Herkese merhabalar,



Bu haftaki yazımda sizlere bana en çok sorduğunuz konular arasında yer alan “İlk görüşmede yapılması gerekenler nelerdir?” başlığı altında bazı altın değerinde detayları aktaracağım. Biliyorsunuz ilk görüşme, flörtte karşıdaki insan üzerinde olumlu bir intiba yaratmak ve onu etkilemek açısından son derece önemlidir.



İnsanlar genelde ilk görüşmede karşı cinsle ilgili zihinlerinde yaptıkları konumlamayı değiştirme konusunda isteksiz davranırlar oysa bu pek objektif bir yaklaşım biçimi değildir; çünkü sizinle görüşmeye gelen insan kötü bir gün geçirmiş fakat buna rağmen sizinle olan görüşmesini iptal etmek istememiş olabilir, onun gününde yani formunda olmadığını görerek buna göre değerlendirmek gerekir çünkü her insanın kötü günleri olacaktır fakat zihnimiz en kısa yoldan konumlama yapma ihtiyacı içerisinde olduğu için ve bizler de onu bir algı yaratmaya zorladığımız için karşımızdaki insanın ilk görüşmede hal tavır ve davranışları çoğunlukla ikinci görüşmeye bile gerek kalmadan onu hayatımızdan çıkartmamıza neden olur.



İşte bu noktadan hareketle, papatyalarımdan bana sıklıkla gelen soruyu bu yazıda değerlendirmek istedim, ilk görüşmede bir erkekte çok olumlu bir izlenim yaratmak için size maddeler halinde aktaracağım beş konuya dikkat edebilirsiniz:

1) Bana ilişkiler konusunda en detay sorular bile geldiği için genelde pek bahsedilmeyen ancak önemli olan bir detaya değinerek başlayalım; “Görüşmeye ne kadar erken gitmek gerekir?” Erkekler açısından bir kadının görüşmeye erken gelmiş olması pek olumlu bir izlenim yaratmaz çünkü öyle olmasa bile kadının bu görüşme için çok istekli ve arzulu olduğu yönünde yanlış bir algı oluşturabilir. Peki ne yapmalısınız? Diyelim ki sözleştiğiniz yere erken gittiniz çünkü aynı bölgede işleriniz vardı ve erken bitti, siz de mekana geçip o gelmeden bir şeyler içebilirim diye düşündünüz. Bunu sakın yapmayın; tekrar ediyorum bunu sakın yapmayın çünkü sizin buradaki iyi niyetiniz erkek zihninde gereksiz bir algı yaratabilir. Buna hiç gerek yoktur. Bunun yerine, işleriniz erkek bittiyse o bölgede başka bir kafeye gidip oturun, telefon görüşmelerinizi yaparak veya telefonla vakit geçirerek görüşme vaktini bekleyin. Adam buluşacağınız yere gittiği zaman sizi orada bekler halde bulmasın, lütfen bu detaya dikkat ediniz. Bir erkek ilişki halinde olduğu bir kadını mekana erken gelmiş ve bekler halde bulduğunda bu durum onun hoşuna gidebilir ancak henüz tanışma aşamasında bunu görürse “Bu kız bana şimdiden tutuldu!” ve benzeri gerçek dışı algılara kapılması işten bile değildir çünkü erkek zihninde kendini beğenmesi ve öz güvenini güçlendirmesi için sürekli bir materyal arayışı vardır ve eline geçen her kozu size karşı kullanabilir, maçın başında gol yememek adına görüşmeye tam vaktinde gidin, belki birkaç dakika geç kalabilirsiniz fakat erken olmasın.

2) İlk görüşmede nasıl giyinmeliyim şeklinde çok sayıda soru geliyor, size şöyle özetleyebilirim; kesinlikle iddialı değil ancak bakımlı. Bu tanımı biraz açmak gerekirse ilk görüşmede bu kız çok havalıymış izlenimi yaratmamaya özen gösterin çünkü erkek sizi gördüğü zaman zihninde hızla kodlamaya başlar ve çok havalı süslü lüks markalı bir giyim tarzı onu ürkütüp “Bu kızla farklı dünyaların insanlarıyız” şeklinde bir algıya kapılmasına neden olabilir. Bunun size hiçbir getirisi olmaz çünkü sizin amacınız güzel bir akşam yemeği eşliğinde hayatınıza renk ve anlam katabilecek bir ilişkiye ilk adımı atmak; dolayısıyla çok iddialı, çok renkli pembeler turuncular veya cırtlak yeşiller içeren kıyafetler erkeğin algısını olumsuz yönde etkiler, buralara hiç girmeyin, şık zarif ve özenli giyinmeniz yeterli olacaktır.

