Adet Öncesi Hamilelik Belirtileri Nelerdir? Adet Başlangıcı İle Hamilelik Belirtilerinin Farkları Nelerdir?

Regl dönemi başlamadan önceki PSM dönemi kadınlar için en sıkıntılı süreçler arasında yer alır. Adet belirtileri ile hamilelik belirtileri birbirine çok benzediği için bu süreçte kadınlar zor bir süreç yaşıyor.

Adet Başlangıcı ile Hamilelik Belirtilerinin Farkları Nelerdir?

Adet başlangıcından hemen önce yaşanan PSM dönemi ile hamilelik belirtileri birbirine çok benziyor. Bu nedenle hamile olan kadınlar, bu iki dönemi birbirinden ayırmakta çoğu zaman zorlanıyorlar. Her kadın adet dönemi öncesinde semptomlar yaşamazlar. Hamilelik ile adet belirtileri arasında pek çok benzerlik ve farklılık bulunuyor. Bu iki durum arasındaki benzerlik ve farklılıklar vardır.

Huzursuz, üzgün, depresyon hali ve endişeli hissetmek hem hamilelikte hem de adet dönemlerinde kendisini gösteren belirtilerdir. PSM semptomları ise, adet başladığında genellikle son bulur. Bununla birlikte ruh hali değişikliği devam ederse ve regl tarihi kaçarsa bu hamileliğin göstergesi olabilir. Üzüntü ve kalıcı depresyon hali 2 haftadan uzun sürdüğü durumlarda bir doktora görünmeniz gerekir. Dünya çapında hamile kadınların yaklaşık yüzde onu depresyona girebiliyor.

Adet Belirtileri Nelerdir?

Bazı süreçler, kadınların kafa karışıklığı yaşadığı ve zor zamanlar geçirdiği süreçlerdir. Bu dönemler genellikle hamilelik başında ya da adet başlangıcında yaşanır. Adet döneminde memede hassasiyet ve şişkinlik, PSM döneminin habercisidir ve genellikle bu süreç biter bitmez semptomlar da biter. Adet başlangıcında görülen belirtiler;

Memede hassasiyet ve şişme

Gerginlik

Şişkinlik

Bacak, sırt ve mide krampları

Sivilce araları

Yorgunluk

Sık idrara çıkma

Bulantı

Hamilelik Belirtileri Nelerdir?

Hamilelik belirtileri klasikleşmiştir. Hamileliğin en önemli belirtisi kaçırılan adet dönemidir. Adet döngünüzün başlaması gereken zamanın üzerinden bir hafta ya da daha çok zaman geçmişse büyük bir ihtimalle hamile olabilirsiniz. Fakat düzensiz bir adet döngünüz var ise, bu belirti, yanıltıcı olabilir.

Hamileliğin başlangıcında hormonal değişmeler, şişmiş göğüsler, psikolojik huzursuzluklar da hamileliğin habercisi olabilir. Kusma olmayan bulantı, kokulardan rahatsızlık duyma ve halsizlik gibi pek çok belirti hamileliğin habercisi olabilir. Bu nedenle hamilelik sürecinde bu belirtiler adet dönemi belirtilerinden kolaylıkla ayırt edilebilir. Hamile olduğundan şüphelenen kişiler hemen test yaptırarak gerçek sonucu görebilir.