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HaberlerEditörün Seçtikleri Haberleri Adil Yıldırım'dan '50 Maddede İlişkiler'
15.07.2020 - 17:21 |

Adil Yıldırım'dan '50 Maddede İlişkiler'

İlişki koçu ve yazar Adil Yıldırım, yeni kitabını sevenleriyle paylaştı. Adil Yıldırım, Eda Özdemir'in kitap hakkındaki sorularını cevapladı.

Adil Yıldırım'dan '50 Maddede İlişkiler'
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Adil Yıldırım'ı kitap yazmak için ne motive eder?

Benim için hayattaki en büyük terapi yazmak ve hiçbir şey beni kendi ruhuma bu kadar yaklaştıramaz. Yazmak ve enteresan bir olay örgüsü yaratmak beni ruhsal anlamda tahrik ediyor. İçimde dünyalar var ve yazarken kapılar açılıyor, bu kapılardan girdiğimde beni de şaşırtan dünyalara giriyorum. Bazen yazarken duygu karmaşası yaşıyorum ve kendimi kaptırıyorum. Ben aslında romancıyım ve bu kitaptan önce üç roman yazdım, ilk defa kişisel gelişim kitabı yazmış oldum bu da benim için enteresan bir deneyim oldu.
Orta okul yıllarımda kompozisyon derslerindeki başarımdan dolayı edebiyat hocam sen ileride yazar olacaksın derdi, vizyonlu adammış... Bir tane vizyonlu öğretmen doğru yönlendirip bir insanın tüm hayatını değiştirebiliyor... Onu asla unutamam.

Başarıya kavuştuğunuz birçok kitabınız var. Yeni kitapta bizi neler bekliyor?

Teşekkür ederim, beni insanlar sosyal medya platformlarında yayınladığım videolarım sayesinde ben TV kanallarında konuk olduğum canlı yayınlar sonrasında tanıdılar. Sonra ben sizin kitaplarınız olduğunu bilmiyordum diyenler kitaplarımı aldılar ve okuduklarında şaşırdıklarını çünkü romanlarımın akıcı dili ve anlatım üslubu nedeniyle çok beğendiklerini yazdılar. En güzeli de budur, sizden bunu beklemeyen birinin sizin kitabınızı okuyup şaşırması ve sahip olduğu ön yargılar nedeniyle kendini bir anlamda suçlamasıdır. Eğer iyiyseniz ön yargıları kırarsınız, Einstein kulakları çınlasın!

50 Maddede İlişkiler kitabında kadınlara çok büyük sürprizlerim var, hoşlarına gidecek detaylar veriyorum. Henüz satışa çıkalı 5 gün olmasına rağmen kısa sürede çok satanlar listesinde 5. sıraya yükselmesi harika bir başarı oldu...

'50 Maddede İlişkiler' kitabı bize hangi konularda yardımcı olacak? Bu kitap, rehber bir kitap mı?

Bu kitap kadınlara erkek dünyasını anlatıyor; erkek düşünce sistemini anlamak ve erkek dilini çözmek anlamında bir rehber kitaptır. Daha önce böylesi bir kitap, bu kadar açık bir dille ve maddeler halinde yazılmadı. İçinde çizimler de var, her türlü anlatım dilini kullandık. Günlük hayattan yaşanmış olaylar ise okurların ilgisini çekiyor ve öğretici oluyor.

Bu tavsiye ve görüşleri pratiğe geçirmek için ne gibi bir tavsiyeniz var?

İrade irade ve irade. İnsanlar kendilerine irade konusunda yatırım yapmalıdır; çünkü kendini tutamayan ve sabır göstermeyen bir insanın fevri davranışları ve kararları ona sadece zarar getirir.

Sizce kitabınızda yansıttığınız gerçekler kimleri rahatsız edecek?

En çok rahatsız olacak kesim NARSİST ERKEKLER. Onlar anneleri tarafından İNGİLTERE PRENSİ gibi büyütülüp kadınlara eziyet eden şımarık adamlar.

Kadınlar bana bu konuda hak verirler ancak onlar da ileride anne oldukları zaman oğullarını şımartmaya devam ediyorlar. Dünya tarihine Büyük İskender geldi, Julius Cesar geldi ve Kanuni Sultan Süleyman geldi. Ne erkekler ne adamlar geldi. Hepsi geldi geçti...

Ben Amerika’da okudum veya Boğaziçi mezunuyum diyerek havalanan bir erkeği tarihteki bu adamlar görseler muhtemelen kahkaha atarlardı.

Dünya tarihine damgasını vurup gitmiş büyük isimler yanında günümüzde havalanan bir erkek sadece komiktir ve güldürü sanatında başarılı olabilir...

Kadınlar bu tip adamları şımartmayı bıraksınlar ve onlara fazla yüz vermesinler yoksa bu sistem asla değişmez...
Kadınlar gerçek ALFA ERKEKLERİ bulsunlar çünkü onlar kaliteli adamlardır ve ben ALFA ERKEK konusunu bu kitapta detaylı olarak açıkladım...

Her şey artık netleşmiş oldu...

 

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