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18.02.2021 - 13:54 |

Açık Mr (Açık Emar) Nedir? Açık Mr Nasıl Çekilir, Avantajları Nelerdir?

Açık emar sistemi ile hastalar korkmadan hatta yanlarında refakatçi bulundurarak yalnızlık hissi yaşamadan, zararlı röntgen ışını içermediği için hamileler dahil rahatlıkla emar çekinebilirler. Yüksek teknoloji ile üretilen açık emar cihazı ile standart MR cihazlarına sığamayan ve kapalı alan fobisi olan hastalar da bu cihaz sayesinde yüksek teknolojiden yararlanıyor. Açık emar nedir? Nasıl çekilir ve avantajları nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Açık Mr (Açık Emar) Nedir? Açık Mr Nasıl Çekilir, Avantajları Nelerdir?
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Açık MR sistemlerinde genellikle 3 tarafı açık olan az gürültülü, ferah ve geniş bir ortamda inceleme imkanı sunar. Kapalı alan korkusu olan ve kaygı derecesi yüksek olan, kilolu, nefes darlığı çeken, düz ya da başı yüksekte yatamayan hastalarda ve kooperasyon güçlüğü olan çocuk hastalarda açık emar, rahat ve konforlu bir görüntüleme ortamı sunar.

 Açık MR Nasıl Çekilir?

 Açık emar, kapalı emar ile aynı amaç için kullanılır. Hastalıklı dokuların sağlıklı dokulardan ayrılarak görüntülenmesini sağlar. Açık emar, normal emardan farklı olarak hem daha rahat hem de daha hızlı sonuç alınmasını sağlar. Kapalı emar sistemi, özellikle de kapalı alan korkusu olan hastalar için bu işlem oldukça zahmetlidir. Ortalama 45 dakika süren tünel gibi bir sistem içinde sabit bir pozisyonda durmak zorunda olan hastalar, kapalı alan korkusu nedeni ile sorun yaşıyor. Bu durumda etkilenen sadece hastalar değil, 

  • Yaşlı ve yanında refakatçi olmadan sabit duramayan hastalar,
  • Sabit bir şekilde uzun bir süre aynı pozisyonda duramayan hastalar, 
  • Çocuk ve bebek hastalar da kapalı emar çektirme zor bir işlem haline geliyor.

Açık Emar Avantajları Nelerdir?

  • Açık emar ile kapalı alan korkusu yaşayanlar da rahatlıkla emar çektirebilirler. 
  • Çocuk hastalar da MR çekiminde zorlanmazlar.
  • Refakatçi gereken hastalar, yanında refakatçi bulundurabilirler. 
  • Daha kısa süre içinde doğru bir görüntüleme sağlanır.
  • Sabit kalamayan hastalar da rahatlıkla MR çekimi yapabilirler. 
  • Herhangi bir ağrı ve sızıya neden olmaz. 
  • Açık emarın kapalı emara göre daha az yan etkisi vardır. 

Emar ile Açık Emar Arasındaki Farklar

 Açık emarın görüntüleme kalitesi ve manyetik alan gücü daha düşük olduğu için teknik olarak yeterli inceleme yapılamıyor. Açık emara ile yapılan teknik görüntülemenin çözünürlük kalitesi, emara göre daha düşüktür. Pek çok alanda avantajı olan bu görüntüleme yönteminin bir de dezavantajı vardır. Fakat görüntüleme kalitesi ve çözünürlük kalitesi açısından yeterli seviyede olan Açık Emar cihazları kullanıldığı için tüm sorunlar ortadan kalkar. Bu sayede teknik açıdan tüm yeterlilik sağlanabilir.




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