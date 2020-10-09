Herkese merhabalar,



Pandemi sürecinde bazı çiftler ayrı kaldılar, aralarına mesafeler girdi ve dünyanın geçirmekte olduğu bu garip süreçte ilişkilerini korumak adına çaba gösterdiler kimileri başarılı oldu ve ilişkileri daha da sağlam hale gelirken kimileri ise bu süreçten ayrılıkla çıktılar ve aralarına giren mesafeler nedeniyle sağlıklı iletişimi koruyamadılar.

Araya mesafeler girdiğinde sağlıklı iletişimi korumak mümkün müdür?

Neden olmasın?



İletişim çağındayız ve tüm teknolojik olanakları kullanarak en etkili iletişimi sağlayabilirsiniz önemli olan niyettir, örneğin bir alfa erkek aradığı kadını bulduğu zaman o kadını hayatında tutabilmek adına tüm yöntemleri kullanır ve ona yakın olmak ve yakınında kalmak için gereken her şeyi yapacaktır, gerekirse saatte bir arayıp onun sesini duymak ister çünkü kadının ona hissettirdiği duyguları kesinlikle kaybetmek istemez, onun eksikliğini hissetmek erkeği üzmektedir ve ayrıca mesafeler nedeniyle kadını kaybetmek istemez, yani elinden gelen her şeyi yapar.



Bu açıdan baktığımızda şunu görüyoruz, aslında mesafeler bir ilişkinin ne kadar güçlü veya zayıf olduğunu da bizlere gösteriyor, yeterince bağlılık içermeyen bir ilişki araya giren mesafelere yenik düşüyor ve herkes zaman içerisinde kendi yoluna gidiyor öte yandan maksimum bağlılık ve aşk içeren bir ilişki mesafe tanımıyor ve hatta daha da güçlenerek bu süreçten çıkmayı başarıyor, eski çağlarda da büyük aşklar aynen böyle değil miydi? Çölleri aşıp birbirine kavuşan unutulmaz karakterlerin içlerindeki tutku ve özlem onları yollara düşürüyordu, bütün bunlar eskilerde kaldı diyorsanız bu kesinlikle doğru değil çünkü pandemi sürecinde yaptığım seanslarda gördüm ki aşkını kaybetmemek adına muazzam çaba gösteren insanların sayısı hiç de az değil, bunu görmek aşka ve ilişkilere olan inancımı bir kez daha sağlamlaştırdı.



Peki uzak mesafe ilişkilerinde 5 altın kural nelerdir?



1) Varsayımlar yok. İnsan beyni öncelikle en kötü ihtimali düşünen bir mekanizmadır, kötü ihtimalleri en başta düşünür ve mesela telefona cevap vermiyorsa kötü bir şeyler yapıyor olabilir, eğer mesajlara çok geç dönüş yapıyorsa başka işler çeviriyor olabilir, ya da aradım tam o sırada telefonu meşguldü demek ki başka bir kızla görüşüyor gibi gibi gibi… Belki işle ilgili bir görüşme yapıyor ya da henüz mesajını görmedi ya da gördü ama cevap verecek bir anı olmadı gibi düşünmek yerine insan hep kötü ihtimalleri düşünmeye başlar, bana kalırsa bunun sebebi günümüzde dizilerde olsun filmlerde olsun entrikaların hep aldatma merkezi kurulmasıdır, arkadan iş çevirme, aldatma, kandırma ve benzeri numaralar çeviren partnerler dizilerin merkezinde yer alıyorlar bu durum elbette izleyenleri etkiliyor ve kendi hayatlarında aynı durumları yaşama endişe taşıyorlar, bunun önüne geçmek pek kolay değil. Siz varsayımda bulunmayın, endişe ettiğiniz zaman veya uzun süre ulaşamadığınızda kibar bir dille sormanızda fayda var, sana ulaşamadım merak ettim her şey yolunda mı? Eğer sizde endişe uyandıran tavırlar sürekli tekrarlanıyorsa bu durumda haklı olabilir ve tedbirli olmayı seçebilirsiniz ancak günlük yoğun tempoda ulaşamıyor olmak aslında iş süreçlerinde doğal bir durumu gösteriyor olabilir, herkes yoğun çalışıyor.



