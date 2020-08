Herkese merhabalar,



İlişki Koçu olarak yıllardır aldığım bir soru vardır: “Erkek arkadaşımı kızdırmadan nasıl kıskandırabilirim Adil Beycim?”



Bu soru hem çok gelir hem de ustaca bir hamle olmadıkça kıskandırmanın ne kadar zor olduğu gerçeğini içerisinde barındırır çünkü bir erkeği kızdırmadan kıskandırmak pek de kolay değildir.



Öte yandan kıskandırmak, eğer doğru şekilde yapılırsa, ilişkide kontrolü sizin elinize geçirebilir çünkü sevgilisini kıskanan bir erkeğin ilişkide daha çok bağlandığını ve kızı elinde tutmak için daha fazla mücadele etmeye başladığını söylemeye gerek bile yok, dolayısıyla bu yazıda sizlere ustaca düşünülmüş kıskandırma hamleleri hakkında bilgi vereceğim.



Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor: Kıskandırmak başlı başına bir olaydır, yani demem o ki bu hamlelere iyi hazırlanmanız gerekiyor, kafanıza estiği gibi davranamazsınız, eğer iyi bir şey yapacağım derken her şeyi elinize yüzünüze bulaştırırsanız bu durumda bir ilişkiniz bile kalmayabilir.



İyi hazırlanın ve özellikle yazacağım detaylara dikkat edin.



1) Bir erkeği kıskandırmak için başka erkeklerle yakınlaşmak veya buna benzer imalarda bulunmak yapabileceğiniz en yanlış davranıştır, bunu söylemeye gerek bile yok; öte yandan bir erkeği kıskandırmanın en etkili yolu ilişkide kontrolün onda olmadığını göstermektir. Şöyle düşünün, mıç mıç ilişki diye tabir ettiğimiz yakın ilişki içerisinde sürekli haberleşiyor ve neler yaptığınızı birbirinize anlatıyorsunuz: “Aşkım şuraya gittim, bunu aldım, az sonra eve geçiyor vs…” Günümüzde bu şekilde ilişki yaşayanlar içlerinde bir miktar kaybetme korkusu taşırlar çünkü sağlıklı olan gün içerisinde yapılan her şeyin tüm detaylarıyla anlatılması değildir, sanki rapor verir gibi her şeyi anlatmak dediğim gibi biraz kaybetme korkusu içerir. Pekala madem kaybetme korkusu var o zaman bundan faydalanabilirsiniz, örneğin akşam evde olacağım dediğiniz bir gün, akşam saatlerinde en yakın kız arkadaşınız ile selfie paylaşın ve bunu instagram hikayenizde gören manitanız birdenbire sizin dışarıda olduğunuzu görecek ve sizi arayacak, “Hayırdır bana evde olacağını söylemiştin?” Vereceğiniz cevap şöyle olmalıdır: “Hayatım Zeynep aniden aradı hiç hazırlanmadan dışarı çıktım sana haber verecek vaktim olmadı kusura bakma, vs…” Bir yandan kızıyor çünkü her şeyi rapor etmenize alışmış, öte yandan kızacak bir şey yok çünkü kız kıza takılıyorsunuz. Bu ilk hamle manitanıza kısa ve öz bir mesaj olacaktır; aslında her şey senin kontrolünde değil ve ben aniden kafama eseni yapabilirim!

2) Olayların kendi kontrolünde olması dışında bir de olayların riskli bir hal alması erkekleri çileden çıkarır. Burada önemli olan şudur: Olaylar ne kadar riskli görünse de sizin son derece masum ve hatta mağdur olduğunuzu göstermeniz bir anda sizi haklı pozisyona koyabilir.



