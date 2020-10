Herkese merhabalar,Herkese merhabalar,Bir kavram karmaşası var, kim sırtlan kim alfa belli değil, bu tabirleri ortaya attığım günden beri en çok aldığım mesaj şudur: “Adil Beycim benimki alfa mı yoksa sırtlan mı?” Bu soruya toplu bir yanıt vermiş olalım ve her zaman olduğu gibi farklı bir pencere açarak sizlere erkek dünyasından detayları aktarmak istiyorum. Aşağıda sizlere ileteceğim maddeler üzerinde düşünerek birlikte olduğunuz adamın bir alfa erkek olup olmadığını anlayabilirsiniz;



1) Günümüzde ilişkileri en çok hırpalayan konuların başında maddiyat geliyor; maddi anlamda güçlü olmaktan bahsetmiyorum, aralarında para alışverişi olan çiftlerin yaşadıkları sorunlardan bahsediyorum. Bu konuda o kadar çok soru geliyor ki, son dönemde birlikte olduğu kadını maddi anlamda kullanan erkeklerin sayısının gittikçe arttığını anlıyoruz, “Ben zor durumdayım” “Sıkıntılar yaşıyorum bana biraz borç verir misin?” gibi yaklaşımlarla şansını deneyen ve aldığı borç parayı ödemeye yanaşmayan sevgililer konusunda binlerce mail alıyoruz. İşin enteresan tarafı bu profiller genelde sosyal medyadaki sevgili bulma uygulamaları üzerinden tanışılan, yaklaşık 2-3 aydır iletişimde olan ve kendisi hakkında pek fazla bilgi vermeyen bir tarza sahipler. Hedeflerinde genellikle kırk yaş üstü, belli bir maddi güce sahip ve duygusal boşlukta olan kadınlar yer alıyor, bu kadınları tespit ederek onlara yoğun ilgi gösteriyorlar ve ardından yaklaşık iki aylık süreçte para lafı geçmiyor, hatta maddi olarak iş güç sahibi lüks arabalara binen ve popüler yerlerde yemek yiyen insanlar olarak kendilerini tanıtıyorlar, sosyal medyada bu şekilde resimler paylaşıyorlar. Ardından asıl oyun başlıyor; iki aylık yoğun ilgi aşamasında kadın bu adamın ilgisine ve aşkına inanıyor, alışıyor ve uzun zaman sonra kendisini yeniden mutlu hissetmeye başlıyor, hayat güzel kuşlar uçuyor ve bir adam onu deliler gibi seviyor! Her şey yolunda…Oysa pek öyle değil çünkü ilgi aniden azalmaya başlıyor, aramalar ve mesajlar azalıyor aynı zamanda adamın ses tonunda ve yaklaşımlarında bir gerginlik hissediliyor; sanki sevgilisine anlatmak istemediği bazı dertleri varmış gibi… Kadın bu durumdan rahatsız oluyor ve merak etmeye başlıyor, acaba neler oluyor? Adam uzun süre direnç göstermesine karşın sonunda ağzındaki baklayı çıkarıyor ve “İşlerim çok kötü gidiyor, maddi olarak sıkıntı içindeyim” diyerek bir süre yalnız kalmak istediğini söylüyor; oysa kadının bu yalnızlığı kabul etmeyeceği ortada çünkü uzun süredir yalnız geçirdiği hayatına onu gerçekten seven hatta ona daha ilk görüşte deliler gibi aşık olmuş bir adam girmiş, onu kaçırmak ister mi? Asla istemez, dolayısıyla sorunu anlamaya çalışan kadın bu ilginin ve sevginin azalmaması adına şu kritik soruyu yöneltiyor: “Ne kadar?” Adam asla senden para alamam canım, diyor ve kabul etmiyor, bu bana yakışmaz diyor, senin kendini benim için riske atmanı istemiyorum, diyor ve gereken tüm sihirli cümleleri söyledikten sonra iban numarasını veriyor. Para akışı başlıyor. Milyonlar vermiş kadınlar gördüm, tek istedikleri adamın o yoğun ilgisini ve sevgisini kaybetmemekti, bunun için her şeyi yapmaya hazırdılar. Öte yandan, alfa erkek böyle bir para ilişkisi içerisine girmez, bu durumu kendine yakıştıramaz. Nokta.

