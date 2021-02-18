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18.02.2021 - 13:58 |

Adaçayı Yağı Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? Adaçayı Yağı Neye İyi Gelir?

Akdeniz bölgesinde yetişen adaçayı; yapraklarını dökmeyen bir bitki türüdür. Temmuz'da çıkmaya başlayan bu bitki; genel olarak mavi ya da mor renkte açar. Kokusu çok güzel olan bu bitkinin, tütsü şeklinde de yakıldığı bilinir. Peki, adaçayı yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? Adaçayı yağı neye iyi gelir? İşte, tüm detaylar.

Adaçayı Yağı Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? Adaçayı Yağı Neye İyi Gelir?
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Adaçayı yağı; idrarı arttırmasıyla beraber gaz sorunu yaşayan bireylere yardımcı olur. Vücutta ortaya çıkan herhangi bir iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunur. Bebeklerde gaz giderir. Bunun dışında bronşit, astım, adet düzensizliği gibi sorunları giderme konusunda yararlı olan bitkisel yağların içerisindedir.

 Adaçayı Yağı Ne İşe Yarar?

 - Ağrı kesici bir etkiye sahip olan adaçayı, kemik ağrısı ve baş ağrılarını dindirir. 

 - Cilt bakımı adına rahat bir şekilde tercih edilecek adaçayı yağının devamlı kullanılması halinde akne, sivilce gibi cilt sorunları giderilebilir.

 - Bel ağrılarını gideren adaçayı yağının çok etkili ağrı kesici özelliğine sahip olduğu söylenebilir.

 - Kadınların adet öncesindeki belirtilerini gideren adaçayı yağı, adet döneminde de yaşanan ağrıların giderilmesinde etkili olmaktadır.

 - İltihabı gideren özelliği ile adaçayı yağının cilde uygulanması durumunda ciltte yer alan iltihapların giderilmesi mümkündür. 

 - Afrodizyak etkisine sahip olan bu yağ, libidonun yükselerek cinsel aktiviteyi güçlendirdiği söylenebilir. 

 Adaçayı Yağı Nasıl Kullanılır? 

 Adaçayı yağı; 

 - Regl ağrılarının olması durumunda birkaç damla adaçayı yağıyla bir bardak su karıştırılmalı ve karın kısmına masaj yapılmalıdır. Genel vücut ağrıları adına da ağrıyan yere bu suyla masaj yapmak faydalı olacaktır.

 - Hindistan cevizi yağı ya da badem yağı ile adaçayı yağı bir araya getirilerek cilt bakımı yapılabilir.

 - 2 damla adaçayı yağı ile 100 mililitre içme suyu bir araya getirilip, ağız bakımı adına gargara şeklinde kullanılabilir. Su yutulmamalı ve tükürülmelidir. Haftada üç kere uygulanan bu metotla ağız sağlığı korunabilir.

 - 1 bardak temiz su içerisine bir damla adaçayı yağını damlatmak ve suyu tüketmek mide yanmasının ve şişkinliğinin giderilmesine destek olacaktır. 

 Adaçayı Yağı Neye İyi Gelir?

 Adaçayının iyi geldiği durumlar;

 - Saçın dökülmesini önler.

 - Doğal afrodizyak etkisine sahiptir.

 - Cildin temizlenmesine sahiptir.

 - Saçlardaki kepeği giderir.

 - Ciltteki sivilceleri giderir.

 - Cilt lekelerini giderir.

 - Anti-bakteriyel özelliğiyle bakteri öldüren etkisi bulunur.

 - Zihni tazeler.

 - Sinir sistemine olumlu etkileri bulun ur.

 - Anti-depresan görevi üstlenip, olumsuz duyguları bireyden uzaklaştırır.

 - Saçları güçlenmesine yardımcı olur.

 - Saçların sağlıklı bir şekilde beslenmesine destektir.

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