Adet Gecikmesi Kaç Gün Olur, Kaç Güne Kadar Normaldir?

Adet gecikmesi hamileliğin en önemli belirtilerinden birisidir. Bu nedenle adet gecikmelerinde akla ilk gelen hamilelik olmaktadır. Fakat gecikmenin varlığından söz edebilmek için kaç günde bir adet olunduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Adet Gecikmesi Kaç Gün Olur?

Kadınlarda hormonal bir problem yok ise veya stres, depresyon, sigara kullanımı gibi faktörlerden uzak bir yaşantıları varsa normal şartlarda 21 ile 35 gün arasında adet görülmesi beklenmektedir. Bu durum kişiden kişiye ve bazı faktörlere göre değişkenlik göstermektedir.

Ergenlik ve menopoz dönemleri dışında kadınlarda yılda 1 veya 2 kez adet gecikmesi yaşanabilir. Bu durum her bayan için normal sayılmaktadır. Fakat adet gecikmelerinin kronik bir hal alması ve gecikmenin çok uzun süre yaşanması hamileliğin belirtisi olabilir. Bu durumda genellikle bir doktora başvurulması gerekir.

Kadınlar genellikle 28 günde bir adet görürler. Bu periyodik düzen pek çok kişide değişkenlik gösterebilir. Buna göre bir önceki adet üzerinden 40 gün ve daha fazla geçmesi durumunda mutlaka bir kadın doğum uzmanına görünmekte fayda vardır.

Bunlar dışında kadınlarda regl dönemleri yılda 2 seferden fazla gecikme yaşanıyor ve gecikme döneminde çok şiddetli ağrılar yaşanıyorsa bu durumda da doktora danışılması gerekir. Adet kanamalarında 10 gün ve daha fazla olan gecikmeler hormonal, ruhsal, fiziksel gibi pek çok problemin habercisi olabilmektedir. Bu nedenle 10 gün gecikme yaşanması durumunda jinekologlara başvurulması oldukça önemlidir.