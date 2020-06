Herkese merhabalar,



Öncelikle Haziran’a hoş geldin diyelim çünkü yazı müjdeleyen ve yaz akşamlarının dayanılmaz mevsim kokularını daha şimdiden barındıran bu ayın kıymetini yeterince bildiğimizi düşünmüyorum.



Yaz o kadar kısa bir mevsimdir ki sadece 90 gün içerisinde gelir geçer; fakat bu sürede bir erkeği analiz etmek ve çözmek mümkündür, bu anlamda yeterince uzun bir süredir.



Bir erkekle nasıl tanıştığınıza dikkat etmelisiniz; çünkü daha bu tanışma anından onunla ilgili çok ciddi bilgilere ulaşmanız mümkündür. Örneğin trafikte tanışmalar oluyor, adam trafik lambalarında beklerken yanındaki arabada çok güzel bir kadın olduğunu fark ediyor, defalarca kornaya basıyor camı açmasını sağlıyor ve alakasız bir adres veya başka şeyler sorarak kadınla tanışmanın yollarını arıyor.



Kadın bu ilgiden çok hoşlanıyor, adamın girişimci tavrı kadının gözünü boyuyor ve gerçekten de bu adamın trafik lambasında gördüğü anda ona aşık olmuş olabileceğini düşünüyor.



Sonra aralarında sımsıcak bir ilişki başlıyor, adamın yaklaşımları son derece ilgili, zaten adamın genel hamlesi sürekli ilgi göstermek ve kadını ilişkide diri tutmak, bir de göz boyama konusunda çok başarılı. Kadını götürdüğü mekan seçimleri, oradaki karşılanması ve insanların adama yaklaşımları kadını deliler gibi etkiliyor, “Sonunda hayatımın aşkını buldum!” diye düşünüyor; üstelik kırmızı ışıkta beklerken…

Bazen şans insanın yüzüne gülermiş…



Fakat bu rüya tasarımı yaklaşık 4 ile 8 hafta arasında sürüyor çünkü adamımız kalbinde o kadar çok sevgi barındırıyor ki bunu tek bir kadına vermesi doğru olmaz; yavaş yavaş ilgisi başka taraflara kaymaya başlıyor; çünkü bu kadını etkiledi ve kendine aşık etti, annesinden küçük yaşlarda alamadığı sevgiyi bu kadından aldı, ancak daha binlerce kadın bekliyor onları da etkilemesi ve kendine deliler gibi aşık etmesi gerekir. Daha yapacak çok işi var…



Bu senaryodaki kadın karakter ise durumu anlamıyor, iki aylık bir sürede bu adamı nasıl tanıyamadım diye düşünmeye başlıyor. Başlarda her şey yolundaydı ve aralarında mükemmel bir uyum vardı, adamın ilgisi tamamen kadına yönelmişti ama birdenbire adam ortadan kaybolmaya, telefonlara çıkmamaya ve çok nadiren görüşme teklif etmeye başladı.



Bir insan iki ayda nasıl bu kadar değişebilirdi ki?



İşte hatalar zinciri burada başlıyor çünkü daha ilk baştan itibaren olayın gerçek yüzünü görmek istemiyor, bunun sebebi ise kadınların duygu odaklı olmalarıdır, beğenilmek ve bir duyguya teslim olmak kadının olaylara mantıksal yaklaşımının önüne geçer.

Hikayeyi en başa saralım mı?



Trafik ışıklarında beklerken yandaki araba ısrarla kornaya basıyor ve kadına kaş göz işaretleri yaparak camı açmasını istiyor. Kadın camı açıyor ve adam daha ilk baştan tamamen tanışma odaklı gereksiz ve anlamsız sorular soruyor, gülümsüyor, kadını etkilemek adına ne kadar maymun hareket varsa hepsini yapıyor. Sonra kadının da gülümsediğini ve “iletişime açık” olduğunu gördüğü anda kritik soruyu yöneltiyor: “Müsait olduğunuzda sizinle bir kahve içmek isterim.”



Şimdi durumu iki yönlü olarak analiz ediyorum;

Durum 1: Değerli sırtlan kardeş, ilk bakışta otuz beş yaşlarında görünüyorsun, sen hayatında daha önce hiç kadınla karşılaşmadın mı ki trafik ışıklarında bile bir kadını tavlamanın peşindesin? Afrika’da bile böyle bir açlık yok, sen egonu tatmin etmek için nefes alan tüm kadın türlerinin senin beğenmelerini istiyorsun, sence bunun bir sonu var mıdır? Senin bu kadına vereceğin yoğun ilgi neticesinde onun ruhunda ne kadar büyük izler bırakacağını ve onun seninle ilgili ne gibi beklentilere gireceğini hiç düşündün mü? Ondan sonra bu kadın karşısına çıkan hiçbir erkeğe güvenmeyecek ya da güveni iyice azalacak, doğru bir adamla karşılaşsa bile sürekli kaybetme korkusu ile bir ayağı kapının dışında ilişkisine devam edecek. Bir insanın hayatında bu kadar büyük yaralar açmak sence insanlık mıdır?

Durum 2: Kadını ele alalım, adamın ilgisine kapılması duygusal boşluktan ileri geliyor çünkü uzun zamandır hayatında kimse yok ve doğru adamla tanışmak için bekliyor, bu adamın nerede karşısına çıktığı ile hiç ilgilenmiyor. Oysa, evet hayatın her anında tanışmalar olacaktır ancak trafik ışıklarında bu kadar rahat hareketlerle ve hiç çekinmeden tanışmaya çalışan bir adamın sonrasında yol üzerindeki her trafik ışığında bir hatun ile tanışmadığını nereden çıkartıyorsunuz? Adam ekmeğini taştan çıkartıyor, bunu size yaptıysa sizce başkasına yapamaz mı?



