Adet belirtileri nelerdir? Pms, regl belirtileri ne zaman başlar?

Halk arasında adet dönemi, regl veya aybaşı gibi adlandırılmalar verilmektedir ve kadınların doğal döngü evresidir. Adet dönemlerinin gecikmesi veya düzenli olması kişiden kişiye değişir.

Adet belirtileri nelerdir?

Adet belirtileri birçok kişi tarafından farklılık göstermektedir. Bu farklılığın temel nedeni bireylerin temel sağlık yapısının oldukça farklı olmasıdır. Özellikle sık görülen adet belirtilerinin başsında karın ağrıları olduğu bilinmektedir. Birçok birey için adet dönemi oldukça sancılı geçmektedir. Bu sancıların azalması için yapılması gereken işlemlerden biriside sıcak su torbasıdır.

Vücudun daha çok karın bölgesine konulan bu sıcak su torbaları sayesinde acılar hafiflemektedir. Bunun yanında adet belirtilerinden olan karın şişliğine de su torbası iyi gelmektedir. Adet döneminde bireylerde cinsel olarak isteksizlik halleri ve baş ağrıları görülmektedir. Birçok kişi tarafınca başa ağrıların çözümü olarak limonlu su kekik tedavi yöntemi kullanılmaktadır.

Daha çok bireyler adet döneminde ilaç kullanımına mesafeli davranmaktadırlar. Adet döneminde kabızlık ve ishal durumlarının gözlendiğinde bilinmektedir. Bu nedenle su oranının oldukça yüksek tutulmasında fayda vardır. Adet döneminde vücudun dengesinin bozulmaması için kesinlikle aşırı yağlı yiyecekler yenilmemesi gerekir.

Göğüs ve vajinal bölgede ki şişlikler normal olarak bilinmektedir. Ruhsal değişim durumları da adet döneminde artmaktadır. Bu durumun belirli başlı birkaç nedeninin olduğu uzmanlar tarafından belirtilmiştir. Bu durumun temel nedeni tam annelik duygusu oluşmamasından dolayı içgüdüsel olarak korumacı yaklaşımdır.

Doğada ki canlıların birçoğu gibi insanlarda bu gibi durumlarda içgüdüsel olarak tepkiler göstermektedir. Bireylerin adet dönemlerinin geçme süresi yaklaşık olarak 1 hafta on gün olarak belirlenmiştir. Bünye ve yapısal değişiklikler nedeni ile bu sürenin artıp azalması normal olarak bilinmektedir.

PMS, regl belirtileri ne zaman başlar?

PMS durumları daha çok adet döneminden önce gerçekleşen ve bir tür duygusal değişim sürecidir. PMS dönemi bazı bireyler için aşırı sinirli geçebilmektedir. Bazı bireyler için ise sakin ve cinsel istek artması olarak geçebilir. Depresyon ve stres gibi durumlar PMS dönemini oldukça fazla etkilemektedir.

Adet belirtilerinin başlama dönemi yaklaşık olarak reglden bir üç veya dört gün öncedir. Bazı insanlarda bu denme yaklaşık olarak bir haftayı bulmaktadır. Tabi ki bu durumda kadınlarda oldukça acılı bir süreç olarak belirlenir. Genellikle adet olunan haftadan daha çok acı çekildiği bireyler tarafınca ifade edilmiştir.

Adetten önceki dönem aslında bir tür doğurma yani yumurtlama dönemidir. Yani bireyler bu dönemde sırt ağrıları çekmeleri son derece normaldir. Sırt ağrıları ile birlikte korumacı yaklaşım ile duygu değişimlerinin de olduğu uzmanlar tarafına belirlenmiştir. Kısaca adet belirtilerin başlama dönemi ve etkileri kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

Adet belirtileri ile hamilelik belirtileri arasındaki farklar nelerdir?

Adet belirtileri ile hamilelik belirtileri büyük oranda aynıdır. Bu durumlar ağrılardan çok duygusal değişiklikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem adet belirtileri hem de hamilelik belirtilerin duygu değişimleri şöyledir.

Stres, kramp, bel ağrıları ve aşırı yorgunluklar gözlenir. Bu dönemde kadınlar daha çok gergin olmalarının nedeni içten içe çekilecek olan acıdan kaynaklanmaktadır. Göğüslerde şişkinlik durumları veya hafif vajinal kanlanmaların gözlenmesi normaldir. Kadınlar adet dönemleri yaklaştığı anlarda günlük ped kullanımının aksatılmaması gerektiğini unutmamaları gerekir.

Görüldüğü üzere adet belirtileri ile hamilelik belirtileri son derece benzerdir. Bu nedenle bireyler bu belirtilere dikkat etmeden önce doğurganlık dönemlerine dikkat etmesi gerekir.

Adet düzenleyici nedir?

Adetlerin zamanları bazı durumlarda yanlış günlerde ve daha çok önemli günlerde ortaya çıkmaktadır. Bu durumun önüne geçmek isteyen bireyler daha çok adet düzenleyicilerine başvurmaktadır. Adet düzenleyiciler ile her ayın belirli günlerinde adet olunması muhtemeldir. Bu durumun belirli başlı nedenlerinin olduğu kullanıcılar tarafınca belirtilmiştir.

Bu hapların kullanılmasında ilk olarak ertesi gün hapı gibi ilaçların adet dönemlerine etki etmesidir. Ayrıca özel ve önemli günlerde adet olmak istemeyen bireylerin adet geciktirici haplara başvurması gerekir. Adet düzenleyiciler sadece hap türevi nedenlerden dolayı kullanılmamaktadır. Ayrıca bireylerin hamile olmasının devamında dünya getirdikleri bebeklerden sonra da adet düzenleyicilere başvurmaktadır.

Çünkü bu durumun temel nedeni doğum sonrası bir süre adet olma durumlarının durmasıdır. Adet düzenleyicileri kullanan bireylerin yaş Aralıkları 20 45 yaş arasındadır. Bireyler vücutlarına aldıkları her türlü hap nedeni ile karaciğerlerinin oldukça yorulduklarını unutmamalıdır. Çünkü karaciğer her türlü kimyasal türevli maddelerin yıkımından sorumlu tutulmuşlardır.

Adet döneminin yaklaşması ile birlikte kimyasal değişim sürecinde bireylerin sigara tüketimine de dikkat etmesi gerekir. Çünkü sigaranın orantısız kullanımı ve diğer zararlı maddelerin kullanımı hamilelikler ile adetlerin sağlıksız ilerlemesine neden olur.

Adet döneminden sonra olan doğurganlık dönemi nedir?

Adet dönemi aslında bir tür doğurma evresidir. Yani bu evrede ki bireyler aslında bir yumurtayı vücutlarından çıkarmaktadırlar. Özellikle adet döneminin bitmesinden yaklaşık olarak üç gün sonrasında doğurganlık dönemi başlar. Çocuk sahibi olmak isteyen bireyler için en verimli birliktelik süreci bu dönemdir. Doğurganlık dönemi yaklaşık olarak altı gün sürmektedir.

Bebek sahibi olmak istemeyen bireylerin kesinlikle bu dönemde birliktelikten uzak durması gerekir. Eğer birliktelik durumları oldu ise korunması gerekir. Aksi takdir de hamilelik durumu çok büyük bir ihtimaldir. Eğer korunmadan birliktelik meydana gelmiş ise ertesi gün hapı son derece mantıklıdır. Fakat bireyler bu gibi kimyasal ilaçların çok zor yıkıldığını unutmaması gerekir.