Yine örneklerden gidecek olursak, sizi baştan çıkartan aynı arkadaşınız yani Zeynep sizi arıyor ve haydi dışarı çıkalım diyor siz de uyumlu bir dost olarak tamam diyorsunuz ancak burada bir fark var, siz dışarı çıkarken manitanıza haber veriyorsunuz, ya bir mesaj ya da aramayla ona dışarı çıkıyorum demeniz son derece önemli çünkü az sonra göreceğiniz üzere kıskandırma operasyonumuzdaki tüm mühendislik bu detaya bağlı olacak. Zeynep ile dışarı çıktınız ve sevgiliniz bu durumdan haberdar fakat başına gelecekleri bilmiyor çünkü siz gündüz Zeynep ile görüştünüz ve onun kalabalık arkadaş grubu da aniden size katılacak, elbette tüm bunlar önceden planlanmamış ve spontane gelişmiş görünecek! Zeynep ve kızlı erkekli arkadaş grubuyla bir resim paylaşıyorsunuz, bakınız BURAYA DİKKAT, SİZ RESİMDE SON DERECE CİDDİ BİR YÜZ İFADESİYLE SANKİ MEMNUNİYETSİZ görünüyorsunuz aynı zamanda masada oturma düzeninde yanınızda KESİNLİKLE bir eril canlı oturmuyor.

Masada erkekler var ancak sizin coğrafyanızda değiller, işte bu resmi hikayenizde paylaşıyorsunuz. Bu durumda sizi arayan ve hayırdır? sorusunu yönelten sevgilinize aynen şu kelimelerle cevap vermeniz yerinde olacaktır: “Hayatım o karede gördüğün üzere ben pek mutlu değildim çünkü senin yanımda olmanı çok isterdim, Zeynep’in arkadaşları biz otururken aniden aradılar ve bize katıldılar elbette ben de gidiyorum diyemedim, onlar kendi aralarında konuşurlarken ben sensiz yapayalnız hissettim, benimle sohbet etmek isteyenler oldu ama senin olmadığın yerlerde de aklımda sadece sen varsın…” Vurdu ve gol oldu!

3) Bu hamlemiz en az önceki iki hamle kadar hassas olacaktır, bakınız değerli papatyam; “Hayatım seninle paylaşmam gereken önemli bir konu var ve eğer bu konuyu seninle paylaşmazsam kendimi suçlu hissedeceğim çünkü seninle aramızdaki bu özel ve benzersiz ilişkide aramızda hiçbir konuda gizli saklı olmasını istemiyorum” diyerek sözlerinize başlıyorsunuz, gördüğünüz gibi benim işim kelime mühendisliği, sonra şöyle devam ediyorsunuz: “Senden önce kafayı bana takmış bir adam vardı, onunla ilişkim bile olmadı ama sanırım beni saplantı haline getirmiş, geçenlerde bana uzun zaman sonra tekrar mesaj attığını görünce onu HER YERDEN hatta YERYÜZÜNDEN ENGELLEDİM.

Bunu yapmamın sebebi hem beni tamamen unutmasını sağlamak hem de olur olmadık yerde senleyken anlamsız şekilde bana mesaj atmasını istemiyorum, kimsenin aramızdaki enerjiyi bozmasını istemem. Ben gerekeni yaptım ve bundan sonra bana asla ulaşamaz, merak etme aşkitom!



Her erkek içgüdüsel olarak sahiplenme dürtüsüne sahiptir ancak bazen bu mekanizma bir ilişki içerisinde devreye girmez ve erkek birlikte olduğu kadını sahiplenmediği zaman buna tam anlamıyla tutkulu bir ilişki diyemeyiz dolayısıyla erkeğin sahiplenme dürtüsünü onu kızdırmadan harekete geçirecek üç hamleyi sizlerle paylaştım.

Bu arada, bir erkek ne kadar sevse ve bağlansa bile, “Benim sahiplenilmeye falan ihtiyacım yok, ben kendimi korurum ve her şeyi kendi başıma hallederim” diyen kadını sahiplenemez çünkü o kadının kendisine ihtiyacı olmadığını düşünerek zamanla ondan uzaklaşır. Erkek için birlikte olduğu kadını korumak kollamak ona yakın olmak ve onu çevrelemek son derece temel güdülerdir ve erkeğin bunları yapmasına izin veren kadınlar ilişkilerinde daha başarılı olurlar. Nokta.



Mağara döneminden bu yana erkekler yuvayı koruyan kollayan ve kadınına vahşi doğa koşulları içerisinde sonuna kadar sahip çıkan davranış biçimleri geliştirdiler, devir değişti demeyin;



Erkek dünyasında her şey aynı!



Sevgiler,

Görüşmek üzere

Adil YILDIRIM

Twitter: @authoradilyldrm

Instagram: @adilyildirimyazar

YouTube: Adil Yıldırım