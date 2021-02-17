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17.02.2021 - 18:01 |

Adet Düzensizliği İçin Ne Yapılmalı? Adet Nasıl Düzene Sokulur, Adet Düzensizliğine Ne İyi Gelir?

Kadınların her ay belirli günlerde yaşadığı regl yani adet dönemleri bazen düzensiz bir takvime göre gidebilir. Bu durum bazı sağlık sorunlardan ötürü de olabilmektedir. Adetin düzene girmesi özellikle gebelik döngüsü için son derece büyük önem taşımaktadır. Adet düzensizliği için ne yapılmalı? Adet nasıl düzene sokulur, adet düzensizliğine ne iyi gelir? Tüm merak edilen soruları sizler için derledik.

Adet Düzensizliği İçin Ne Yapılmalı? Adet Nasıl Düzene Sokulur, Adet Düzensizliğine Ne İyi Gelir?
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Kadınlardaki üreme sistemi, her ayın belirli günlerinde yaklaşık olarak 28 günde bir kendini olası bir gebelik durumuna hazırlamaktadır. Gebelik durumu olmadığı zamanlarda yumurtalıklarda toplanan tabaka dışarıya çıkar ve yeniden bir döngüye girer. Bu duruma regl yani adet adı verilmektedir. Çok sık olarak görülmese de kadınlarda adet durumu bazen zamanında olamayabilir. Bu zaman sarkması ise bazı sorunlara neden olur.

 Adet Düzensizliği İçin Ne Yapmalı?

 Adet kanamaları 3 - 7 gün arasında ve 21 - 35 gün zaman aralığında meydana gelmektedir. Bu durumun dışında oluşan kanamalar bir düzensizlik olarak ifade edilmektedir. Adet düzensizliği için öncelikle bir üroloji uzmanına başvurulması gerekir. FSH, LH, AMH ismi verilen kan testleri ve MR çekimleri yapılmalı bu testlerin ardından doktorun çizeceği bir yol izlenmelidir.

 Adet Nasıl Düzene Sokulur?

 Adet durumu bir hastalık değildir. Dolayısıyla adetin düzensizliği de tıbbi tedavi gerektirecek bir durum değildir. Aynı zamanda adet düzensizliği bazı hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Menopoz, stres, akciğer rahatsızlıkları, rahim rahatsızlıkları, sağlıksız beslenme gibi durumlar nedeniyle adet gecikebilir Bu nedenle de adet düzensizliğine neden olan durumun önce tespit edilerek tedavi edilmesi gerekir. Bu tedavilerin yapılmasının ardından adetin düzene girmesi gözlemlenebilir. Bu nedenle de adetin düzene girebilmesi için tıbbi yardım alınması ve sorunun kaynağı bulunması gerekir.

 Adet Düzensizliğine Ne İyi Gelir?

 Adet düzensizliği için hormon düzenleyici ilaçlar kullanılmaktadır. Bunun haricinde bitki çayları adet düzensizliğine iyi gelir. Biberiye çayı, kekik çayı, adaçayı, zencefil çayı, kantaron çayı adet düzensizliğine iyi gelmektedir. Tarçın, susam tohumu, zerdeçal, rezene tohumu, çörek otu gibi baharatlar da adet düzensizliği sırasında tüketilmesi önerilen besinler arasında gelmektedir. Soğan kürü, lavanta kürü gibi adet söktürücü kürlerde kullanılabilir.

 

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