Ada İsminin Anlamı Nedir? Ada Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ada ismi hem kız hem de erkek çocukları için kullanılabilmektedir. Kökeni Türkçe olan bu güzel isim için unisex bir ad olduğunu söylemek mümkün. Özellikle telaffuzu ile beraber kolayca söyleniş tarzı sebebiyle, birçok anne ve babanın ilgisini çeken güzel isimler arasında bulunuyor.



Ada Ne Demek?



Birçok kişinin bildiği gibi Ada, ‘Dört tarafı sularla çevrili kara parçası’ olarak bilinmektedir. Özellikle bir adanın içerisinde yemyeşil ağaçlar ve cıvıl cıvıl öten kuşlar ile beraber birçok tropikal yiyecek bulunur. Bu da insanın içinde hoş ve mutlu bir etki yaratır.



Bütün bu sebeplerden dolayı Ada ismi Türkçede en çok sevilen özel ve güzel isimler içerisinde yer almaktadır. Ayrıca kolayca okunması ve yumuşak bir his yaratması sebebiyle, Ada ismi Türkçede yaygın olarak değerlendirilir. Kız ya da erkek çocuğunuz için bu ismi kullanabilirsiniz.



Ada İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Ülkenin dört bir tarafında beğenilen ve sürekli olarak kullanılan Ada ismi, özellikle son zamanlarda yeniden oldukça fazla dikkat çekmiş durumda. Özellikle yeni doğmuş minik yavruları için isim arayan pek çok anne ve baba için, merak edilen isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. O yüzden merak edilen konulardan biri de Ada isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Ada Kur'an'da geçmemektedir.



Ada ismi özellikle başka isimlerle uyum sağlayan en güzel adlar içerisinde yer alıyor. Ancak tek başına kullanmak isterseniz çok daha güzel bir etki yaratacağını söylemek mümkün.