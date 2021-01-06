Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Adet belirtileri nelerdir? Pms, regl belirtileri ne zaman başlar?
06.01.2021 - 12:59 |

Adet belirtileri nelerdir? Pms, regl belirtileri ne zaman başlar?

Kadınların anatomik yapıları ve yaratılışları itibariyle vücutlarında bulundurdukları yumurtanın dışarı atılması olayına adet denir. Özellikle doğurganlık döneminde birliktelikten dolayı hamilelik belirtileri ile adet belirtileri birbirine karışabilir. Bu nedenle birçok kadının aklına adet belirtileri nelerdir? PMS, regl belirtileri ne zaman başlar? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Adet belirtileri nelerdir? Pms, regl belirtileri ne zaman başlar?
ABONE OL

Halk arasında adet dönemi, regl veya aybaşı gibi adlandırılmalar verilmektedir ve kadınların doğal döngü evresidir. Adet dönemlerinin gecikmesi veya düzenli olması kişiden kişiye değişir.

Adet belirtileri nelerdir? 

Adet belirtileri birçok kişi tarafından farklılık göstermektedir. Bu farklılığın temel nedeni bireylerin temel sağlık yapısının oldukça farklı olmasıdır. Özellikle sık görülen adet belirtilerinin başsında karın ağrıları olduğu bilinmektedir. Birçok birey için adet dönemi oldukça sancılı geçmektedir. Bu sancıların azalması için yapılması gereken işlemlerden biriside sıcak su torbasıdır.

Vücudun daha çok karın bölgesine konulan bu sıcak su torbaları sayesinde acılar hafiflemektedir. Bunun yanında adet belirtilerinden olan karın şişliğine de su torbası iyi gelmektedir. Adet döneminde bireylerde cinsel olarak isteksizlik halleri ve baş ağrıları görülmektedir. Birçok kişi tarafınca başa ağrıların çözümü olarak limonlu su kekik tedavi yöntemi kullanılmaktadır.

Daha çok bireyler adet döneminde ilaç kullanımına mesafeli davranmaktadırlar. Adet döneminde kabızlık ve ishal durumlarının gözlendiğinde bilinmektedir. Bu nedenle su oranının oldukça yüksek tutulmasında fayda vardır. Adet döneminde vücudun dengesinin bozulmaması için kesinlikle aşırı yağlı yiyecekler yenilmemesi gerekir.

Göğüs ve vajinal bölgede ki şişlikler normal olarak bilinmektedir. Ruhsal değişim durumları da adet döneminde artmaktadır. Bu durumun belirli başlı birkaç nedeninin olduğu uzmanlar tarafından belirtilmiştir. Bu durumun temel nedeni tam annelik duygusu oluşmamasından dolayı içgüdüsel olarak korumacı yaklaşımdır.

Doğada ki canlıların birçoğu gibi insanlarda bu gibi durumlarda içgüdüsel olarak tepkiler göstermektedir. Bireylerin adet dönemlerinin geçme süresi yaklaşık olarak 1 hafta on gün olarak belirlenmiştir. Bünye ve yapısal değişiklikler nedeni ile bu sürenin artıp azalması normal olarak bilinmektedir.

PMS, regl belirtileri ne zaman başlar?

PMS durumları daha çok adet döneminden önce gerçekleşen ve bir tür duygusal değişim sürecidir. PMS dönemi bazı bireyler için aşırı sinirli geçebilmektedir. Bazı bireyler için ise sakin ve cinsel istek artması olarak geçebilir. Depresyon ve stres gibi durumlar PMS dönemini oldukça fazla etkilemektedir.

Adet belirtilerinin başlama dönemi yaklaşık olarak reglden bir üç veya dört gün öncedir. Bazı insanlarda bu denme yaklaşık olarak bir haftayı bulmaktadır. Tabi ki bu durumda kadınlarda oldukça acılı bir süreç olarak belirlenir. Genellikle adet olunan haftadan daha çok acı çekildiği bireyler tarafınca ifade edilmiştir.

