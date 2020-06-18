Değerli Papatya,

Bu yazıyı okurken sana kendinle ilgili yepyeni bir pencere açmak istiyorum, çünkü biliyorsun ki yazılarımda ve videolarımda iletişime geçtiğim insanların hayatına dokunmayı seviyorum. Hiç tanışma fırsatı bulamadığım insanlarla aramızdaki sinerjiyi seviyorum, biliyorum ki yaza girerken yalnızlığı derin bir nefesle içine çeken kadınlar var, bana mesajları geliyor ve onların neden yalnız olduklarını aşağıda maddeler halinde bir test ile açıklamak istiyorum.

Aslına bakarsan, bu o kadar önemli bir konu ki hayatında seni tatmin eden bir ilişkin olsa bile, bu testi yaparak kendinle ilgili yeni kazanımlar edinebilirsin, 10 madde halinde ilişkide kendini tanıma yöntemlerini aktarmak istiyorum.Öncelikle şunu belirtmeme izin vermelisin, senin yalnızlığın sadece sana aittir; bunu duyduğunda “Bu şapkalı adam şimdi ne demek istiyor?” dediğini duyar gibiyim, oysa bu nokta son derece önemli.

Senin duyguların sana aittir, senin özlemlerin, kederlerin, geçmişe dair içinde kalan uhdeler, pişmanlıkların ve hatta sakarlıkların bile sana aittir, hepsi toplamında senin ruhunu ve yaşamsal deneyimini oluştururlar ve hepsine sahip çıkmalısın, aynen kendine sahip çıkar gibi. Eğer sen bu satırları okurken yalnız bir kadınsan bil ki bunun çok ciddi anlamları var, madalyonun en önemli yüzüne bakarsan şunu göreceksin; sen baş belası bir adamla ilişki içerisinde değilsin, arkadaşların yalnız olduğunu görmesinler diye aslında seni çekmeyen bir adamla birlikte değilsin; ya da en kötüsü sadece alışkanlık haline geldiği için uzun zamandır aslında sana hiçbir şey hissettirmeyen bir adamla birlikte değilsin.

Kadın erkek ilişkilerinin 50% oranı yukarıda saydığım çeşitlere girmektedir, dolayısıyla sen tatminsiz bir ilişki içerisinde vakit kaybı yaşamıyorsun, bu senin için çok olumlu bir durum.

Aşağıdaki on özelliğin en az altı tanesi senin karakterinde varsa, yazının sonunda neden yalnız olduğunu da sana açıklayacağım, senden tek ricam bu maddeleri dikkatle oku ve en objektif şekilde yanıtla, bunu yaparken kendi dışına çık ve kendini dışarıdan bir yabancıya bakarmış gibi analiz et, çünkü bu durumda özel yaşamınla ilgili gerçekleri görebilirsin.

1) Her şeyi tekrar tekrar ve tekrar düşünmeyi seviyorsun, inanılmaz derecede detaycı birisin. Bazı insanların asla aklına gelmeyecek detaylar ilişki sürecinde senin aklına geliyor ve hatta ilk tanışmada bile bu detaylar sebebiyle karşındaki insandan uzak durmayı tercih ediyorsun. Sen normal insanlara göre çok daha hassas bir yapıya sahipsin ve bu sebeple son dönemde görüştüğün, yemeğe çıktığın kimse seni tam anlamıyla etkilemeyi başaramadı.

2) Özgürlüğüne son derece düşkün birisin; senin için en önemli konu sana keyif veren sosyal hayatı yaşamak, yeni insanlarla tanışmak ve seni kısıtlayabilecek her türlü gelişmeden (bunun içine ilişki de girebilir) uzak durmak, çünkü bunu kesinlikle istemiyorsun. Şöyle düşünüyorsun: Hayat kısa ve ben bu hayatı hakkını vererek yaşamak istiyorum, üstelik son yaşadığın deneyimlerde daha yeni tanışmış olmanıza rağmen adam senin üstüne gelmeye ve seni kısıtlamaya başlamıştı, bu senin hiç hoşuna gitmedi ve hemen bitirmeyi tercih ettin. Sen özel alanından ve özgürlüğünden taviz verebilecek bir kadın değilsin ve bu konuda gayet net birisin.

