Herkese merhabalar,



Kadın erkek ilişkilerinde dinamikler her an değişiyor ve yepyeni başlıklar ile karşılaşıyoruz fakat bazı konular var ki bunların modası asla geçmez.



Devam eden bir ilişkide tarafların birbirinin sevgisinden emin olmak istemeleri son derece normal bir ihtiyaç gibi görünebilir ancak öte yandan sevgisinden emin olmadığın ya da şüphe duyduğun bir insanla ilişkine neden devam edersin? Bu ve benzeri felsefi soruları bir kenara bırakacak olursak, bitmiş ilişkisinde bile eski sevgilisinin zamanında onu sevip sevmediğinden emin olmak isteyen insanlar vardır; “Acaba beni sevmiş midir?” diye sorarlar ve geçmişe dair yaşantıların altında yatan duyguları anlamaya çalışırlar.

Günümüzde insanı en çok korkutan travmaların başında aldatılma gelir; herkes bu duygudan kaçmaya çalışır, aldatılma meselesi sadece cinsel anlamda başkasıyla ilişkiye geçmesi demek değildir; aynı zamanda seviyor gibi yaparken aklının başkasında olması da bir çeşit aldatmaya girer. O insanı sevdiğine inandırmak ancak aslında ona karşı hiçbir şey hissetmemek ciddi anlamda aldatmaktır, o insanın sadece zamanını ve enerjisini çalmanın ötesinde onun geleceğe dair umutlarını, hayallerini ve mutluluğa olan inancını da çalmak anlamına gelecektir ve insan ruhunda yaratacağı psikolojik yıkımı büyük olur. Bu tip acıların izlerini silmek ve o insanın yeniden karşı cinse inanmasını güvenmesini sağlamak hiç de kolay değildir, yani görüldüğü üzere aldatma bilinenin aksine başka bir insanla yatağa girmenin ya da flört etmenin ötesinde çok daha derin ve kapsamlı bir konudur.



İlişkisinde ilk altı aylık süreyi geçirmiş bir kadının erkek arkadaşıyla ilgili “Acaba beni seviyor mu?” diye sorması son derece normaldir çünkü bizim ülkemizde genel olarak erkekler duygularını göstermekten imtina ederler, bunu bir çeşit zayıflık olarak görürler dolayısıyla birlikte zaman geçirmelerine rağmen kadınlar neredeyse asla erkeğin sevgisinden emin olamazlar.

Bizim ülkemizde sevgiyi göstermek neden bir çeşit zayıflık olarak algılanıyor?



Bu sorunun yanıtı yetiştirilme tarzı, yerel kültür ve tabularda yatıyor, maalesef güç kavramı yanlış anlaşılıyor, bir erkek açısından güçlü olmak sanki duygusuz olmak gibi yanlış bir algı var oysa güçlü olmak akıl ve duygu dengesine sahip olmaktır, duygularını akıl süzgecinden geçirerek yaşamayı bilmektir. Dolayısıyla bu yazıyı her ne kadar papatyalara yönelik yazıyor olsam da erkeklere şöyle bir mesajım var:“Sevmek zor çünkü gerçek sevgiyi hissettirecek kadınla karşılaşmak ciddi bir şans, dolayısıyla seviyorsan bunu o kadına hissettir, göster ve söyle, yine söyle, yine söyle…”



Bir erkeğin seni gerçekten sevdiğini gösteren işaretleri maddeler halinde sizlere açıklamadan önce şunu mutlaka belirtmeliyim: Bu adamı ne kadar zamandır tanıdığınız çok önemli çünkü bir erkek ilk birkaç haftada ya da bir iki aylık sürelerde duygu geliştiremez, evet doğru duydunuz erkekler hızlı şekilde duygu geliştiremezler, ilk başlarda kadından hoşlandığını bilir eğer bu hoşlanma hissi olmasa zaten kadına vakit ayırmaz fakat hoşlanma hissinin yoğun bir sevgiye dönüşmesi için “erkeğin motorunun ısınması gerekir” peki bu nasıl olacaktır?



Anahtar cümle: Anı biriktirmek…



Bir erkeğin birlikte olduğu kadını gerçekten sevdiğini anlaması ortalama olarak üç ile altı aylık bir süreçte erkeğin zihninde netleşir. Bu süreçte yaşadıkları ne kadar yoğun olursa ve örneğin birlikte geçirilen hafta sonları, tatiller seyahatler ve benzeri paylaşımlar onları birbirine bağlar. Tabi ki burada sırtlan erkekten bahsetmiyoruz çünkü sadece cinsellik peşinde olan bir sırtlan yatak dışında her türlü paylaşıma tamamen kapalıdır, onu adam etmek imkansızdır.

Burada bahsettiğimiz ilişkinin başından itibaren düzeyli ve kaliteli bir iletişim ile kadına değer verdiğini hissettiren alfa erkek, neticede o da erkek beynine sahip olduğu için duygularıyla yüzleşmesi ve sevgisinden emin olması zaman alacaktır. Daha bir haftadır tanıyorum dediğiniz bir adamın sizi sevip sevmediğini düşünmeniz yersizdir, çünkü cevabını henüz o da bilmiyor!