2) Her ilişkide gerginlikler ve tartışmalar olur, her konuda aynı fikirde olamazsınız olsanız bile bu hiç de iyi bir gösterge değildir dolayısıyla bazen fikir ayrılığına düştüğünüz zamanlarda aranızda mesafeler olduğunu unutmayın, bu küçük ayrıntıyı unutup sesler yükseldiğinde aniden yüz yüze gelip ilişkiyi kurtarmak gerekebilir ama bunu yapma imkanı yoktur ve dolayısıyla bir anda ipler kopabilir. İlişkinizi böyle risklere sokmamak adına, tartışmaları sadece yüz yüze yapmalısınız örneğin bir konu uzadığı ve hafif gerginlik yaratmaya başladığı zaman “Canım bunu görüştüğümüz zaman konuşalım, şimdi uzatmayalım aramızı bozmayalım aramıza kötü bir duygu veya şüphe girmesine izin vermeyelim” diyerek konuyu aniden kesebilirsiniz ve bunu yapmak size çok faydalı olacaktır çünkü aranızda uzak mesafeler varken gerilmenin anlamı nedir? Gerçekten aklınıza takılan bir detay olabilir ve elbette bunu ona sorabilirsiniz ancak verdiği yanıtlara rağmen tatmin olmayıp ısrarla üstüne gitmenin size veya ilişkinize hiçbir getirisi olmayacaktır tam tersine güzel olan duyguları da birkaç dakika içerisinde yerle bir etmiş olursunuz, zaten insan ilişkilerinin en büyük dramı da burada yatar; dile kolay birlikte yirmi seneyi devirmiş çiftlerin bile aniden gelişen bir tartışmada edilen sözler nedeniyle mide bulandırıcı bir ruh haline girip boşandıklarına şahit oldum ve aslında birinin “Bunu sonra konuşalım” demesi yeterliyken bunu yapmadıkları için konu uzuyor ve boşanmaya giden bir tartışma yaşanıyordu…



3) Her gün kesinlikle arama olacak, bunu özellikle erkeklere yazıyorum kısa veya uzun telefon görüşmeleri, sesini duymak hatta kameralı arayıp görüşmek ilişkiyi ayakta tutacaktır, aranızda mesafeler varken aramayıp sormamak ve görüşmemek o insandan gittikçe uzaklaşmakta olduğunuzu gösterir ve ilişkinize hiçbir katkısı olmaz tam tersine zarar verir, aranıza bir çeşit Sibirya soğuğu girmesine neden olur, aramalar ve sesini duymalar son derece önemlidir ayrıca bir faydası daha vardır bir insanı aradığınız zaman mesajlaşmalarda olabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçmiş olursunuz, örneğin mesajda bir ifade kullandın ama aslında söylemek istediğin bu değildi, işte bu yanlış algıları silmek adına konuşmak hem ses tonunu hem de vurguları ortaya koyacaktır, her şey netleşmiş olur.



4) İlişkileri ve evliliği ayakta tutan faktör: SÜRPRİZLER. Sürprizi sevmeyen var mıdır? Evet vardır, size açıkça söylüyorum ki erkeklerin 80% gibi bir oranı sürprizlerden hoşlanmaz, bunun en büyük sebebi erkeğin içinde bulunduğu durumları kontrol etmeye yani domine etmeye çalışmasıdır, sürpriz bir şeyler olduğu zaman erkek beyni direk şöyle düşünür: “Olaylar benim kontrolümden çıkıyor mu acaba?” Garip ama gerçek bir bakış açısı, çevremdeki çok sayıda erkeğin kendisine yapılan sürprizlerden rahatsız olduklarını ve kendinden habersiz planlanmış bu olaylara tepki gösterdiklerini gördüm, dolayısıyla erkeklerin ciddi bir oranı sürpriz sevmiyor. Öte yandan kadınlar çoğunlukla sürprizlerden hoşlanırlar ve bunu ciddi bir ilgi göstergesi olarak görürler, bu konuda kesinlikle haklı olduklarını söylemeliyim çünkü hayatındaki kadına hoşuna gidecek sürprizler yapan bir erkek onu önemseyen, ona değer veren ve enerjisini onu mutlu etmeye harcayan bir erkektir. Bu açıdan baktığımız zaman sürprizlerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Alışveriş sitelerinden kadının hoşuna gidecek bir şeyler alıp adresine yolladığın ve yanına güzel bir not iliştirdiğin zaman, özellikle kırmızı gül demetini güzel bir notla ona ulaştırdığın zaman ilgini göstermiş olursun ve mesafelere aldırış etmeden ilişkini tutkuyla yaşamaya devam edersin.

5) En önemli noktaya geldik, uzaktan sağlıklı iletişimi kuruyorsunuz ancak yeterli olmayacaktır çünkü sıklıkla yüz yüze görüşmeler yapmanız gerekiyor. Ne kadar sık? diye soracak olursanız, en az 15 günde bir görüşmek ilişkinize çok sağlam hale getirir, eğer böyle bir imkanınız yok ise o zaman ayda bir görüşmek elzemdir. Dördüncü maddede belirttiğim gibi bu görüşmeleri sürpriz hale getirip ona haber vermeden aniden karşısına çıkarsanız bu durum kaymaklı tel kadayıfı haline gelir. bu yüz yüze görüşmelerde iki insanın birbirinin gözlerinin içine bakmaları ve sarılmak, özlemle dokunmak, temas etmek aranızdaki tutkuyu ve bağlılığı güçlendirir, ondan ayrı kaldığınız zamanlarda size güç verir.

Uzak mesafe ilişkisi yaşayan herkese bol şanslar diliyorum, yukarıdaki maddeleri uygularsanız çok sağlam bir ilişki yaşayabilirsiniz.

Seviliyorsunuz,

Görüşmek üzere

Adil Yıldırım

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