Ağız İçi Yara Neden Olur? Ağız İçi Yara Çeşitleri Nelerdir?

Ağız içi yaralar ağız içi aft olarak da bilinmektedir. Ağız içi yaralar pek çok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Ağız içi yaralar genellikle dudak ve dil altında ortaya çıkabilmektedir. Ağız içi yaralar bir takım bulaşıcı hastalıkların da yan etkisi olarak ortaya çıkabilir.

Ağız İçi Yara Neden Olur?

1) Vitamin Eksikliği: Ağız içi yaraların yani aftların en büyük nedenlerinden birisi olarak vitamin eksikliği olarak görülmektedir. Vitamin eksikliğinin doğal bir sonucu olarak ağız içi yaralar ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı belirli aralıklarla vitamin takviyesi yapılması gerekir. Bol bol meyve tüketmek ağız içi yaraların önüne geçebilir.

2) Genetik Yatkınlık: Yapılan araştırmalar gösteriyor ki genetik yatkınlığı olan kişiler de yine ağız içi yaralarına fazla yakalanabildiğini göstermektedir. Bundan dolayı genetik yatkınlık ta ağız içi yaralarının en büyük nedenlerinden bir tanesidir.

3) Sigara: Sigara içmek ağız içi sağlığını önemli ölçüde etkilemektedir. Sigara içtikten sonra ağızdaki zararlı bakterilerin de miktarı aynı doğrultuda artmaktadır. Bundan dolayı ağız içinde sık sık aftlar meydana gelebilir. Sigara ağız içi yaraların en büyük nedenlerinden biridir.

4) Bağışıklık Sisteminin Düşüklüğü: Bağışıklık sisteminin düşüklüğü sonucunda da ağız içi yaralar meydana gelebilmektedir. Bundan dolayı ağız içi yaraların en büyük nedenlerinden biri olarak bağışıklık sistemi düşüklüğü belirtilir. Özellikle mevsim geçişlerinde kış aylarında bağışıklık sistemi daha da zayıflar. Bundan dolayı bağışıklık sistemini güçlendirici yiyecekler tüketmek gerekir.

5) İlaç Yan Etkileri: Bazı ilaçların yan etkileri de ağız içi yaralara yani aftlara neden olmaktadır. Bu durumda da aftlar gelişebilmektedir. Bundan dolayı kullandığınız ilaçların mutlaka yan etkilerine dikkat ederek kullanmanız gerekmektedir.

Ağız İçi Yara Çeşitleri Nelerdir?

Ağız içi yarasında pek çok ağız yarası çeşitleri bulunmaktadır. İşte ağız içi yarası çeşitleri;

1) Aft: Genellikle bu yaraların üst tarafı beyaz olur. Ağız içi yaraların en fazla yaygın olan çeşididir. Dudaklarda pek fazla görülmez. Genellikle ağzın iç kısmında yer almaktadır. Sık sık yer değiştirebilirler. Bir yerde aft geçtiyse başka yerde de çıkabilir. Aftlar tek ortaya çıkabildiği gibi birden fazla da ortaya çıkabilirler.

2) Uçuk: Ağız içi yaralarından bir diğeri de uçuktur. Genellikle uçuklar dudakların etrafında çıkmaktadırlar. İçi genelde sıvı dolu olan parçacıklara uçuk denilmektedir. Strese bağlı olarak da uçuk çıkma ihtimali daha fazladır. Bağışıklık sistemi zayıfladığında da yine uçuklar ortaya çıkabilir.

3) Pamukçuk: Mantar türü olan bir ağız yara çeşitlerindendir. Bebekler de ortaya çıkabildiği gibi yaşlılarda takma diş kullanan kişilerde de yaygın olarak pamukçuk görülmektedir.

5) Eritroplakl: Ağız içinde çıkan bu yara çeşidi genelde kırmızı renktedir. Bu yarada kızarma da olur.