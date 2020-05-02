Herkese merhabalar,

Sizlerden gelen yorumlar ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim, sizler cansınız…

Milliyet PembeNar’ın güzel atmosferinden sizlere ulaşmak beni mutlu ediyor.

Erkek dünyasının en detay bilgilerini siz papatyalara aktarırken, “Bu erkekler gerçekten ne istiyorlar?” sorusuna yanıt vermenin zamanı geldi. Bu yazıda sizlere erkeklerin bir kadında aradıkları dört temel özelliği aktarmak istiyorum.

Erkek dünyasını kadınlara aktarırken erkekler arasındaki sosyal ilişkilerin dengesini belirleyen en temel bilgiyle başlamak gerekir: “Rekabet.”

Erkek dünyası tamamen rekabete dayalıdır ve küçük yaşlardan itibaren bu rekabeti ateşleyen de kızlarla olan ilişkilerinde aldıkları galibiyetler veya yenilgilerdir. Bunun sebebi, çocukluğundan itibaren bir erkeğin tüm başarılarını, tüm heyecanlarını ve özgüvenini kızlarla ilişkilerine ve kızlardan aldığı tepkilere yüklemesidir.

Peki hangi kız için rekabet edilir?

İşte bu sorunun yanıtı, erkek zihnini algılamak açısından son derece önemlidir. Bazı kadınlar, fiziksel özellikleri ve aslında daha önemlisi davranış biçimleriyle erkekler arasında muazzam bir rekabet ortamı yaratabilirler. Bu noktada, davranış biçiminin fiziksel güzelliğinden daha önemli olduğunu özellikle belirtmekte fayda var; çünkü herkesin kabulü olduğu üzere, bazı kadınlar güzellik yarışmasından dereceyle çıkacak kadar güzel ve aynı derecede yalnızken, bazıları ise diğerlerine göre daha “sıradan bir güzelliğe” sahipler ama tüm erkekleri peşlerinden koşturacak kadar erkek dilinden anlıyorlar!

“Erkekler ne ister?” sorusunun yanıtını muhtemelen çok iyi gözlem yaparak ve zekalarını kullanarak çözmüş olan bu kadınların her zaman birkaç sağlam alternatifi varken, “ben çok güzelim ancak yalnızım, erkekler beni anlamıyorlar” diyen kadınların farkına varamadıkları gerçekler nelerdir?



1) “Erkekler güldürebildikleri kadını severler”

Marilyn Monroe şöyle demiş: “Bir kadını güldürebilirsen ona her şeyi yaptırabilirsin.” Efsane Monroe’dan kadınlar hakkında çok şey öğrendik ve kadınları detaylı anlamak isteyen her erkek mutlaka onun sözlerine bakıp notlar almıştır. Öte yandan, onun bahsettiği durumun aynısı erkekler için de geçerli! Sadece ufak bir farkla; kadın kendisine yüksek sesle kahkaha attırabilen erkeği sever ve bilimsel çalışmalar gösteriyor ki kadın kahkaha attığında aynı zamanda arzulama moduna geçiyor.

Öte yandan erkek ise kahkaha attırabildiği kadını sever; çünkü bu şekilde hem ona pratik zekasını göstermiş olur hem de kadının kahkahasında gizli olan onaylanma (erkek ile geçirdiği vakitte mutlu olduğunu onaylamış olur) duygusuyla özgüvenini zirveye taşır. Bir erkek, yaptığı esprilere bırakın kahkaha atmayı ufak bir gülümsemeyi bile esirgeyen kadından topukları kalçasına vurarak kaçmak ister… Daha kötüsü de vardır elbette, zoraki ve yapmacık gülümseyen kadınlar! “Tamam saçma espriler yapacaksın anlaşıldı!” dercesine gülümseyen bir kadın erkeğe daha ilk görüşmede kolay beğenmeyen bir kadın olduğunu vurgular ve bunun erkekte yarattığı etki erkekler arasında şu şekilde adlandırılır: “gudubet kadın”. Erkek saçma espriler yapıyorsa, yapmacık gülümsemeler yerine ideal tepkiniz şöyle olmalı: “Bugün pek havamda değilim, kusura bakma.”

Bunun üzerine erkek bunun sebebini sorduğunda iş yerindeki bir sıkıntıdan bahsederek konuyu değiştirmek ve yaptığı saçma esprilere bir son vermek zoraki gülümsemelerden çok daha akıllıca bir yöntemdir.



2) “Erkekler seksi kadının peşinden koşarlar”

Peki ya seksilik tam olarak nedir? Genel olarak bilinenin aksine seksi olmak sürekli dekolte elbiseler giymek ve erkeği tahrik etmeye çalışmak değildir. Hatta denim pantolon üstüne sıradan bir t-shirt giyerek bile seksi olabilen kadınlar vardır. Bunu başarmalarının sebebi 3D kuralını biliyor olmalarıdır: Öncelikle “Davranışlar” gelir; erkeğin yanında kendini iyi hissettiğini ona hissettirmesi, ona yakın durması, onun yanındayken dikkatinin başkalarına kaymaması ve tüm dikkatinin o adamda olması erkek açısından ciddi bir arzulama sebebidir. Seneler önce Roma’da yaşadığım yıllarda bir İtalyan arkadaşım nişanlısıyla ilgili şunu söylemişti: “Bana ait olduğunu hissettirerek beni tavladı…”

