Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Adet Sancısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Şiddetli Adet Sancısı Nedenleri Nelerdir?
10.02.2021 - 16:34 |

Adet Sancısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Şiddetli Adet Sancısı Nedenleri Nelerdir?

Kadın sağlığının düzenli bir şekilde ilerleyebilmesi için belli başlı kontrollerin düzenli yapılması gerekir. Kadınlarda her 28 günde bir adet kanamaları olur. Doğurganlığın temelinde adet döneminde oluşan yumurtalar bulunmaktadır. Adet sancısı neden olur, nasıl geçer? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Adet Sancısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Şiddetli Adet Sancısı Nedenleri Nelerdir?
ABONE OL

Adet sancısı diğer bir şekli ile adet krampları olarak adlandırılır. Kadınların yarısından daha fazlası adet sırasında şiddetli adet sancısı yaşamaktadır. Adet sancısının şiddeti ise kişiden kişiye değişir.

Adet Sancısı Neden Olur, Nasıl Geçer?

Adet görme denilen kanama bebek gelişimi için hazırlanan rahim duvarının döllenme olmaması sonucunda vücut tarafından atılması nedeni ile oluşmaktadır. Ayrıca adet sancısı da bu durumda meydana gelmektedir. Rahim kas dokusu iç tarafını çevrelemiş olan tüm yumuşak duvarın da atılmasına yardımcı olmak için kasılmalar başlar.

Özellikle kadınlardaki prostaglandin denilen hormon rahimdeki bu kasılmaları da tetikler. Kadınlardaki prostaglandin seviyesi ne kadar artarsa adet sancıları da o kadar sancılı geçer. Bu nedenle adet sancıları menstrüasyonu adetin en başında görülür. Ayrıca servikal darlık, endometriozis, uterin fibroidleri, pelvik inflamatuar hastalık ve adenomyozis nedeni ile adet sancıları da yaşanmaktadır.

Şiddetli Adet Sancısı Nedenleri Nelerdir?

Adet sancıları kramp tarzında olur. Bu bele ve kasıklara bazen ise bacaklara vurabilen şiddetli ağrılardır. Kadınlarda şiddetli adet sancılarına bulantı, kusma, sinirlilik ve sık idrara çıkma gibi durumlar da eklenebilir. Kadınlarda adet sancısını tetikleyen faktörlerin başında Prostoglandin denen hormon vardır. Prostaglandin seviyesi ne kadar yüksek olursa adet sancısının şiddeti de o kadar artış gösterir. Adet döngüsü nedeni ile hissedilen şiddetli adet sancılarına primer dismenore denilmektedir. Adet sancılarına neden olan faktörler şu şekilde de sıralanabilir;

Adet Sancıları İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Kadınlarda adet sancısının tıbbi durumlar nedeni ile şiddetlendiği bilinmektedir. Bunun da nedenleri şu şekilde sıralanabilir;
- Servikal darlık: Bazı kadınlarda rahim ağzının açıklığı adet akışını engelleyecek kadar küçük olabilir. Bu küçük açıklık ise basıncın artmasına neden olur ve şiddetli bir ağrı yaratır.
- Endometriozis: Bu durum çikolata kistlerinin oluşmasına neden olur. Bu da ağrılı adet görme ve cinsel ilişki sırasında ağrı hissedilmesine neden olur.
- Uterin Fibroidleri: Uterin fibroidleri kanserli olmayan fakat sert ve büyük olabilen tümörlerdir. Özellikle rahim fibroidleri taşıyanlar adet görme esnasında daha şiddetli ağrı hissedebilirler.
- Adenomyozis: Bu hastalıkta rahmi kaplayan doku uterusun kas duvarlarına doğru büyümeye başlamasıdır.
- Pelvik İnflamatuar Hastalık: Kadınlarda adet sancısı şiddetinin armasına neden olur. Buna da cinsel yolla bulaşan bakteriler sebep olur.

Adet Sancısı Belirtileri Nelerdir?