Gelelim seni sevdiğini gösteren davranışlara:



1) SENİ MERAK EDER. Bak papatyacım, bir erkeğin merak etmesi o kadar önemlidir ki tahmin bile edemezsin çünkü erkekler çok da meraklı varlıklar değiller bunu zaten biliyorsun hatta kadınların erkeklerle ilgili en büyük eleştirisi nedir? GAMSIZ, duyarsız vs… Gel gelelim bir erkek merak etmeye başladıysa ve acaba bu kız ne durumda diye soruyorsa işte bu arkadaşımız abayı yakmış demektir. Bütün gün seni arayıp sormadı çünkü yoğun çalışıyor tamam bunu anlarım fakat akşam oldu ve halini hiç sormuyorsa seni seven bir erkekten bahsetmiyoruz, ya da çok başındasınız ve henüz sana karşı yeterli sevgiyi geliştirememiş diyelim, seni kırmayalım…



2) MAKSİMUM ZAMAN AYIRIR. Hani bana gönderdiğiniz mesajlarda diyorsunuz ya bana zaman ayırmıyor bu konu biraz göreceli bir başlık çünkü bazı erkeklerin haftada 2 görüşme yapması bile değer verdiğini gösterebilir işlerinden başını kaldıramıyor olabilir; oysa öte yandan çok çalışıyor görünüp aslında bolca vakti olan adamlar da vardır ve onlar whatsapp çevrimiçi abiler olarak yaşamlarını sürdürürler. Bu durumda eğer adamın gerçekten çok yoğun çalıştığından eminsen ve sana yine de her fırsatta vakit ayırıp seni görmek istiyorsa bu adam seni seviyor! Öte yandan bu abi senin mesajlarına bile yanıt vermiyor ancak sürekli çevrimiçi olarak yaşamına devam ediyorsa emin ol sana sevgisi yeterli düzeyde değildir…



3) İHTİYAÇLARINI SORAR. Seven erkeğin zihninde hep şu soru vardır: “Ben bu kadın için ne yapabilirim?” Bunu düşünür ve senin hayatında seni rahatsız eden bir durum olup olmadığını anlamaya çalışır, eğer varsa hamle yapar geri durmaz çekinmez ve var olan sorunu çözmek için adım atar, illa senin gözüne sokmasına gerek yok senden habersiz bile olsa sorunlarını çözmek ve sana yardımcı olmak için problemlerin üstüne gider, işe yaramayı sever. İşte bazı kadınlar : “Ben her sorunumu kendim çözerim hayatımda bir erkeğe gerek yok” dedikleri için erkeğin bu işe yarama güdüsünü devre dışı bırakırlar ve güçlü olmak pahasına erkeksiz bir hayatta kedileriyle yaşarlar. Ne olursa olsun ona işe yaradığını hissettirin, sihirli sonuçlar alacaksınız.



4) PLANLAR YAPAR. Uzun zaman sonra sevgiyi yeniden hisseden ve sevdiği kadını hayatına alma duygusuyla mutlu olan bir erkek bu kadınla ortak planlar yapmaya başlar. Bu planlar ufak çaplı olarak başlayacaktır, örneğin “Hafta sonu şuraya gitmek istiyorum sen de gelmek ister misin?” ya da “Uzun zamandır gitmek istediğim bir oyun var çift bilet aldım birlikte gidiyoruz” ve benzeri teklifler onun sizinle olan planlarını açıkça ortaya koymaktadır. Zamanla bu planlar daha geniş çaplı hale gelecektir çünkü sevdiği bir kadınla güzel vakit geçirdiğini ve uyumlu olduklarını gören bir erkek zamanla ona aşık olmaya başlar, yani sevgiden aşka geçer.



5) VARLIĞINI HİSSETTİRİR-SAHİPLENİR. İşte bu başlık çok önemli çünkü bir erkeğin sevgisini en açık olarak gösteren davranışı budur yani sahiplenmesidir. Burada da benzer tepkiler ile karşılaşırız, “Benim sahiplenmeye falan ihtiyacım yok! Bir erkek kim oluyor ki beni sahiplenecek ben zayıf bir kadın mıyım Allah aşkına! Siz ne diyorsunuz Adil Beycim biz erkekleri dörde böler üç ile çarparız onları kıyma yaparız erkeklere falan ihtiyacımız yok bizim, gitsin annesini sahiplensin!” Diyen maskülen (erkekten daha erkek) kadınlar tepki vermeye başlarlar. Oysa bir erkeğin kadını sahiplenmesi ona varlığını hissettirmesinden ibarettir, yani varla yok arası bir erkekle kim ilişki yaşamak ister ki? Dolayısıyla örneğin kız arkadaşlarıyla çıktığında en azından hangi mekana gidiyorsunuz canım diye sorması, herhangi bir sorun olursa bana haber ver seni merak ederim demesi hangi kadının hoşuna gitmez? Üstelik bir erkek arayıp soruyor ve kadına çeşitli durumlarda sahip çıkıyorsa gerçekten seviyor demektir.

Umuyorum ki sizi gerçekten seven bir insanla ilişki yaşıyorsunuz ya da şu anda olmasa bile yakında karşınıza çıkar, her şey bir zamanlama meselesi…

Sizi sevdiğimi tek bir an olsun unutmayın…



Görüşmek üzere,

Adil Yıldırım



Twitter: @authoradilyldrm

Instagram: @adilyildirimyazar

YouTube: Adil Yıldırım