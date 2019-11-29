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29.11.2019 - 15:22 |

Ağız, diş ve çene cerrahisi nedir, neye bakar? Çene cerrahisi hastalıkları doktoru hangi hastalıklara bakıyor?

İnternette "Ağız, diş ve çene cerrahisi nedir, neye bakar? Çene cerrahisi hastalıkları doktoru hangi hastalıklara bakar?" soruları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Çene, ağız ve yüz bölgesinde, kalıtımsal veya sonradan oluşan patolojik kaynaklı her türlü sorun ile ilgilenen ağız, diş ve çene cerrahisi hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Ağız, diş ve çene cerrahisi nedir, neye bakar? Çene cerrahisi hastalıkları doktoru hangi hastalıklara bakıyor?

Ağız, diş ve çene cerrahisi bölümünde ağız içerisindeki tüm yumuşak dokuların (dil, yanak, dudak, tükürük bezleri vb.) dişlerin, çenelerin ve çene ekleminin her türlü rahatsızlığının ve hastalığının teşhisi ve cerrahi tedavileri gerçekleştirilir. Yapılacak işlemin tipine ve hastanın durumuna göre planlanan cerrahi işlemler lokal anestezi, bilinçli sedasyon veya genel anestezi altında yapılır. Peki ağız, diş ve çene cerrahisi nedir, neye bakar? 

Ağız, diş ve çene cerrahisi nedir?

Ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi, diş hekimliğinin ağız, dişler ve çenelerle ilgili hastalıklarının, yaralanmalarının ve deformitelerinin tanı ve tedavisi ile uğraşan bir cerrahi dalıdır.

Ağız, diş ve çene cerrahisi hangi hastalıklara bakar?

"Çene cerrahisi neye bakar?" sorusu, çene cerrahisine ihtiyaç duyan hemen herkesin sormuş olduğu bir sorudur. Çoğu kişi, dişlerde aşınma ve yıpranma ve çene eklemi ağrısına kadar çeşitli ağız sorunları nedeniyle çene cerrahisine başvurur. Yiyecekleri ısırmak, çiğnemek ve yutma gibi potansiyel sorunlar çene cerrahisi hastaları arasında çok yaygın bir sorundur. Sesli solunum, konuşmada zorluk veya horlama gibi ağız açıklığının anormal şeklinden ve boyutundan kaynaklanan sorunların giderilmesi de bu bölümün uygulama alanı içine girer. 

İşte ağız, diş ve çene cerrahisinin ilgilendiği hastalıklar:

-Gömülü veya komplike dişlerin çekimleri

-Çenede oluşan kistik tümörlerin tedavisi

-Kemik içinde yer alan diş kökenli lezyonların tedavisi

-Damak ve dudak yarıklıklarının tedavisi

-Dental implant uygulamaları

-Dental uygulama yapılırken ihtiyaç duyulan sert ve yumuşak doku düzeltmelerinin yapılması

-Dental protez işlemi öncesi, yumuşak ve sert dokuların düzetilme işleminin yapılması

-Çene ve yüz bölgesinde oluşan kırıkların tedavileri

-Tükürük bezi hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri

-Ağız, çene ve yüz bölgesinde estetik ve fonksiyonel bozukluklara neden olan deformitelerin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi,

-Kanser tedavisi kapsamında uygulanan ilaç ve radyoterapiye bağlı çenelerde oluşan kemik nekrozlarının tedavileri

 

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