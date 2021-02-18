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18.02.2021 - 14:24 |

Adenokarsinom Nedir? Adenokarsinom (Adenokanser) İyi Huylu Mudur?

Adenokarsinom nedir? Adenokarsinom (adenokanser) iyi huylu mudur? Adenokarsinom tedavisi nasıl yapılır? Adenokarsinom tedavisi ne gibi riskleri barındırır? Tüm detayları ile Adenokarsinom nedir ve diğer sorulara cevaplar derledik.

Adenokarsinom Nedir? Adenokarsinom (Adenokanser) İyi Huylu Mudur?
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Bir adenokarsinomun olumlu risk taşıdığının belirlenmesi, kanserin bulunduğu yere ve biyopsi sonuçlarına dayanır. 

 Adenokarsinom Nedir?

 Tümörün en yaygın biçimi, kelimenin tam anlamıyla bez veya mukoza zarı kanseri anlamına geldiği için, adenokarsinom maalesef en yaygın olarak meme kanseri veya hatta prostat veya kolon kanseri yoluyla karşılaşılan kanserdir. Adenokarsinom, glandüler hücrelerden veya daha doğrusu bezleri örten hücrelerden gelişen bir tümördür. Bunlar; karaciğer, böbrek, prostat, göğüs, pankreas, yumurtalık, tiroid, tükürük bezleri şeklinde olabilir.

 Günümüzde en yaygın adenokarsinomlar meme kanseri (kadınlarda en yaygın kanser) ve kolon kanseridir. Adenokarsinom, günümüzde en yaygın tümör türüdür ve kanserli tümörlerin neredeyse% 95'ini oluşturur.

 Adenokarsinom (Adenokanser) İyi Huylu mudur?

 Meme adenokarsinomu, pulmoner adenokarsinom, mide adenokarsinomu gibi çok sayıda adenokarsinom var. Bu kötü huylu tümörlerin semptomlarını, bunları teşhis etmeye yönelik testleri ve olası tedavileri farklıdır. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseriniz varsa, sağlık ekibiniz tam size göre bir tedavi planı oluşturacaktır.

 Adenokarsinom, epitel hücrelerinden gelişen kötü huylu bir tümör, yani kanserdir. Ancak bu doku tüm bezleri kaplar ve solunum, sindirim, üreme ve üriner sistemlerin tüm geçiş yollarını kaplar. Yine burada bir adenokarsinomun tedavisi, bulunduğu yere, aynı zamanda tümörün evresine, yaşına ve hastanın durumuna bağlı olacaktır. Ameliyat, kemoterapi, radyoterapi , hormon tedavisi, hedefe yönelik tedaviler olabilir. Tümörün durumu çıkış noktasına göre değişir. Örneğin Pulmoner adenokarsinom bir olan ciddi bir hastalık yaşamı tehdit edici olabilir. Adenokarsinomlar genellikle zaten biraz ilerlemiş bir aşamada semptomatik hale gelir. Kontrol muayenesi veya kontrol sırasında da tespit edilebilirler.

 Adenokarsinom Ameliyatla Çıkarılır mı?

 Tamamen çıkarılabiliyorsa ve ameliyat olacak kadar sağlıklıysanız, küçük hücreli olmayan akciğer kanserini tedavi etmek için cerrahi kullanılabilir. Seçilen ameliyat türü, kanserin akciğerdeki konumuna bağlıdır. Yapılan ameliyatın türüne bakılmaksızın lenf düğümleri çıkarılır. Kama rezeksiyonu ve segmentektomi olası tümör ve çevresinde sağlıklı dokunun bir sınırını kaldırın.

 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde kemoterapi ameliyattan önce veya sonra verilebilir. Ameliyat olmak için yeterince iyi değilseniz veya ameliyat istemiyorsanız ana tedavi olarak da kullanılabilir. Kemoterapi, kanserin geri gelmesini yavaşlatmak veya önlemek için ana tedaviden sonra da verilebilir.

 Ameliyatla çıkarılamıyorsa veya ameliyat olacak kadar iyi değilseniz veya istemiyorsanız, küçük hücreli olmayan akciğer kanserini tedavi etmek için harici ışın radyasyon tedavisi verilebilir. 

 

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