Özetle; bir adamla nasıl tanıştığınız bile aslında her şeyi ele vermektedir. Böyle aşırı girişimci tanışmalarda ne yapmalısınız? Sihirli formülü söylüyorum: Beklentinizi yüksek tutmayınız.

Bir adamla tanışıp ilk 4-6 haftalık süreçte size gösterdiği ilgi konusunda beklentinizi kesinlikle yüksek tutmayın ve bu ilginin adamın genel tavrı olabileceğini düşünün. Bir kadını elde etmek, etkilemek veya sadece kendine aşık etmek için size inanılmaz bir ilgi gösteriyor olabilir, bunu bir an olsun aklınızdan çıkarmayın.



Sonrasında, adamın görüşmelerdeki tavırlarına bakın. Size sorular soruyor mu yoksa sadece sizi konuşturuyor ve neşeyle dinliyor mu? Kendisi hakkında sorduğunuz sorulara yanıt veriyor mu? Gizemli kalmayı tercih eden ve kesinlikle ağzından laf kaçırmayan bir adama asla güvenemezsiniz, sizden ne sakladığını bilmeniz imkansızdır, belki evli bile olabilir.



Sizin yanınızda telefonla görüşüyor mu? Yoksa üç aylık süreçte sizin yanınızda telefonla konuştuğunu hiç görmediniz mi? Gerçekten mi? Sizce bu normal mi? Üç ayda belki yirmi defa buluştunuz fakat bu adamın telefonu her zaman sessizde, asla kimseyle görüşmüyor onu kimse aramıyor sormuyor. Güvenemezsiniz…



Gittiğiniz mekanlarda aşırı sayıda kadın adamı tanıyor, dişi olan tüm canlılarla yakın ilişki içerisinde, hatta sizin yanınızda garson kıza kaçak bir gülümse attı, kendini tutamıyor ve bu tip hareketleri refleks gibi yapıyor çünkü bu adam kadınların ilgisine bayılıyor. Ona bunun nedenini sormak istemiyorsunuz, çünkü daha yeni tanıştınız ve sormanıza gerek yok. Sorularınızla onu ürkütmek ve uzun zaman sonra bulduğunuz bu tatlı adamı kaçırmak istemiyorsunuz, oysa sormanıza gerek bile yok, adam her ortamda av peşinde…



Bakın burada ilişkiyi bitirin demiyorum, bu adamla birlikte eğleniyorsunuz ve o sizi mutlu hissettiriyor; o zaman devam edin, ancak ne olursa olsun beklentinizi yüksek tutmayın, çünkü çok büyük hayal kırıklığı yaşamanızı istemem. Buna sadece bir eğlence olarak bakıyorsanız hiç sorun yok; ancak buradan ciddi ilişki beklentileriniz varsa biraz daha zaman verin ve adamın verdiği kötü sinyalleri sakın gözden kaçırmayın.



Son olarak, elbette sosyal medya konusu. Adamımız sürekli yeni kızlar ekliyor, belli ki tüm trafik ışıklarında çalışmaya devam ediyor, hatta tüm doktor kontrollerinde hemşireler ile tanışıyor, tüm müşteri ziyaretlerinde yeni hatunlar ile tanışıyor ve gerçekten çok dostane bir çevre ediniyor. İnsanlar onu seviyorlar, elden ne gelir!



Bu durumda, adamın sürekli operasyon halinde olduğunu unutmayın ve beklentinizi yüksek tutmayın, bu adamın kısa zaman içerisinde arazi olması ve başka ufuklara yelken açması sizi asla şaşırtmasın. Bu tip adamlar mükemmel göz boyama taktikleri ve yoğun ilgiyle kadınları etkilemeyi çok iyi bilirler ancak bütün bunlar sabun köpüğü gibidir.



İlk iki ayda yukarıda saydığım tüm sinyalleri gördünüz ancak yine de adamın son derece güvenilir olduğunu ve size tamamen aşık olduğunu düşünmeye devam ediyorsunuz, bu durumda emin olmanız için adama üçüncü ayınızda şu soruyu yöneltin:

“Canım seninle yanında kendimi çok iyi hissediyorum; sence tam altı ay sonra birlikte nerede olacağız?”

Bir anda donup kalacaktır, altı ay sonrasını hiç düşünmemiş olabilir, yine geziyor eğleniyor olacağız diyecektir.



Bu durumda şunu sorun:

“Peki aklından bir an olsun benimle gelecek planları yapmak geçti mi?”

Bu tip erkeklerin en büyük gücü, kadınların onlara direk sorular soramıyor olmalarıdır; çünkü kadınlar bazı soruları sormaktan çekinirler. Siz sormayı deneyin ve sizin karşınızda nasıl afalladığını açıkça görün.



Öte yandan, ciddi olduğunu ve sizinle gelecek düşündüğünü söylerse kendini bu konuda bağlamış olur ve birkaç ay içerisinde adımlar atması gerekir. Ona bu sözlerini hatırlatırsınız…

Sizi sevdiğimi tek bir an olsun unutmayın.

Keyifli bir Haziran ayı diliyorum,

Sevgiler

Adil Yıldırım