Adetten önceki dönem aslında bir tür doğurma yani yumurtlama dönemidir. Yani bireyler bu dönemde sırt ağrıları çekmeleri son derece normaldir. Sırt ağrıları ile birlikte korumacı yaklaşım ile duygu değişimlerinin de olduğu uzmanlar tarafına belirlenmiştir. Kısaca adet belirtilerin başlama dönemi ve etkileri kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

Adet belirtileri ile hamilelik belirtileri arasındaki farklar nelerdir?

Adet belirtileri ile hamilelik belirtileri büyük oranda aynıdır. Bu durumlar ağrılardan çok duygusal değişiklikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem adet belirtileri hem de hamilelik belirtilerin duygu değişimleri şöyledir.

Stres, kramp, bel ağrıları ve aşırı yorgunluklar gözlenir. Bu dönemde kadınlar daha çok gergin olmalarının nedeni içten içe çekilecek olan acıdan kaynaklanmaktadır. Göğüslerde şişkinlik durumları veya hafif vajinal kanlanmaların gözlenmesi normaldir. Kadınlar adet dönemleri yaklaştığı anlarda günlük ped kullanımının aksatılmaması gerektiğini unutmamaları gerekir.

Görüldüğü üzere adet belirtileri ile hamilelik belirtileri son derece benzerdir. Bu nedenle bireyler bu belirtilere dikkat etmeden önce doğurganlık dönemlerine dikkat etmesi gerekir.

Adet düzenleyici nedir?

Adetlerin zamanları bazı durumlarda yanlış günlerde ve daha çok önemli günlerde ortaya çıkmaktadır. Bu durumun önüne geçmek isteyen bireyler daha çok adet düzenleyicilerine başvurmaktadır. Adet düzenleyiciler ile her ayın belirli günlerinde adet olunması muhtemeldir. Bu durumun belirli başlı nedenlerinin olduğu kullanıcılar tarafınca belirtilmiştir.

Bu hapların kullanılmasında ilk olarak ertesi gün hapı gibi ilaçların adet dönemlerine etki etmesidir. Ayrıca özel ve önemli günlerde adet olmak istemeyen bireylerin adet geciktirici haplara başvurması gerekir. Adet düzenleyiciler sadece hap türevi nedenlerden dolayı kullanılmamaktadır. Ayrıca bireylerin hamile olmasının devamında dünya getirdikleri bebeklerden sonra da adet düzenleyicilere başvurmaktadır.

Çünkü bu durumun temel nedeni doğum sonrası bir süre adet olma durumlarının durmasıdır. Adet düzenleyicileri kullanan bireylerin yaş Aralıkları 20 45 yaş arasındadır. Bireyler vücutlarına aldıkları her türlü hap nedeni ile karaciğerlerinin oldukça yorulduklarını unutmamalıdır. Çünkü karaciğer her türlü kimyasal türevli maddelerin yıkımından sorumlu tutulmuşlardır.

Adet döneminin yaklaşması ile birlikte kimyasal değişim sürecinde bireylerin sigara tüketimine de dikkat etmesi gerekir. Çünkü sigaranın orantısız kullanımı ve diğer zararlı maddelerin kullanımı hamilelikler ile adetlerin sağlıksız ilerlemesine neden olur.

Adet döneminden sonra olan doğurganlık dönemi nedir?

Adet dönemi aslında bir tür doğurma evresidir. Yani bu evrede ki bireyler aslında bir yumurtayı vücutlarından çıkarmaktadırlar. Özellikle adet döneminin bitmesinden yaklaşık olarak üç gün sonrasında doğurganlık dönemi başlar. Çocuk sahibi olmak isteyen bireyler için en verimli birliktelik süreci bu dönemdir. Doğurganlık dönemi yaklaşık olarak altı gün sürmektedir.

