Ağda yanığı nasıl geçer, ne iyi gelir? Sir ağda yanığına karşı bitkisel çözümler

Hassas cilde sahip kişilerde görülen ağda yanıkları ve lekeleri daha çok ağdanın yanlış kullanılmasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Ağda yanıkları hem cilde zarar vermekte hem de kötü bir görüntü oluşturmaktadır. Bunun için uygulanabilecek pek çok yöntem bulunmaktadır.



Ağda yanığı nasıl geçer?



Kadınların en büyük sorunlarının başında istenmeyen tüyler gelmektedir. Bu tüylerden kurtulmak için kullanılan ağdalar hem uzun etki göstermekte hem de ciltteki ölü deriyi yok etmeye yardımcı olmaktadır. Fakat ağda kullanımında bazı istenmeyen durumlar oluşmaktadır. Bu da cilt hasarlarına yol açabilmektedir.



Ağdanın çok ısıtılmasından dolayı ciltte oluşan yanıklar ilk yardım ile kısa sürede iyileşmesi sağlanabilir. Ağdanın cilde çok sıcak uygulanması cildin üst tabakasına zarar verir. Bu yanıklar birkaç gün içerisinde iyileşirken cildin alt katmanlarını etkileyen daha ciddi yanıklar cilt üzerinde çatlama ve kabuklanma gibi durumlara sebep olabilir. Bunun için tıbbi yardım alınması oldukça önemlidir.



Ağda yanığına ne iyi gelir?



Ağda yanığının oluşması durumunda yapılması gerek ilk şey yanan bölgeye soğuk su ile yıkanmış temiz bir bez örtülmeli veya soğuk su ile yıkanmalıdır. Özellikle cilt üzerindeki fazla ağdaların temizlenmesi ve bu bölgenin daha sonra yıkanması çok önemlidir.



Ağda yanığına en iyi gelen şey soğuk sudur. En az 10 dakika boyunca soğuk su tutulmalı. Eğer yanık yer su tutulmayacak bir bölgede ise küvetin içerisi soğuk su ile doldurulmalı ve 15 dakika küvet içinde bekletilmelidir. Bu uygulamadan sonra bir havlu içerisine buz konulmalı ve yanık bölge üzerine 10 dakika aralıklar ile kompres yapılmalıdır. Fakat buzun o bölgeye direkt temas etmemesi çok önemlidir.



Sir ağda yanığına karşı bitkisel çözümler



Sir ağda yanıklarında evlerde uygulanabilecek pek çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler şunlardır:



- Pamuk üzerine yağlı süt dökülüp yanık bölge nemlendirilebilir.

- Ağda yanığı olan bölgeye yüzde yüz aloe vera jeli sürülebilir. Fakat bu jelin kesinle saf aloe vera jeli olmasına dikkat edilmesi gerekir.

- Kantaron yağı yanıkların geçmesinde de oldukça etkilidir.

- Bebek yağı veya vazelin kullanarak bölgenin nemlendirilmesi de sağlanabilir.