Açık havada indirimli alışveriş günleri: Sold Out Festival başlıyor

İndirimli Alışveriş Başlıyor

19 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi terasında kurulacak olan stantlarda “Sold Out” adıyla Türkiye’nin en büyük açık hava alışveriş festivali gerçekleşecek. 4 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek, ilk kez gerçekleşecek olan, perakende sektörüne can vermek üzere kurgulanan etkinlikte, moda ve stil konuşmaları, çocuk oyun alanları, etkinlikler ve yeme-içme alanlarının rağbet görmesi bekleniyor.



Markalarda %70’e Varan İndirimler

Festivalde stantlarıyla indirimli satış yapacak olan markalar arasında W Collection, VDR, Damat Tween, Mudo Collection, Boyner, SPX, Hummel, Toyz Shop, English Home, Saat&Saat, Ecco ve daha nice marka yer alacak. Stantların yanında oluşturulacak tasarımcı butiklerinde Self-Portrait, Roland Mouret, Tadashi, Marchesa, Alexandre Vauthier, Dion Lee, Arzu Kaprol, Özlem Süer, Copurs, Amor Gariboviç, Zeynep Erdoğan gibi yerli ve yabancı tasarımcı ve markaların ürünlerine indirimlerle ulaşmak mümkün olacak.

Street Carnival’den Çeşitli Sokak Lezzetleri

İndirimli alışveriş imkanı sunan markaların yanı sıra, Hudson, Fiko Ocakbaşı, Sbarro, Burger King, Mado, Krispy Kreme, Gloria Jeans gibi birçok farklı konseptte hizmet veren mekan ve hamburgerden makarnaya, sandviçten wrap’e kadar çok çeşitli sokak lezzetleri sunacak olan Street Carnival, gün boyunca ziyaretçilere hizmet verecek.

Çocukları Büyük Bir Eğlence Bekliyor

Türkiye’nin en büyük açık hava alışveriş festivalinde çocuklu aileler de düşünüldü. Büyük bir çocuk oyun alanının yanı sıra, Playland’den Those Animals’a, Toyzz Shop’tan Legendary Store’a, Panço’dan Childish’e kadar çeşitli çocuk markalarının yer alacağı festivalde, minik misafirler için de büyük fırsatlar sunuluyor. Her türlü hijyen ve güvenlik koşulunun sağlanacağı, kapasitenin sürekli denetleneceği oyun alanlarında, aileler rahatlıkla çocuklarının eğlenmesine izin verebilecek.

Sağlık Önlemleri Üst Seviyede Olacak

Pandemi dolayısıyla üst düzeyde tutulan sağlık önlemleri ile konukların sağlıklı bir şekilde indirimli alışveriş deneyimi yaşamalarının sağlanacağı etkinlikte, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu yönlendirmeler neticesinde alınan sağlık önlemleri şu şekilde olacak:

•Hijyen ekibi, tüm kullanım alanlarını periyodik olarak dezenfekte edilecek.

•Açık hava olmasına rağmen, stantlar, fiziksel mesafe standartlarına uygun şekilde revize edilecek.

•Tüm personelin sağlık kontrolleri rutin olarak yapılacak.

•Festival alanına girişte maske kontrolü ve termo tarama ile ateş ölçümü yapılacak.

•Alanların tüm temizlik işlemlerinde standartlara uygun antibakteriyel ve antiviral temizlik malzemeleri kullanılacak.

•Festival alanında kolay ulaşılabilir noktalara el dezenfektanı yerleştirilecek.

•Hijyen malzeme atıkları için, tıbbi atık noktaları kurulacak.

•Tüm personele COVID-19 farkındalık eğitimi verilecek.

•Ortak kullanım alanlarına basılı bilgilendirme tabelaları konulacak.