3) Genelde bana en çok sorulan soru şudur: “Hocam ilk görüşmede hangi konularda konuşmam gerekiyor, nasıl davranmalıyım?” Buna vereceğimiz cevap son derece basittir, siz konuşmayın, görüşmeyi o istediğine göre bırakın bu arkadaşımız size derdini ve maksadını anlatsın, eğer onu konuşturmayı başarırsanız anlama imkanınız olur acaba bu adam bir sırtlan mı yoksa alfa mı? Uzun süreli ve güzel bir ilişkisi olan kadınları dikkatle gözlemlediğimde onlarda çok farklı bir özellik olduğunu gördüm: Onlar muazzam birer dinleyicidirler! Kadınlar genel olarak erkeklerin onları dinlemesini ve anlamasını beklerler ve bu konuda onlara hak vermemek imkansızdır ancak çok zeki kadınlar bir erkek ile tanıştığı zaman ona sorular sormayı, onu kendi hayatı hakkında konuşturmayı ve onu dinleyerek verdiği cevaplara göre analiz etmeyi çok iyi bilirler. Bunu yapabildikleri için erkeğin güçlü ve zayıf yönlerini konuşmalarından ayıklayıp ona göre bir davranış tarzı benimserler, sadece kadın erkek ilişkileri değil insan ilişkileri her zaman bu şekilde ilerler, karşınızdaki insanı dinleyip onu analiz edersiniz dolayısıyla ilk görüşmeye giderken “Ben şimdi bu adamla ne konuşacağım?” diye kara kara düşünmek yerine onu konuşturma yoluna gidin ve bunu yapabilmek adına ona sorular sorun, örneğin ailesiyle ilgili, hobileri, kitap ve film tercihleri, hayatla ilgili düşünceleri size ciddi anlamda fikir verebilir.

4) Onu konuşturmayı başardınız ve dikkatle dinliyorsunuz, adeta zihninizde notlar alıyorsunuz işte bu aşamada onun mizah anlayışına dikkat edin çünkü bir erkeğin kalitesini en çok ortaya koyan nokta onun espri anlayışıdır. Sizi güldürmek için ne tarz şakalar yapıyor veya size yaklaşım tarzı nedir, güldürmek için size takılırken veya flörtöz tavırlar içerisine girerken sizi rencide eden veya size karşı saygısız sözler ağzından çıkıyor mu? Örneğin “Tabi sizin gibi kadınlar bilmezler ancak bizim inşaat işleri oldukça yoğundur…” veya “Küçük hanım sizin yaşınız yetmez biz o dönemleri yaşadık, gördük…” Şunu aklınızda tutmanızda fayda var; ilk görüşmede size nasıl davranıyorsa karşınızdaki adam aynen odur, eğer bir odunsa odundur, eğer bir beyefendi gibi davranıyorsa özünde de beyefendi olması yüksek ihtimaldir. Daha ilk buluşmada saygısız ve düzeysiz laflar eden bir adamın değişme ihtimali yoktur.

5) Bakınız bu konu son derece hassas ve bir o kadar da önemli; ilk görüşmede elbette siz de konuşacaksınız aksi halde bu kız dilini yutmuş ya da bu kız hiç anlatmıyor biraz sinsi gibi düşüncelere kapılabilir. Buna hiç gerek yok, siz de arada bir şeyler anlatacak veya espriler yapacaksınız; fakat gizemli kalmaya dikkat edin yani her şeyi anlatmayın. Önceki hafta teyzenizin geçirdiği ameliyatı ya da en son ilişkinizde yaşadığınız hüsranları sakın anlatmayın. Bu adam sizi tanımıyor ve tanıması zaman alacak, erkeklere yönelik öfkeleriniz varsa bile bunları ona yansıtmayın, exlere asla girmeyin, ona eski sevgilisiyle ilgili sorular sormayın çünkü sorarsanız ona da bu konuda soru hakkı vermiş olursunuz. Sorularına kısa yanıtlar verin ve bazı konularda, “Merakını anlıyorum ancak bazı şeyleri birbirimizi daha yakından tanıdıkça konuşuruz, ben öncelikle karşımdaki insana güvenmeliyim” şeklinde ustaca yanıtlar verin. İlk görüşmede kısa ve öz yanıtlar, gizemli kalmayı başaran ve soğukkanlı davranan bir kadın erkek üzerinde muazzam bir etki yaratmayı başarır.

İlk görüşmenizde rüzgar sizden yana olsun,

Görüşmek üzere,

Sevgiler

Adil Yıldırım



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