Bebek sahibi olmak istemeyen bireylerin kesinlikle bu dönemde birliktelikten uzak durması gerekir. Eğer birliktelik durumları oldu ise korunması gerekir. Aksi takdir de hamilelik durumu çok büyük bir ihtimaldir. Eğer korunmadan birliktelik meydana gelmiş ise ertesi gün hapı son derece mantıklıdır. Fakat bireyler bu gibi kimyasal ilaçların çok zor yıkıldığını unutmaması gerekir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İlişkinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Mahkeme ile ilgili işlerinizde gelişmeler yaşanabilir. Anlaşma yapacağınız konulara daha fazla özen göstermelisiniz. Uğraştıran konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. İş düzeninizi oturtmak için yeni fikirler ortaya koyacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde yolculuklar planlamak için iyi bir fırsat yakalayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ortaya koymaktan keyif alacaksınız. Çevrenizdekilerle birlikte uyumlu enerjinizi sürdürmeniz, işlerinizi bitirmenizi kolaylaştıracaktır. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişinizden getirdiğiniz olaylara daha uyumlu yaklaşmak isteyebilirsiniz. Güven aradığınız kişilere doğru çekilebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışında olabileceğiniz bir gündesiniz. Güvenlik konusu gündeme gelebilir. Bu konuyu çözmek için uğraşacağınız durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İletişim yoğun olduğu zamanlar sizi bekliyor. Yazışmanın ve konuşmanın yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge arayacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde önemli konular gündeminizi oluşturabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Cüzdanınıza ait konular gündeminizi oluşturabilir. Maddi kaynaklarınızı dengelemek isteyebilir ve yeni düzenlemeye gidebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak bitireceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Başkalarından alacağınız desteklerle çalışmalarınızı kolayca toparlayabilirsiniz. Anlaşmalara özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge içinde olmak sizin için önemli olabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha önemli olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Beslenmenize özen göstermeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilinmeyen konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Kayıplar yaşamamaya özen gösterin. Elinizde olmayan nedenlerle başınıza gelen olaylar için kendinizi suçlamayın. İkili ilişkileriniz gün içinde önem kazanabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir, anlaşmalarda dikkatli davranın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konulara özen göstermelisiniz. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı kendinizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde daha ciddi meselelerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için çalışma arkadaşlarınızla uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde anlayış içinde olmak size de iyi gelecektir. Ortaklı konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Karşılıklı yapacağınız anlaşmalar özenli davranmakta fayda var. Çalışma hayatınızda yoğunluk söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için kendinizi istekli ve heyecanlı hissedebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmek için etrafınızdakilerle uyum içinde olmak size iyi gelecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe ettiğiniz konular gündeme gelebilir. Etrafınızdaki kişilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gelişmeler sizi farklı yönlere itebilir. Bugün ortaklı para konuları sizi etkileyecek konular arasında. Yapacağınız anlaşmalarda daha dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha ciddi konularda sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
Ezgi Kasapoğlu
Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşElflerin mutfağından nefis bir lezzet: Lembas
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaYağ enjeksiyonu ile doğal güzellik
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekGerçek aşka tüm benliğinle hazır mısın?
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinSevişmenin önündeki engeller
Alp Türkalp
Alp TürkalpEVİM sektörüne özel yazılım
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıHangi durumlarda revizyon rinoplasti estetiğine ihtiyaç duyulur?
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Morarmaya ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde vücuttaki morluklar nasıl geçirilir?

Morarmaya ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde vücuttaki morluklar nasıl geçirilir?

Grip belirtileri nelerdir? Grip nasıl geçer, gribe iyi gelen şeyler nelerdir?

Grip belirtileri nelerdir? Grip nasıl geçer, gribe iyi gelen şeyler nelerdir?

Mide iltihabına ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide iltihabı olanlar ne yemeli, ne yememeli?

Mide iltihabına ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide iltihabı olanlar ne yemeli, ne yememeli?

Gastrit nedir? Gastrit belirtileri nelerdir? Mide iltihabı tedavisi nasıl yapılır?

Gastrit nedir? Gastrit belirtileri nelerdir? Mide iltihabı tedavisi nasıl yapılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet