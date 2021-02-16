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16.02.2021 - 14:32 |

Adet (Regl) Nedir? Adet Olmak Ve Adet Kanaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Regl; kadınlarda gerçekleşen, rahmin iç yüzeyinde oluşmuş doku ve damarların kan ile beraber vücuttan atılmasına denir. Rahmin iç yüzeyinde döllenen yumurtaların beslenmesi adına her ay düzenli bir biçimde tabaka oluşur. Döllenmenin gerçekleşmediği durumlarda oluşmuş olan bu tabaka işlevini tamamlamadan dökülür ve vücuttan atılır. Peki adet nedir? Adet olmak ve adet kanaması hakkında bilinmesi gerekenler.

Adet (Regl) Nedir? Adet Olmak Ve Adet Kanaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler
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Regl veya halk dilinde yaygın ismiyle bilinen adet kanaması; ortalama olarak her 28 günde bir defa yaşanan vajinal kanama döngüsü şeklinde tanımlanabilir. Kadın üreme işlevlerinin sağlıklı bir biçimde çalıştığının göstergesi şeklinde kabul edilen adet, hormanal salınımlara bağlı olarak meydana gelen fizyolojik bir vaziyettir. 

Adet (Regl) Nedir?

Adet veya regl olarak bilinen kanama; ortalama olarak 28 günde bir kere yaşanan vajinal kanama döngüsü şeklinde tanımlanabilir. Kadınların üreme fonksiyonlarının sağlıklı bir biçimde çalıştığının göstergesi şeklinde kabul edilir. Vajinal kanamaya neden olan bu vaziyette rahmin iç bölümünde kalınlaşan doku, kadınların vücudundan atılır. Üreme dönemi şeklinde kabul edilen, ergenlik ile menopoz dönemlerinin arasında gerçekleşen bu konu, tıpta menstrüasyon şeklinde de tanımlanmaktadır. 

Adet Olmak ve Adet Kanaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adet kanaması şeklinde bilinen kanama ayda bir defa görülmektedir. Adet kanaması; 3 ile 7 gün içerisinde sürmektedir. Adet siklusları genel olarak 21- 30 gün arasında değişir. Bu durumun normal olduğunu belirtmek mümkündür. Siklus; son adet tarihinin ilk günü ile bir sonraki adet tarihinin ilk gününe dek geçen vakti ve bu vakit içerisinde kadının vücudunda meydana gelen olayları ifade etmektedir. Adet kanaması sırasında 20- 80 mililitre kan kaybedilir. 

Adet kanamalarının başlamış olduğu dönemlerde, kanamalar her ay aynı durumda olmayabilir. Bir ay daha az kanama görülürken, bir ay daha fazla kanama görülebilir. Adet kanaması; vücudun ağırlığına, heyecan, egzersiz, stres, diyet programına ve hastalıklara bağlı şekilde düzensizleşebilmektedir. İlk senelerde adet sikluslarının uzunluğu farklı olabilir. İlk iki sene, düzensiz biçimde adet görülmektedir. 

Regl Sancısının Sebepleri Nelerdir?

Adet ya da regl sancısı şeklinde bilinen ağrılar; rahim içindeki duvarın kasılmasından ötürü ortaya çıkan ağrılardır. Hamilelik adına kendisini hazırlayan ve kas dokularından oluşan rahim, yumurtlama dönemi ile beraber kalın hale gelir. Hamileliğin oluşmadığı zamanlarda ise progesteron hormonun etkisi ile incelir.

Rahim içindeki duvarın rahat biçimde dökülmesi adına prostaglandin hormonu salgılanır. Rahmin kasılmasını tetikleyen bu hormon, adet kanamasından yaklaşık olarak birkaç gün önce salgılanmaya başlar ve adet kanamasının başlamasından iki gün sonra kan düzeyinde azalır. Bu hormon ne kadar çok salgılanırsa, sancı da aynı oranda artar. Regl sancısının, kişiden kişiye bağlı olarak değişebileceği unutulmamalıdır. 

Regl Dönemi Belirtileri Nelerdir?

Regl dönemi belirtileri, regl dönemi yaklaştıktan sonra ortaya çıkar. Bununla beraber bu belirtiler aşağıdaki gibi olacaktır;

- Karın ağrısı,

- Ruhsal olarak dalgalanmalar,

- Memelerde hassasiyet,

- Memelerde şişkinlik,

- Sivilce çıkması,

- Adet öncesi yaşanan gerginlik,

- Bacaklarda kramp,

- Kilo artışı,

- Mide bulantısı,

- Baş ağrısı olarak sıralanabilir.

Adet dönemi öncesinde bu tür hislerin yaşanması normal olarak kabul edilir. Ancak bazı durumlarda kişinin alanında uzman bir doktora görünmek faydalı olacaktır. 

 

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