İkinci D ise “dokunuşlar” dır. Erkekle konuşurken adamın omzuna dokunmak, dirseğinden kavrayıp gülümsemek, kravatını düzeltmek veya elindeki eski bir yarayı fark edip oraya dokunarak “Yara izlerin sana farklı bir hava katıyor” gibi cümleler sarf etmek erkeği dokunarak etkilemenin yollarıdır. Üçüncü ve son D ise “derin bakışlar”dır. Bir partiye birlikte gittiğiniz erkek arkadaşınız başka bir grupla konuşurken onu bakışlarınızla yakalamak ve bu bakışlarda saklı arzuyu ona muzipçe gülümseyerek göstermek, onun üzerinde en dekolte elbiseden daha yoğun bir etki yaratabilir.



3) “Erkekler şefkat gösteren kadına bağlanırlar”

Özellikle ülkemizde erkeklerin annelerine ne kadar bağlı olduklarını ve birçok kadının ilişkisinde ya da evliliğinde “ana kuzusu” diye tabir edilen adamlarla ne kadar uğraştığını gayet iyi biliyoruz. Bu durumda erkeğin küçük yaşlardan itibaren annesinden aldığı şefkati ve hatta daha fazlasını sevgilisinden beklediği de açık bir gerçektir. Kadınlar ilgi isterler ve buna da fazlasıyla hakları vardır; ancak aynı derecede ilgi ve şefkati erkeğin de beklediğini hatırlatmak için şunun altını çizelim: yazının başında belirttiğim üzere erkekleri anlamak için öncelikle onların arasındaki yoğun rekabeti anlamak gerekir. Erkekler birbirlerine asla şefkat göstermezler ve hatta birisi böyle bir tavırla yaklaşırsa onu zayıf karakterli bir erkek olarak algılarlar. Dolayısıyla, hemcinslerinden almayı asla düşünmedikleri bu şefkat ihtiyacını ya annelerinden ya da hayatlarına aldıkları kadından tamamlamaya çalışırlar. Eğer bir kadın, evliliğinde sürekli şefkat istiyor ancak eşine hiçbir şekilde şefkat göstermiyorsa, adamın annesine gittikçe yakınlaşması ve onu daha sık ziyaret etmeye başlaması ya da üçüncü bir kadının yani bir sinsirellanın bu açığı fark ederek erkeğin hayatına girmesi sadece an meselesidir. Peki erkeğe bu şefkat nasıl gösterilir? İşte bunu da çok iyi ayarlamak gerekir, bu yazının konusu olmadığı için şimdilik o konuyu bir kenara bırakalım.



4) “Erkekler bir tarzı olan kadına hayran kalırlar”

Bir kadının kendi tarzını ve kurallarını ortaya koyması erkek açısından son derece çekici ve hatta seksi bir durumdur. Hatta çok sert ve keskin ahlaki çizgileri olması erkekte “bu dönemde böyle bir kadın buldum, ben bu kızı kaçırmamalıyım” duygusunu bile yaratabilir.

İşte tam da bu noktada en hassas konuya geliyoruz; “bu kuralların oluşturduğu size özgü tarzınızı erkeğe nasıl yansıtmalısınız?” Öyle hassas bir konudur ki, bunu yansıtma şeklinizle erkeği ilişkiden kaçırabilir veya ömür boyun kendinize bağlayabilirsiniz. Size sihirli formülü verelim: “Üslup.”

Erkeğe kurallarınızı ve yapamayacağınız şeyleri ilişkinin başında söyleyin ve bunları gülümseyerek, yumuşak bir üslupla ifade edin. Erkekler karşılarında okul müdiresi gibi kendilerine okul kurallarını hatırlatan veya nazi subayı gibi toplama kampı kurallarını beyan eden bir kadın görmeyi gerçekten sevmezler. Kurallarınızı zarafetinizle söyleyin ve eğer bunlara uymazsa sizi kaybedeceğini ona fısıldayın. Sonra da ilişkinizin keyfini çıkartın!

“Ahhhh bu erkekler” dediğinizi duyar gibiyim. İstekleri, arzuları, talepleri bitmiyor. Üstelik bir önceki maddede belirttiğim üzere Türkiye’de yerleşmiş aile kültürü gereği birçok erkek annesi tarafından oldukça şımartılıyor ve hayatı boyunca onun güdümünde kalıyor; dolayısıyla kadın sadece adamı idare etmekle kalmıyor bir de annesiyle uğraşıyor. Günümüzde evliliklerin artık yolunda gitmemesinin ve ilişkilerin de kısa süreli olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de burada yatıyor; kadınların yetmişli seksenli yıllarda alışık oldukları bu aile dinamiklerini artık kabullenmek istememeleri. Erkekler birey olmayı öğrendiklerinde kadınlarla daha sağlıklı ilişkiler kurmayı da öğrenecekler.

Erkek dünyasından gizli saklı bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Katıldığım yayınlarda belirttiğim bir düşüncemi burada tekrarlamak istiyorum: Bu sürecin sonunda sağlam ilişkilerin sayısı artacak; çünkü insanlar güvendikleri ve iyi anlaştıkları bir insanı kaybetmemek için daha fazla çaba göstermeyi öğrenecekler.

Görüşmek üzere,

Adil Yıldırım



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