Ağaç Ev Yapımı Ve Malzemeleri: Ağaçtan Ev Nasıl Yapılır?



İnsanların sık sık rahat zaman geçirmek için bulundukları yere ev tarzında konutlar yapmaktadır. Bunlar arasında hem doğadan bir parça olan hem de oldukça eğlenceli olanlarından birisi de Ağaçtan evler olmaktadır.



Ağaçtan Ev Malzemeleri



Ağaçtan ev işlemlerine başlamadan önce detaylı bir şekilde bütün alet ve eşyaların bulunması gerekmektedir. Çünkü ağaç ev yapımı sonucu üzerinde bir insanın yaşayabileceği yükseklikte ve üzerinde insana yaşayabileceği dayanıklılıkta olmalıdır. Bu durum da en öneli şey kesinlikle Ağaçtan ev malzemelerinin eksiksiz toplanması olmaktadır.

● İlk olarak Ağaçtan ev yapımı için uygun sağlamlıkta ve kalınlıkta bir ağaç bulunmalıdır.



● Evin yapısını meydana getirmek için bir dizi çivi ve birçok tahtaya ihtiyaç vardır.



● Üçüncü olarak en öneli şey tahtalın birbirine tutulması için alet ve malzemelerin toplanması olmaktadır.



● Dördüncü ve en önemli aşama sağlam bir yapı olması için detaylı bir Ağaçtan ev krokisi gerekmektedir.

Ağaçtan Ev Nasıl Yapılır?



Ağaçtan ev için gerekli malzemelerin bir araya getirilmesinin ardında gerekli olan bu malzemelerin nasıl bir arada kullanılacağının bilinmesi olmaktadır. Bunun için gerekli aşama ve sıralama takip etmenizde son derece fayda vardır.

● Birinci aşama olarak Ağaçtan ev için en önemli adım olan detaylı bir kroki çizimi gerekir. Kroki çizililerken ev üzerinde kaç kişinin kalacağı ve evin her bir noktasına kadar detaylı çalışılmasında fayda vardır.



● İkinci aşama olarak kroki doğrultusunda tahtaların çivi ve perçinler ile birlikte yayan yana ve üst üste durmasını sağlamak olmalıdır. Bu asamadan sonra evin genel olarak iskeleti ortaya çıkmış olmalıdır.



● Üçüncü aşama olarak ise ağacın tabanına sağlam bir zemin yapılıp iskeleti üzerine kondurulması gerekmektedir. Bu sayede sağlam ve birçok açıdan kullanışlı Ağaçtan ev ortaya çıkmaktadır.