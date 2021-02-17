Aft Neden Çıkar? Ağızda Neden Aft Çıkar, Nasıl Tedavi Edilir?

Yanak ve dudağın ağız içi bölümlerinde meydana gelen aft, dil üzerinde ya da damakta da ortaya çıkabilmektedir. Gri ya da sarı ve beyaz renklerde leke halinde ortaya çıkan bu problem, daha çok kenarları kızarık bir görüntüye sahiptir. Zaman içerisinde meydana gelen sorunlar sebebiyle günlük yaşamı önemli oranda etkileyebilecek hasarlar meydana getirebilir.



Aft Neden Çıkar?



Aft halk arasında aynı zamanda ağız yarası olarak da ifade edilir. Özellikle görülme oranı yaklaşık olarak toplumun %20'si gibi bir miktarı kapsar. Kaşıntı, acı ve yanma gibi sorunlar meydana getiren bir çeşit oral ülser olarak bilinir. Birçok farklı belirti ile kendisini gösteren bu rahatsızlık, vitamin eksikliği ya da diş telleri ile beraber yanağını ısırma gibi durumlar üzerinden meydana gelebilmektedir. Genel olarak tek biçimde görülse bile aynı zamanda bir arada görülebilecek rahatsızlıklar arasında geliyor. Belli başlı bazı faktörler nedeniyle ortaya çıktığı düşünülse bile, günümüzde tam olarak neden oluştuğu bilinmiyor.



Ağızda Neden Aft Çıkar?



Topluma Gözde 20'lik bir kesiminde meydana gelen ağızda aft problemi konusunda, Pek çok kişi aft neden çıkar sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Bu rahatsızlık genel olarak tekrarlayan aftlardan meydana gelir. Ağrılı ve oral mukoza hasarı olarak da öne çıkan bu sorun, genelde sosyal kültürel ve ekonomik durumu iyi olan kişilerde daha fazla görülür. Aynı zamanda bu durumun dışında belli başlı bazı sebepler ağızda aft çıkmasına sebebiyet verebilmektedir.



- Genetik yatkınlık

- Stres ve kaygı bozuklukları

- Travma

- Tütün çiğneme

- Sigara kullanımı

- Premenstrüel dönem

- Folik asit

- İlaç kullanımı

- Demir ve çinko vitamin eksikliği

- Bağışıklık sistemini zayıflatan birtakım hastalıklar

- Turşu, tuzlu ve sirkeli yiyecek çeşitleri

- Acılı besin kaynakları



Bu gibi durumlar aft çıkması konusunda en önemli sorunlar içerisinde yer almaktadır.



Aft Nasıl Tedavi Edilir?



Aft tedavisi için öncelikle uzman bir doktor kontrolü altında gerekli alt nedenlerin ortaya çıkarılması gerekir. Daha sonra günlük yaşam içerisindeki besin tüketimi doğru bir noktaya ulaşmalıdır. Özellikle ilgili bölgeyi tahriş edecek asitli, sıcak ve yakıcı yiyeceklerden uzak durmak en önemli husustur. Aynı zamanda yemeklerden sonra oksijenli su kullanmak suretiyle, ağızdaki artıkların tamamen temizlenmesi gerekir. Kremler, antiseptik özelliği bulunan gargara ve pomad gibi kullanımlar uzman doktor kontrolü altında ele alınır.