2) Alfa erkek cinsellik muhabbeti yapmaz, onun ağzından cinsel espiriler veya şakalar duyamazsınız, bu adamlar da elbette rahip değiller gayet sağlıklı bir cinsel yaşamı olacaktır ancak ilişkinin içerisinde birlikte yaptığınız diğer aktiviteler gibi, sinemaya gitmek veya seyahat gitmek gibi akış içerisinde normal seyrinde gerçekleşen bir paylaşımdan farkı yoktur. Hatta çoğunlukla acele getirmemeye çalışırlar çünkü doğru zamanı beklemek onlara keyif verir. Bunun sebebi geçmişte yeterince “doymuş” olmalarıdır, ayrıca duygu içermeyen bir cinsellik Alfa Erkek için kabus gibidir. Oysa sırtlan erkek, daha tanıştığınız andan itibaren her hareketi ve davranışıyla sürekli cinsellik çağrışımı yapan sözcükleri sizin kulağınıza üfler ve sevgiden ya da duygudan eser yoktur, varsa yoksa cinsellik! Eskiden bir TV karakteri vardı; SALDIRAY ABİ, işte onu hatırlayanlar burada neden bahsettiğimi gayet iyi anlayacaklar. Kadını alıp iyi bir mekanda yemeğe götürdüğünde amacı yemekten sonraki cinselliktir, sinemaya götürdüğünde amacı o karanlıkta veya film sonrası evde yaşanacak cinselliktir, arabayla gezerken bile yolda karanlık bir yere çekip öpüşmeye çalışır veya şansını dener, her adımda onun bakışlarında, sözlerinde, size yaklaşım biçiminde sürekli cinsel dürtüyle hareket ettiğini görürsünüz. Bunları görmenize rağmen onunla iletişime devam ediyorsanız onun zihninde neon ışıklarıyla şöyle bir yazı yanıp sönmeye başlayacaktır: “Benimle görüşmeye devam ettiğine göre davranışlarımı onaylıyorsun!” Uzak durun, sırtlanı seviyorum onu nasıl değiştiririm gibi naif düşüncelere kapılmayın, erkekler değişmezler. Nokta.

3) Alfa erkek dedikodu yapmaz. Örneğin genç bir papatya bana mail atmış, kısaca diyor ki “Adil Beycim, bir çocukla tanıştım ilk etapta bana çok olumlu enerji verdi adamı sevdim uzun zamandır düzgün bir insanla karşılaşmadım fakat kötü bir huyu var lafı hep bir şekilde boşandığı eski karısına getiriyor ve ondan kötü söz ediyor, aslında bana söylememesi gereken detayları anlatıp kıza lanet okuyor, vs…” Bu adam kesinlikle alfa erkek değil, belki sırtlan da değildir çünkü aynı anda başka kızlara yürümeyen bir adama sırtlan diyemem fakat kısaca tanımlamamız gerekirse bu kalitesiz bir erkek. Eski ilişkiler veya eski eş hakkında konuşulmaz, birlikte yaşanan olumlu veya olumsuz şeyler masaya dökülmez, ne erkek arkadaşlarına ne de hayatına giren yeni sevgiline bunları anlatamazsın, erkek dünyasında böyle bir şey yoktur.

4) Alfa erkek ilişkinin başlarında kadında bir duygu yaratmak ve kendine bağlamak için evlilik konusunu açmaz, bir alfa erkek bunu yapmayacaktır. Evlilik başlığı öyle bir konudur ki kadında duygu yaratması muhtemeldir, ben kesinlikle evlilik istemiyorum diyen bir kadın bile düzgün bir yuva kurmak, çoluk çocuk huzur içinde yaşamak isteyecektir; kaldı ki insanoğlu için yuva kurmak ve çocuk sahibi olmak gibi güzel duygular birer şanstır, istemesi de normaldir. Öte yandan bazı erkekler bu durumu gayet iyi bildikleri için kendi lehine kullanırlar, ilişkinin daha başlarında pembe panjur hayalleri kurduran evlilik sohbetleri yaparlar ki kadın onlara kısa yoldan bağlansın, işte bunu sırtlanlar yapar alfa erkek böyle yollara girmeyecektir. Bir alfa erkeğin ilişkinin başlarındaki yani ilk 2-3 aydaki amacı kadını tanımaktır, onu tanımadan evlilik konusunu açmaz.



5) Alfa erkek “Ghosting” yapmaz. Nedir bu ghosting? Bir erkekle tanışıyorsunuz ve size muazzam bir ilgi gösteriyor, size daha ilk görüşte aşık olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz fakat sonra aniden ortadan kayboluyor. Adam yok. Adam hayalet olup kaçıyor, bulabilene aşk olsun! İşte bu tip durumlar için kullanılan bir tabir olmakla birlikte son günlerde kadın erkek ilişkilerinde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Sırtlan erkek dediğimiz sınıf özellikle cinsellik yaşandıktan sonra ortadan kaybolmayı tercih ediyor ve başka ufuklara doğru yelken açıyorlar, oysa alfa erkek bunu yapmaz, elbette zor ve sıkıntılı süreçleri yoğun günleri olacaktır ve her an her saniye iletişimde kalması beklenemez fakat ani bir işi çıkıp birkaç günlüğüne bir yerlere gitmesi gerekiyorsa sevgilisine haber verir, kısaca bilgilendirme yaparak ona değer verdiğini gösterir. Bir süre bana ulaşamazsan merak etme, biraz işlerim var tüm dikkatimi oraya vereceğim diyerek bilgi vermesi yeterli olacaktır. Sırtlanlar bunu yapmaya bile gerek görmezler…

Şöyle bir baktığımızda alfa erkek ile sırtlan erkek arasında gerçekten büyük farklar olduğunu görüyoruz, davranışlarından herkes kendini belli ediyor.

Karşınıza en alfa hatta alfa oğlu alfa erkeklerin çıkmasını dilerim, papatyalar mutlu olsunlar…

Seviliyorsunuz,

Görüşmek üzere,

Adil Yıldırım