3) Sen akılcı birisin, yani bir ilişki yaşarken aklını kalbinden önde tutan bir kadınsın. Sana bir sır vermeliyim ya da muhtemelen bu bilgiye sahipsin ancak yine de belirtmek zorundayım ki sen sadece bu özelliğinle bile diğer kadınlardan tamamen farklı bir yapıya sahipsin çünkü genelde kadınların ilişkide ne kadar duygu odaklı olduklarını hemen herkes bilir, dolayısıyla duygularınla hareket etmediğin için kendini çevrende “mutlu ilişki pozları veren” bazı arkadaşların ile kıyaslaman son derece anlamsız ve gerçek dışı, sen onlar gibi değilsin. Bir adamı tanıma aşamasından ilişkinin ileri aşamalarına kadar hep akılcı olduğun için bazı şeyler seni gerçekten rahatsız ettiğinde sen uzaklaşıyorsun, kendini duygularına teslim edip kaybolmuyorsun.

4) Şüpheci birisin. Her zaman söylediğim bir şey var; “Bir ilişkiyi bitiren sebepler başlangıçta ayrılık aşamasına getiren sebeplerle aynıdır.” Dolayısıyla sen bazı insanların ilk bakışta fark etmediği ya da etse bile görmezden geldikleri şüphelerini dinlemeyi, takip etmeyi ve kesin olarak emin olmadan hamle yapmamayı çok iyi biliyorsun, aslına bakarsan bunu yaparken de üçüncü maddede bahsettiğimiz akılcı yanını kullanıyorsun. İngilizlerin bu konuda mükemmel bir tespiti vardır: “Eğer bir şüphe varsa, artık hiçbir şüpheye yer kalmaz…” Sen içgüdülerini kullanmayı ve ilişkide hislerini takip etmeyi öğrenmişsin ve bunu yaparken duyguların sana devam etmen için ısrarcı olsa bile onları dinlemeyip hislerine öncelik veriyorsun. Senin için hedef illa bir ilişki yaşamak değil, gerçekten seni önce ruhsal sonra da bedensel yönden tatmin eden bir ilişki yaşamak. Aksi halde yalnızlık daha iyi bir seçim gibi duruyor.

5) Hayatta ciddi hedeflerin var; bunlar kariyer basamakların olabilir, bugüne kadar verdiğin emeklerin karşılığını almak olabilir, sosyal hayatında kendine biçtiğin rolleri gerçekleştirmek olabilir. Sen bu hedeflere yürürken başka kimseyle ilgilenmek istemiyorsun çünkü önceliklerin farklı, her insanın hayatında illa özel birisi olmak zorunda değil sen de bunun farkındasın dolayısıyla ilişkin olup olmaması umurunda bile değil. Çevrendeki bazı kızlar uzun zamandır yalnız oldukları için şikayet ettiklerinde bu durum sana garip görünüyor çünkü onları anlamıyorsun.

6) Karşına çıkan insanlar sana son derece “şekilci ve sahte” görünüyorlar. İşte bu madde son derece sık karşımıza çıkıyor çünkü dünyada milenyum çağı samimiyet denen olguyu tamamen öldürdü. İnsanlar hem görüntü hem de davranış olarak tamamen sahte bir imaj çizmeye başladılar ve belli bir kesim var ki eski samimi duyguları bulamadığı için kendini bu çağa ait hissetmiyor. Sadece karşı cinsle değil, çevrendeki çoğu insanla sosyal ilişkilerinde gördüklerin sana son derece sahte ve sevimsiz görünüyor ve bunu gördükçe kendini bir çeşit korumaya aldın, artık kimseyle fazla yakınlaşmak istemiyorsun. Kendini korumakta haklısın.

7) Standartların yüksek, aradığın özelliklere sahip birisi henüz karşına çıkmadı. Bu durum seni rahatsız etmiyor çünkü gerçekten seni tatmin etmeyecek bir insanla ilişki yaşamak istemiyorsun. Karşına çıkan insanlar bazen sana ilginç geliyorlar ancak orta vadede seninle uyumlu olmayacaklarını gördüğün için en başından nokta koymayı tercih ediyorsun; ne aradığını biliyorsun ve yarım yamalak bir ilişkinin senin vaktini alıp doğru insanı bulmana engel olmasını istemiyorsun. Ya beni gerçekten heyecanlandıran bir insan olsun ya da hiç gerek yok diyenlerdensin.

