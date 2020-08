Herkese merhabalar,

Flört etmek üzerine uygulamalı ve örneklerle açıklanan şöyle güzel bir yazı paylaşalım dedim, zira bizim ülkemizde kavramlar doğru yerde kullanılmıyor çünkü anlamları konusunda çeşitli söylentiler var.

Örneğin flört etmek tam olarak ne anlama gelir?

Genç kızlar erkek arkadaşlarıyla ilgili “Flörtüm” ifadesini kullanırlar yani flört kavramı çoğunlukla ergenler tarafından kullanıldığı için ergenlik çağında yapılan bir eylem olarak değerlendirilir; işte hatalar zinciri tam da burada başlıyor çünkü evlilikte bile demeyeceğim, tam tersine ÖZELLİKLE EVLİLİK KURUMUNDA flört edilmesi zorunludur.

“Evliyken kiminle flört edeceğim?” diye soranlar vardır hemen yanıtlayalım, “Elbette eşinle flört edeceksin!”

Yani ilk olarak şunu bilmeliyiz ki flört ergenlik çağına özgü bir davranış biçimi değildir, bir ilişkiyi canlı tutabilmek adına her yaşta başvurabileceğiniz ve keyif alacağınız bir yöntemdir. Bir insanla aranızdaki iletişimin derinleşmesini, tutkunun artmasını ve onu özlemenizi sağlar çünkü flört “tatlı bir oyundur” ve herkes tatlı oyunlar oynamayı sevmez.

İçinde hiç oyun bulundurmayan bir hayat keyif verir mi?

İnsanlar özünde eğlenmek ve kendilerini iyi hissetmek isterler çünkü insan denen varlığın temel güdülerinden bir tanesi de acıdan kaçmaktır. Acıdan kaçarken mümkünse eğlenceye ve keyfe doğru gitmek ister, bunu yapmak için kendisini eğlendirecek ve iyi hissettirecek insanları çevresinde bulundurmaya çalışır, bütün mesele budur.

Flört etmeyi çekici kılan etkenleri yazarken flört etme sanatının ana maddelerini birazdan sizlerle paylaşacağım, öncelikle insanlar neden flört ederler başlığı altında tahrik edici yanlarını ortaya koymak istiyorum. Günlük hayatın yoğunluğu ve stresi içerisinde bir insan kendini iyi hissedeceği limanlara doğru yanaşmaktadır, bunu yaparken özellikle rutinden kaçar, rutin hayat, rutin eğlenceler, rutin konuşmalar insanları sıkar ve bezdirir, kimse rutini sevmez çünkü çekici değildir. Dolayısıyla size yanaşan ve size kendinizi iyi hissettiren bir insan hayattan yeniden keyif almak için büyük bir fırsattır.

Peki flört etmenin yolları nelerdir?

Şimdi size acemi bir flörtöz erkeği tarif edelim; tanıştığı her kadına mavi boncuk dağıtan ve “Çok güzelsiniz bayaaannn” ile başlayıp “Sanırım hayatımın aşkını buldum” ile devam eden bir repertuara sahip bu tip adamlardan serbest piyasalarda bol miktarda bulunur. Sadece güzelsin diyerek veya sana deli oluyorum diyerek ilerledikleri gibi bazıları daha da acemice hareket etmekte ve daha tanışmadan sadece instagram profil resmini görüp “Size ilk görüşte aşık oldum bayaaan sizinle evlenmek için yazıyorum, vallahi billahi niyetim ciddi” şeklinde ciddi mesajlar gönderirler. Bu adamların tarzı görüldüğü üzere son derece ciddidir.

Şimdi bu saçma manzaranın bir adım ötesine geçelim;

Flört etmenin tek yöntemi kadına güzel sözler söylemek değildir, aslına bakarsanız bu çok gerilerde kalmış ilkel bir yöntemdir; asıl olarak karşılıklı atışmalar yapmak ve şakalaşmak daha etkili bir yöntem olacaktır; örneğin bir erkek aynı ofiste çalıştığı iş arkadaşı kadının ilgisini flört ederek kendi üzerine çekebilir.





