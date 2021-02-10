Ağız Kanseri Nedir? Ağız Kanserinin Evreleri, Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kanser, vücudun belirli bölgelerinde veya organlardaki hücrelerin kontrolsüz bir biçimde çoğalması ve büyümesi ile hastalıklı tümörlerin gelişmesi sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. 200'den fazla çeşidi bulunan kanser oluşan yerin ve organın adının verildiği bir hastalıktır. Hemen hemen vücudun her yerinde görülen kanserin bir çeşidi de ağız kanseridir.

Ağız Kanseri Nedir?

Ağız kanser, dudaklar, dil, boğazın arka boşluğu, diş etlerinde çıkan kanserli hücreler nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Ağız kanserinin nedeni tam olarak bilinmese de fazla güneş ışığına maruz kalma, sigara, tütün ve alkolün yoğun şekilde tüketilmesi ile genetik yatkınlıktan ötürü ortaya çıkabileceği belirtilmektedir.

Ağız Kanserinin Evreleri Nelerdir?

Ağız kanseri, oluşan tümörün büyüklüğüne göre evrelere ayrılmıştır. Toplamda dört evrede incelenen ağız kanserinin birinci evresinde tümör boyu 2 cm, ikinci evresinde 2-4 cm ve üçüncü evresinde ise 5 cm olarak ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra birinci evreden ikinci evreye geçişte esas alınan noktalardan en önemlisi kanserin lenf bezlerine ulaşmasıdır. Birinci evrede kanser bezlere ulaşamazken ikinci evreye geçişte lenflerin de etkilenmesi söz konusudur. Bu durum dördüncü evre olarak belirlenmiştir.

Ağız Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Ağız kanserinin en belirgin belirtisi ağız içinde ve dudaklarda oluşan, geçmeyen yaralardır. Ağız kanserinde ağız içi ve dışında beyaz lekeler görülmeye başlanır. Dişlerin gevşemesi ve ağız içinde diş ve diş eti hastalıklarına bağlı olmaksızın büyüyen şişliklerde ağız kanseri belirtilerinin arasında gelmektedir. Kulak ve diş ağrısı, ağız kanserinin seyrek belirtileri arasındadır. Ağız içi genel hissizleşme ve uyuşukluk da ağız kanseri belirtilerindedir.

Ağız Kanserinin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kanserde en önemli ve hayat kurtaran durum erken teşhistir. Erken tanı ve teşhis kanser tedavilerinin başarıya ulaşmasında en önemli etkendir. Ağız kanserinin erken teşhisinde ilk olarak cerrahi müdahale seçeneği uygulanır. Cerrahi müdahale ile ağız içindeki kanserli hücrelerin temizlenmesi ve durdurulması sağlanır. İlerleyen evrelerde ise kemoterapi ve radyasyon tedavisi seçenekleri değerlendirilir. Kemoterapi, radyasyon tedavisi ile paralel olarak yapılmaktadır. Bu durum hem kesin tedavi için hem de tedavinin kısa sürmesi için etkili olmaktadır.