ama ve ishal gibi sağlık durumlarında başvuru yapılabilir.