Burada iki ana yöntemi vardır, hangisini seçeceğine kendisi karar verir:

1) Kadına ilgi göstermek. Bu ilgi güzelliğine atıfta bulunan cümleler değildir, bilakis fiziksel konulara hiç girmeden kadına ilgisini göstermesi yukarıda bahsettiğimiz acemi çapkınlara göre daha etkili olacaktır; “Bugün seni iyi görmüyorum, her şey yolunda mı? Senin için yapabileceğim bir şeyler var mı? Seni böyle bitkin görmek beni üzüyor…” Buna benzer varyasyonlar yapabilir ve bunu bir alışkanlık haline getirdiğinde kadın ile arasında bir duygu oluşmaya başlar. Elbette her kadın bundan hoşlanır demiyorum zira hiçbir yöntem her kadını veya erkeği bağlamaz, böyle bir garanti veremeyiz ancak kabul etmeliyiz ki kendisiyle ilgilenilmesi genelde kadınların hoşuna gider ve karşısında kibar, anlayışlı ve doğru davranışlara sahip bir adam olduğu sürece kadın farkında olarak ya da olmadan kendini bu adama yakın hissetmeye başlayacaktır. Burada bütün mesele gaz-fren dengesini iyi ayarlamaktır, ki bunu birazdan size açıklayacağım.



2) Kadınla iletişimde olduğu esnada başka kadınlarla da hafif flörtleşerek onların da kendisini beğendiklerini kadına hissettirme yöntemiyle. Bakınız bu çok enteresan bir oyundur çünkü bazı kadınlar için bu yöntem hiçbir şekilde işe yaramazken bazı kadınlar rekabeti gördükleri anda adamı arzulamaya başlarlar, yani adama karşı en başta hiçbir duygusu olmasa bile birden bire adamı beğenmeye başlayan kadınlar vardır, rekabet bazı kadınlar için en tahrik edici unsur gibi görünüyor, enteresan ama gerçek. Adam öyle bir yöntem belirler ki, kadını kıskandırdığı sürece kadının ilgisini üstüne çekmeye başlar ve kadının ilgisinin arttığını gördükçe geri çekilmektedir, yani kadın yaklaştıkça hafif adımlarla geri gider. Kaçan kovalanır yöntemi rekabeti seven kadınlarda işe yarar, öte yandan eğer bu adam gerçek bir çapkın ise şunu fark eder: Eğer kadın rekabetten hoşlanmıyor ve başka kadınları gördüğü anda uzaklaşıyorsa adamın geri çekilmek yerine gittikçe artan dozda ilgi göstermesi gerekir. Yani kadını çok iyi analiz etmesi flört sanatının ana kuralıdır, aynı kurallar her kadına işlemez!



Flört etme sanatında en önemli unsur analiz ve strateji diyebiliriz, bu ikisini sağlam yapan bir insanın başarısız olması mümkün değildir. Karşısındaki kadının alıngan ve pek şaka kaldırmayan bir yapıda olduğunu gören bir adam hemen romantizm yoluna sapar, öte yandan flört ettiği kadının son derece şakacı ve gülmeyi seven bir yapıda olduğunu görürse ona kahkaha attırması gerektiğini bilir ve eğlenceli yönlerini vitrinde sergilemeye başlar. Yani her şey flört edilen partnerin tarzını iyi çalışmak ve anlamakla ilgilidir. Buradan başladığınız zaman her şeyi başarırsınız. Bu yazıda erkekler tarafından anlatıyorum ancak kadınlar için flört etmenin en vurucu yanlarını size önümüzdeki yazılarımda aktaracağım.

Ana fikir olarak şunu not alalım papatyacım:

“Flört etmek araba kullanmaya benzer, gaz-fren dengesini çok iyi ayarlamak gerekir, eğer sürekli gaza basarsan kaza yaparsın, öte yandan sadece fren yaparsan yolda (yalnız) kalırsın. Hayatına kimse giremez.”

Flört etme sanatında en şanssız insanlar bana kalırsa aşırı alıngan olanlardır çünkü flört şakalaşma sanatıdır, yani şaka kaldırmayan ve hayata mizah yoluyla bakamayan insanların flört edebilmeleri neredeyse imkansızdır, üstelik erkeklerin berbat bir özelliği vardır: Bir kadının her söze alındığını gördükleri anda olay yerini terk ederler, çünkü bir erkek yapacağı kaliteli esprilere gülen ve kendisiyle neşeli vakit geçiren bir kadınla flört etmek ister. Hayat yeterince zor ve stresli, kimse yanında surat asan bir partneri istemez.

Güzel ve basit bir flört cümlesi: “Aslına bakarsan tatlı bir adamsın ama yine de seninle ilişki yaşamayı aklımdan bile geçirmem…”

Bu sözü sizinle hiç ilgilenmeyen bir adama bile söyleseniz, sizi şaşırtan sonuçlar alırsınız, ona kısaca meydan okudunuz. Gerekeni yaptınız.

Not: 50 Maddede İlişkiler kitabımın yeni baskıları yapıldı, bayram süresince kitabı bulamayanlar bana mail atmışlar, birkaç gün içerisinde kitapçılarda yerini alacak, ilginiz için teşekkür ederim, cansınız…

Haftaya görüşmek üzere,

Seviliyorsunuz,

Adil Yıldırım

