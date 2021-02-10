Adet Sancısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Şiddetli Adet Sancısı Nedenleri Nelerdir?

Adet sancısı diğer bir şekli ile adet krampları olarak adlandırılır. Kadınların yarısından daha fazlası adet sırasında şiddetli adet sancısı yaşamaktadır. Adet sancısının şiddeti ise kişiden kişiye değişir.



Adet Sancısı Neden Olur, Nasıl Geçer?



Adet görme denilen kanama bebek gelişimi için hazırlanan rahim duvarının döllenme olmaması sonucunda vücut tarafından atılması nedeni ile oluşmaktadır. Ayrıca adet sancısı da bu durumda meydana gelmektedir. Rahim kas dokusu iç tarafını çevrelemiş olan tüm yumuşak duvarın da atılmasına yardımcı olmak için kasılmalar başlar.



Özellikle kadınlardaki prostaglandin denilen hormon rahimdeki bu kasılmaları da tetikler. Kadınlardaki prostaglandin seviyesi ne kadar artarsa adet sancıları da o kadar sancılı geçer. Bu nedenle adet sancıları menstrüasyonu adetin en başında görülür. Ayrıca servikal darlık, endometriozis, uterin fibroidleri, pelvik inflamatuar hastalık ve adenomyozis nedeni ile adet sancıları da yaşanmaktadır.



Şiddetli Adet Sancısı Nedenleri Nelerdir?



Adet sancıları kramp tarzında olur. Bu bele ve kasıklara bazen ise bacaklara vurabilen şiddetli ağrılardır. Kadınlarda şiddetli adet sancılarına bulantı, kusma, sinirlilik ve sık idrara çıkma gibi durumlar da eklenebilir. Kadınlarda adet sancısını tetikleyen faktörlerin başında Prostoglandin denen hormon vardır. Prostaglandin seviyesi ne kadar yüksek olursa adet sancısının şiddeti de o kadar artış gösterir. Adet döngüsü nedeni ile hissedilen şiddetli adet sancılarına primer dismenore denilmektedir. Adet sancılarına neden olan faktörler şu şekilde de sıralanabilir;



Adet Sancıları İle İlgili Bilinmesi Gerekenler



Kadınlarda adet sancısının tıbbi durumlar nedeni ile şiddetlendiği bilinmektedir. Bunun da nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

- Servikal darlık: Bazı kadınlarda rahim ağzının açıklığı adet akışını engelleyecek kadar küçük olabilir. Bu küçük açıklık ise basıncın artmasına neden olur ve şiddetli bir ağrı yaratır.

- Endometriozis: Bu durum çikolata kistlerinin oluşmasına neden olur. Bu da ağrılı adet görme ve cinsel ilişki sırasında ağrı hissedilmesine neden olur.

- Uterin Fibroidleri: Uterin fibroidleri kanserli olmayan fakat sert ve büyük olabilen tümörlerdir. Özellikle rahim fibroidleri taşıyanlar adet görme esnasında daha şiddetli ağrı hissedebilirler.

- Adenomyozis: Bu hastalıkta rahmi kaplayan doku uterusun kas duvarlarına doğru büyümeye başlamasıdır.

- Pelvik İnflamatuar Hastalık: Kadınlarda adet sancısı şiddetinin armasına neden olur. Buna da cinsel yolla bulaşan bakteriler sebep olur.



Adet Sancısı Belirtileri Nelerdir?



Adet sancısının pek çok farklı belirtisi bulunmaktadır. Kadınlarda alt karın bölgesinde sancılar yoğunlaşır. Bu ağrı bel bölgesine yayılarak uyuşukluk verir. Kasıklarda ve iç bacaklarda da hissedilen sürekli bir ağrı ortaya çıkar. Bazı kadınlarda mide bulantısı, yumuşak dışkılama, baş ağrısı ve baş dönmesi görünür.