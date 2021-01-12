Ağız İçi Yarasına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Ağız İçi Yaraları Neden Olur?

Uzun süreler geçmeyen ya da tekrarlanması durumlarında doktora görünmek gerekmektedir. Ağız içi yaraların oluşum nedenlerine bağlı olarak tedavi uygulamak en doğru yöntem olacaktır.

Ağız İçi Yaraları Neden Olur?

Ağız içi yaraları dudak ve dil üzerinde görülebildiği gibi damak ve diş eti üzerinde de görülmektedir. Bu durumlar fazla sıcak ve soğu yiyecekler sonucunda travma olarak görülmektedir. Bu durumlar arasında ağız içinde görülen en yüksek oranlı lezyonlar aft ile ülser sonucu da oluşabilmektedir.

Ağız içinde oluşan yara ve kesiklerin sürekli olarak tekrar etmesi ise ciddi problemlerin göstergesi olabilmektedir. Bu durumlarda doktora görünmek ve testler sonucunda tedavi planı oluşturmak gereklidir. Ancak daha basit durumlar için doğal gargaralar tercih edilebilir.

Diş etinde görülebilecek rahatsızlıklar sonucunda iltihap oluşabilmektedir. İltihaplı bölgenin temizlenmesi ve doğal bir gargara kullanılması sonucunda bölgede iyileşme durumu oluşmaktadır.

Ağız içinde görülen yaralar için ağız içi yarasına ne iyi gelir sorusu sorulmalıdır. Cevap olarak ise ağız içinde görülen yaraların durumuna göre gargaralar ya da daha profesyonel tedaviler uygulanmalıdır. Düzenli uygulanması durumunda iyileşmesi ve tekrar etmemesi durumun basit bir ağız içi travması olduğunu gösterecektir.

Ağız içi yaraların tedavi edilmesi için ağız içi temizliğine dikkat edilmesi önceliktir. Bu temizliğin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Ağız içi yaraların oluşumları ve nasıl göründüğü incelenmelidir. Özellikle sıcak ve soğuk yiyecekler sonrasında oluşan travmalar kısa bir süre içinde geçmektedir.

Ağız içi yaralar birçok çeşitten oluşmaktadır. Bu sebepler aftöz ülser, uçuk ve pamukçuk gibi rahatsızlıklar sonucunda oluşabilmektedir. Bu rahatsızlıklar sonucunda oluşanlar için doktora başvurmak gerekmektedir.

Ağız içi yaraların belirtileri olarak lezyon üzerinde iltihap oluşumu ve kızarık ile beyaz bölge görülmesi yer almaktadır. Bu durumlarda doğal gargaralar ile gün içinde temiz tutulması ve bölgenin iyileşmesini beklemek gerekmektedir.

Ağız İçi Yarasına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Ağız içi yaralar sonucunda iştahta azalmak ve boğaz ağrısı görülmektedir. Bu nedenle tedavi etmekte gecikilmemesi gerekmektedir. Ağız içi yaralarının iyileştirilmesi için doğal gargaralar ile doktorların verdikleri ilaçlar kullanılmalıdır.

Ağız içi yaraların için yapılması gereken gargaralardan bir tanesi, karbonattır ve su ile karıştırılarak gargara edilmelidir. Ağız içinde oluşan lezyonlarda bulunan iltihaplı bölgenin iyileşmesini sağlayacak ve derinin onarımını hızlandıracaktır.

Karbonat ve ılık su ile gargara yapmak

Ağız içi yaralarında iyi gelen gargaralardan olan tuzlu su ile gargara yapılması iyi gelecektir. Ağız içi yaraların oluşumlarını ve iyileşmesini sağlamakta kullanılan bu ürün düzenli olarak kullanılmalıdır. Gün içinde birkaç sefer yapılmalı ve bu gargara süresi 15 ile 30 saniye olmalıdır.

Tuzlu su ile düzenli olarak gargara yapmak

Ağız içi yaralar için kullanılabilecek olan karanfil yağı ve aloe vera gibi ürünler ile ağız içi yaraların ağrıları engellenecektir. Ağız içi yaraların iyileşmesi için gereken moleküller bu ürünler içinde bulunmaktadır. Ürünlerin iyileşme süresinde sık olarak kullanılması ve lezyonların iyileşmesi beklenmelidir.

Karanfil yağı ya da aloe vera suyu ile gargara yapılması

Ağız İçinde Oluşan Yaraların Ciddi Sebepleri Nelerdir?

Ağız içinde oluşan yaraları, bir rahatsızlığın sonucu değil bazen belirtisi olduğu bilinmektedir. Ağız içi yaraların iyileşmesi sonrasında tekrar oluşması bu durumların belirtileri olabilir. Ağız içinde oluşan yaralarda böyle durumların görülmesi halinde doktora danışmak en iyi seçim olacaktır.

Ağız içi yaralara sebep olan ciddi problemlerden birisi, pamukçuk hastalığıdır. Bu durum ağız içinde mantar görülmesi sonucunda oluşmaktadır. Ağız içinde oluşan bu mantarlar, ağız içinde yaralara sebebiyet verecektir. Tedavisi için düzenli ilaç tedavisi gerekmektedir.