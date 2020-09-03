Abdullah İsminin Anlamı Nedir? Abdullah Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Abdullah Arapça kökenli bir isimdir. Çok uzun yıllardır Türkiye'de yer alan ve yerleşik şekilde en yaygın kullanılan erkek isimleri arasında gelir. Özellikle İslami açıdan anlamı nedeniyle önemli bir yere sahip olduğunu dile getirmek mümkün.



Abdullah Ne Demek?



Abdullah hem isim anlamı üzerinden hem de İslami tarihi açısından farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Genel olarak Abdullah isim anlamı eşliğinde, ‘Allah'ın kulu’ biçiminde ifade edilir. Ancak aynı zamanda özellikle peygamber (S.A.S)’in en sevdiği isimler arasında gelmektedir. Daha da önemlisi babasının ismi olarak öne çıkar.



Bütün bu önemli yanları ile beraber Abdullah ismi Türkçe de oldukça fazla kullanılmaktadır. Aynı zamanda gür ve köklü okunuşu üzerinden de sevilen bir isim olarak değerlendiriliyor. Minik yavrunuz için isim arıyorsanız Abdullah adını değerlendirebilir ve liste içerisine ekleyebilirsiniz. Değerli anlamları ve güzel telaffuzu ile beraber Abdullah Türkçe içerisindeki en çok kullanılan isimlerden biri olarak biliniyor.



Abdullah İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Abdullah ismi Allah'ın kulu ya da tanrının kulu şeklinde ifade edilmektedir. Arapçada özellikle sözcük anlamı üzerinden bu şekilde tabir edilir ve yaygın olarak kullanılır. O yüzden İslami açıdan önemi ile beraber Türkçe içerisinde en fazla kullanılan erkek çocuk isimleri arasındadır.



Bununla beraber pek çok kişi Abdullah isminin Kur'an'da geçip geçmediği konusunda bilgi almaya çalışıyor. Abdullah ismi Kur'an'da yer almaktadır. Bu güzel ismi tek başına kullanabilir ya da başka isimler üzerinden de güzel bir uyum ile beraber değerlendirebilirsiniz.