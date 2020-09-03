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03.09.2020 - 02:41 |

Adel İsminin Anlamı Nedir? Adel Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yeni dünyaya gelecek olan çocukları için Adel ismini koymayı düşünen ebeveynler, ismin hangi cinsiyetler için uygun olduğunu merak etmektedir. Sizler için bu yazımızda Adel isminin ne demek olduğu ve İslami açıdan sorun olup olmadığı gibi bilgileri sunuyoruz.

Adel İsminin Anlamı Nedir? Adel Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Kız çocukları için kullanılmakta olan Adel ismi, Almanca kökenli isimlerden birisidir. Adel isminin rengi pembe, anlamı ise asillik olarak geçmektedir.

Adel Ne Demek?

Soylular ve asilzadeler anlamlarına gelen Adel ismi, yüksek mertebe ve asillik anlamlarını da taşımaktadır. Adel isminin karakter analizine bakıldığında sakin kişiler olduğu görülmektedir. Adel ismini kullanan kişiler genel olarak güvenilir kişilerdir. Yakın ve uzak çevresindeki diğer kişilerin güveninin kazanmış olan isim sahipleri, aynı zamanda bu iyi kalbe sahip olduğu için herkes tarafından sevilen ve arkadaş olmak istenen kişilerin başında geliyor. Lider kişilikleri ön plana çıkmakta ve bu özellikleri sayesinde iş hayatında da aktif olarak görev almaktadırlar.

Türkiye’de yaklaşık olarak 1500 kadar Adel ismi kullanılmaktadır. Adel isminin karakter özellikleri arasında dışa dönük olmaları ve sürekli neşeli olmaları yer alıyor. Karşısına çıkan engeller ile başa çıkmayı bilen kişilerdir. Sıcak kanlılığı ve insansı davranışları sayesinde her zaman ön planda olmayı başaran kişiler, duygularını sürekli olarak diğer insanlara sergilemekten de kaçınmamaktadırlar.

Adel İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Ülkemizde yeni doğan çocuklara isim koymak için İslami usullere dikkat edilmektedir. Özellikle Kur’an da geçen isimler olmasına dikkat eden kişilerin sayısı çoktur. Adel isminin çocuğuna koymayı düşünen ancak Kur’an da geçip geçmediğini öğrenmek isteyen kişiler için Adel isminin Kur’an da geçmediğini söyleyebiliriz. Kur’an-ı Kerim’in herhangi bir ayetinde Adel ismi yer almamaktadır. Ancak İslami açıdan bu ismi çocuğunuza koymakta herhangi bir olumsuz durum yer almamaktadır.

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