8) Sen hayatında adım atmaya korkmayan, cesur ve özgüvenli bir kadınsın. Bu özelliğin seni oldukça üstün kılıyor çünkü sen ASLA eski sevgili takıntısı olmayan bir kadınsın. Bazı insanlar, birlikte güzel şeyler yaşadıkları ancak haklı sebeplerle biten eski ilişkilerini geride bırakıp zaman içinde yeni adımlar atmayı beceremezler, bu onlar için neredeyse imkansızdır. Bu takıntının altında toplumsal tabular da vardır elbette, örneğin ben sadece ilk ilişkimle birlikte olabilirim, hayatıma başka bir insanı alamam çünkü kendimi kirlenmiş hissederim ve benzeri inanışlar bu insanların eskiyi mazide bırakarak hayata yeniden başlamalarına engel olur. Sen onlardan biri değilsin çünkü geçmişte yaşamıyorsun ve aslına bakarsan “Elalem ne der” tarzı endişelerle kendi hayatını kısıtlamak sana gülünç geliyor. Senin hayatın kimseyi ilgilendirmez.

9) Sen dışarıdan ilk görüşte soğuk ve mesafeli bir kadınsın. Bakın burası son derece önemli çünkü bireysel çalışma imkanı bulduğum yüzlerce kadında en çok dikkatimi çeken özellik buydu. Aslında son derece güzel, alımlı ve zeki olan bu kadınlar dışarıya verdikleri ilk görüntünün farkında bile değillerdi, öyle ki ofisime geldiklerinde ilk tanıştığımız anda agresif ve öfkeli tavırları benim de dikkatimi çekmişti ve ilk iş olarak farkında olmadıkları bu görüntüyü ortadan kaldırdık. Bunu yaptığımız anda her şey değişti, sadece birkaç hafta içerisinde çalıştıkları ofis ortamında ya da sosyal çevrelerinde onlara gelen görüşme taleplerinin sayısı artış gösterdi. Bazen insan farkına varmadan herkesi kendisinden uzak tutar, örneğin surat asarak ya da önemsiz konularda bile aşırı öfkeli tepkiler vererek insanların ona yaklaşmasına engel olur.

10) İnanılmaz derecede fevri bir kadınsın ve en kötüsü de bunun farkında değilsin çünkü verdiğin tepkiler sana normal geliyor. Erkeklerle ilişki yaşamak konusunda bilgi ve deneyimleri sizlerle paylaşıyorum, akla hayale gelmeyecek detayları ve erkek dünyasının gizemlerini yazılarımda aktarıyorum; fakat bir gerçek hiç değişmiyor ki erkekleri en çok ürküten kadın davranışı fevrilik. Bir tartışma esnasında veya sakin bir anda ufacık bir konuda bile verilen ani tepkiler ve öfke patlamaları, aslında ilk başlarda size karşı ciddi duygular besleyen bir erkeğin zihninde soru işaretleri yaratıp kaçmasına sebep olabilir; erkekler bu tip durumlarda aniden ortadan kaybolurlar.



Yukarıda saydığım son iki özelliğe sahipseniz, ciddi bir çalışmayla bunları ortadan kaldırabilir veya azaltabilirsiniz. Bunu yapmak özel hayatınızda büyük bir değişim yaratacaktır.Öte yandan, ilk sekiz maddede saydığım özelliklerden en az beş veya daha fazlasına sahip olmanız halinde, Stanford Üniversitesi’nde 2011 yılında sekiz yüz insan arasında yapılan bir araştırmaya göre IQ seviyeniz normalin üzerinde çıkıyor; çünkü zeki insanlar ilişkilerde bu davranış özelliklerine sahipler.

Hani sürekli dile getirilen bir soru vardır ya, “İş hayatımda bu kadar başarılı olmama rağmen özel hayatımda neden başarılı olamıyorum?” Size merak edilen bu soruyu yanıtlıyorum; yalnız olmanız başarısızlık değil, sadece aklınızı çok fazla ön planda tutarak (doğruyu yapıyorsunuz) duygularınızı kontrol ediyorsunuz, hepsi bu.

Kendinizi sebepsiz yere yargılamayın ve madalyonun diğer yüzüne bakmayı asla ihmal etmeyin. Yalnızlığınız da değerlidir çünkü o da size ait, ona sahip çıkmayı öğrenin…

Sizler cansınız, sizleri sevdiğimi tek bir an olsun unutmayın.

Görüşmek üzere,

Adil Yıldırım

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