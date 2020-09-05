Agah İsminin Anlamı Nedir? Agah Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Agah ismi herkes tarafından oldukça fazla beğenilmektedir. Agah ismi temelde Farsça kökenli bir isim olmaktadır. Bu isim çok eski yıllardan bu yana günümüze kadar ulaşmakta ve Türkçede yer etmiş olan önemli isimler arasında yer almaktadır.



Agah İsmi Ne Demek?



Agah ismi genel olarak erkek çocuklarına verilen ve anlamı birden fazla olan bir isimdir. Hemen hemen her bireyin beğeneceği çeşitli anlamlara gelmektedir. Bu anlamlar genel olarak şu şekildedir. Bilgi sahibi insan, uyanık karaktere sahip olan kişiler olmasıdır. Ayrıca Devlet adamı ve değerli kişiler anlamına gelmektedir.



Bu isim bunun gibi değerli, güzel ve özel anlamları doğrultusunda istenilen erkek çocuklarına verilebilmektedir. Ayrıca son dönemlerde ise Agah adının anlamını öğrenen pek çok kişi çocuklarını bu adı vermektedir. Son dönemlerin moda olan ve de en dikkat çekici isimlerinden biri arasında bulunan Agah ismi temelinde Farsça kökenli bir isimdir. Bu şekilde Türkçe dilinde yer almaktadır. Ülkemizde günlük yaşamda çok fazla duyulmasa bile bu ismin anlamını öğrenen pek çok kişinin ilgisini çekmekte olan bir isim olarak yer almaktadır.



Agah İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Herkes tarafından beğenilerek erkek çocuklarına koyulan Agah ismi Farsça kökenli bir isimdir. Bu nedenle Agah ismi günümüzde Kuran-ı Kerim yapılan araştırmalar sonucunda herhangi bir ayette yer almamaktadır. Genel olarak erkek çocuklarına koyulmakta olan bu anlamlı ve özel olan isim bu nedenden dolayı Kur'an-ı Kerim' de geçmemektedir.