Adet sancısının pek çok farklı belirtisi bulunmaktadır. Kadınlarda alt karın bölgesinde sancılar yoğunlaşır. Bu ağrı bel bölgesine yayılarak uyuşukluk verir. Kasıklarda ve iç bacaklarda da hissedilen sürekli bir ağrı ortaya çıkar. Bazı kadınlarda mide bulantısı, yumuşak dışkılama, baş ağrısı ve baş dönmesi görünür.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde iletişim konusunda hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda, gücünüz test edilebilir. Olaylara karşı daha sakin tepkiler verebilirsiniz. İşleriniz için başkalarından destekte alsanız da, hemen ilerleyemeyebilirsiniz. Zamanınızın çoğunu sosyal konularla ilgilenerek geçirmek size de iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki konumunuzla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Göz önünde olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. İşleriniz istediğiniz kadar hızlı akmayabilir. Yaşanan aksaklıklara karşı sabırlı olmanızda fayda var. Annenizle ilgili konuları gündeminize almanız gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yoğun telefon konuşmaları içinde güne başlayabilirsiniz. Yeni ufuklara açılma isteği içinde, tatil planları yapabilirsiniz. Yabancılarla ilişkili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin sonuçlanması için beklemek zorunda kalabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız zamanlar var. Beklemede kaldığınız zamanlarda rutin işlerinizi tamamlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün parasal konularınla meşgul olabilirsiniz. Banka işlerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Erken saatlerde iş hayatınızla ilgili ciddi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizi yoran konulara karşı tedbirli davranmakta fayda var. Gün içinde işlerde beklemeler olabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşiniz ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iletişimi yoğun zamanlar geçirebilirsiniz. İş açısından verimli girişimler yapabilirsiniz. Yine de işler istediğiniz kadar hızlı ilerlemeyebilir. Yaptığınız işlerin sonuçlarını almak için bekleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sakinliğinizi korumanız da fayda var. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili sorumluluklarınızda artış olabilir. Verimli zamanlar geçirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizde sıkışmalar olabilir. Hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Günlük rutin işlerinizi toparlamak için fırsatlar doğabilir.  Sağlığınıza özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün haberleşmeler ve yazışmalar sabah saatlerinde yoğunlaşabilir. Eğitim programlarınızı sıklaştırabilirsiniz. İş hayatınızdaki meşguliyetler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde beklediğiniz işler sonuçlanmayabilir. Siz bu zamanda zevk alacağınız işlere yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi daha fazla ön plana koyacağınız işlerle uğraşmak size keyif verebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ev hayatınızdaki konularla ilgilenebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili verimli girişimlerde bulunabileceğiniz zamanlar olacak. Ailenizle veya evinizle ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. İşlerinizde hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var. Geçmişten getirdiğiniz işlerinizi sonlandırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki iletişim konularınız, gününüzü etkileyebilir. Yakın çevrenizdeki olaylardan etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bolca yazışma ve konuşma olduğu halde beklediğiniz işlerden sonuç almanız zor olabilir. Sabah saatlerindeki verimli zamanları, ilerleyen saatlerde bulamayabilirsiniz. İmzalamanız gereken sözleşmelere özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel yeteneklerinizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızla ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Gün içinde beklediğiniz işlerden sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sosyal konulara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmeler sizi yeni başlangıçlara sürükleyebilir. Yeni eğitim ve toplantılar planlatıp düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizde sıkışmalar olabilir. Bu zamanlarda kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size de iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilmediğiniz, gizli kalan konular gündeminizi oluşturabilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili haberler alabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde duraksamalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Toplu konulara karşı ilginiz artabilir. İç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Bazı konularda kabullenme içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluSevgililer Gününde Yalnızsan
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaOdaklanamıyorum
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluEv-ofislerde pandemi stili
Oğuz Kara
Oğuz KaraEczaneler ve VERBİS
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıGöz kapağı estetiği
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtMeme kanseri ve COVID-19
Berna Türköver
Berna TürköverYönetici koçluğu ve anda kalmak
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz Yozgat
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz YozgatÇocukluk çağı göğüs ağrılarının kalp hastalıkları ile ilişkisi
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAsilerin Yeniayı: 11 Şubat 2021 Kova burcunda yeniay
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluBol su içmek sıvı almanın en iyi yolu olmayabilir
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Migren Taşı Nedir, Nasıl Kullanılır? Migren Ağrısına Hangi Taş İyi Gelir?

Migren Taşı Nedir, Nasıl Kullanılır? Migren Ağrısına Hangi Taş İyi Gelir?

Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine ne iyi gelir?

Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine ne iyi gelir?

Anksiyete Bozukluğu Nedir? Anksiyete Tedavisi Nasıl Yapılır?

Anksiyete Bozukluğu Nedir? Anksiyete Tedavisi Nasıl Yapılır?

İltihaplı Eklem Romatizması Nedir, Belirtileri Nelerdir?

İltihaplı Eklem Romatizması Nedir, Belirtileri Nelerdir? 

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet