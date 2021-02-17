Aft Nedir, Neden Olur? Aft Yarası Nasıl Geçer, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Aft, ağızın içerisinde herhangi bir yerde görülmesi mümkün olan küçük ve acıtan yaralar olarak bilinir. Mikroplarda, genetik faktörlerden, hematolojik sebeplerden dolayı ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Toplumun yaklaşık olarak %20'sinde görülen bir rahatsızlık olarak bilinir.

Aft Nedir ve Neden Meydana Gelir?

Aft; kaşıntı, acı ve yanma ile kendini gösteren bir ağız içi iltihabı olarak bilinir. Sert diş fırçalaması sonucunda, yanak ısırması sonucu, ağız içine alınan besinlerin sıcaklığından dolayı yanması sebebiyle, diş tellerinden dolayı, vitamin eksikliğinden, enfeksiyon kapmasından ve sistemik bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır.

Ağız içerisinde pamuksu bir görünüşle bilinen bu yara, kişinin yaşına, ağız içerisinde yaranın olduğu yere, şekline, sayısına, ne kadar süredir orada bulunduğuna, ağrılı olup olmadığına olarak nedenleri değişebilir. Düzensiz aralıklarla tekrar edebilen, iki üç hafta içerisinde de iyileşebilen yaralardır. Genellikte tek taraflı çıkarlar ancak aynı anda ağız içerisinde farklı konumlarda da yer alabilirler.

Aft Yarası Nasıl Geçer ve Tedavisi Nelerdir?

Aft, herhangi bir tedavi yöntemi uygulanmadığı zaman kendiliğinden 3 hafta içerisinde iyileşir. Daha kısa sürede geçirilmesi için ağız içerisinde yanmaya neden olan besinlerden uzak durmak, asitli ve sıcak besinlerden uzak durulması gerekir.

Yemek sonrasında oksijenli su ile aft bölgesinin temizlenmesi yapılabilir. Bu şekilde gıda artıkları bölgeden uzaklaşır. Tuzlu su ile ağzı çalkalamak da yaranın iyileşmesini hızlandırır. Aftın iyileşmesini hızlı bir şekilde ilerletmek, hastalığın tekrarlanmasını önlemek, lezyonları en aza indirmek, ağrı ve acıyı azaltmayı sağlamak bu hastalığın en iyi tedavilerindendir. Acıyı azaltmak için topikal jeller, antiseptik özelliği taşıyan gargaralar, anestezik kremlerin kullanımı önerilir. Bir diğer yöntem ise vitamin eksikliğidir. Hangi vitamin olduğu bulunup ek takviyesi yapılmalıdır.