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15.01.2021 - 17:30 |

Ağız Kokusuna Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Ağız Kokusunu Önlemek Ve Gidermek Mümkün Mü?

Ağız kokusu hayat kalitesini ve sosyal yaşamı oldukça etkiler. Sizin için ağız kokusuna ne iyi gelir, nasıl geçer? Ağız kokusunu önlemek ve gidermek mümkün mü gibi soruların cevaplarını derledik.

Ağız Kokusuna Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Ağız Kokusunu Önlemek Ve Gidermek Mümkün Mü?
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 Ağız kokusu rahatsız edici olabilir ve bazen ondan kurtulmak zordur. Özellikle dişlerinizi günde birkaç kez yıkamak sorunu mutlaka çözmeyebilir.

 Ağız Kokusuna Ne İyi Gelir?

 Kalıcı ağız kokusu gerçekten de birikmiş bakteri veya diş eti problemlerinden kaynaklanabilir.

 Yiyecekler ayrıca ağız kokusunun da nedeni olabilir. Örneğin soğan, kahve, alkol, et kokuları çoğaltma eğilimindedir. Neyse ki, taze nefesi teşvik eden başka yiyecekler de var! Salatalık, elma ve hatta nane durdurulamaz ve sağlıklı bir ağzı korumaya yardımcı olur. Ayrıca, ağzınızı iyi nemlendirmeyi unutmayın, ağız kuruluğu kötü kokuların nedeni olan bakterilerin çoğalmasını teşvik eder.

 Gün içinde nefesinizin arzulanan bir şey bıraktığını hissederseniz dilinize 1 damla nane yağı sürün.

 Kötüye kullanmamaya dikkat edin, ancak sindirim sorunlarına neden olabilir.

 Kırmızı et ve hayvansal protein içeriği yüksek yiyecekler ağız kokusuna neden olabilir. Kalıntılar, istenmeyen kokulardan sorumlu olan bakterileri çoğaltır.

 Ağız kokusundan muzdaripsiniz, önce diyetinize bir göz atın. Günlük tükettiklerinizin arkasında kötü kokulardan sorumlu bakteriler vardır.

 Ağız Kokusu Nasıl Geçer?

 Oldukça rahatsız edici olabilen ağız kokusu, dişlerinizi fırçaladıktan sonra mutlaka kaybolmaz.

 Yemeklerimiz de sorumludur.

 Kalıcı kötü ağız kokuları, diş etindeki bir sorundan, dilde biriken bakterilerden ve ayrıca yediğimiz yiyeceklerden de kaynaklanabilir. Şeker, kahve ve hatta kırmızı et açısından zengin yiyeceklerden bir randevu öncesinde kaçınılmalıdır! Tersine, taze nefesi teşvik eden ipuçları var:

 Bol su için. Ağız kuruluğu bakterilerin çoğalmasını teşvik eder ve bu da ağız kokusuna neden olur.

 Nane esansiyel yağı kullanın, dil üzerine 1 veya 2 damla damlatın. Aşırıya kaçmamaya dikkat edin, sindirim problemleri yaşarsınız! Şekersiz sakız çiğneyin. Yemeğinizi şekersiz yoğurtla bitirin.

 Aromatik bitkileri çiğneyin: rezene veya maydanoz gibi. Çay için. Siyah çaydaki polifenoller kötü ağız kokularını önlemeye yardımcı olur.

 Şeker dişlere takılma eğilimindedir. Şekerle temas halinde bakteriler çoğalır. Ayrıca şeker ve bakteriler, ağız kokusu için risk faktörlerinden biri olan çürüklerin ve diş eti hastalığının ana nedeni olan diş plağı oluşumunu teşvik eder. Şekerli ürünlerden uzak kalmak faydalıdır.

 Ayrıca, proteinler ağızdaki bakterilerin çoğalmasını teşvik eder. Mekanizma, şeker için olduğu gibidir, ağızda ne kadar çok bakteri varsa, o kadar çok uçucu kükürt bileşikleri vardır. İyi bir ağız temizliği her zaman ilk kuralınız olmalıdır.

 Yeşil çay da ağız kokusunu gidermeye yardımcı olur. Bu içecek ayrıca çürüklerin önlenmesinde rol oynar, belirli ağız kanseri türleriyle savaşmaya yardımcı olur ve kilo vermeyi uyarır.

 Kırmızı biber ve brokoli gibi C vitamini yönünden zengin besinler ağız kokusu ile mücadelede çok etkilidir. Çiğ tüketmek, ağızdaki hoş olmayan kokularla ilişkili bakterileri azaltır. Aperatif için yoğurda batırmak için şeritler hazırlayabilir ve böylece iyi nefes almanızı sağlayan iki yiyeceği birleştirebilirsiniz.

 Ağız Kokusunun Sebepleri Nelerdir?

 Bazı yiyecekler ağız kokusuna neden olur. Bu fenomenden genellikle kahve, tütün, alkol, sarımsak, soğan, peynir ve soğuk et tüketimi sorumludur.

 Ayrıca diş etlerinin iltihaplanması (diş eti iltihabı), kulak, burun ve gırtlakta bir rahatsızlık ağız kokusunun sebepleri arasındadır.

 Bazı ilaçlar ağzı kurutur ve ağız kokusu riskini artırır. Bu özellikle ağrı kesiciler, antidepresanlar, antihistaminikler, antienflamatuvarlar, idrar söktürücü ilaçlar, kas gevşeticiler ve narkotikler için geçerlidir.

 Yaşam tarzınız ayrıca ağız kokusunun nedeni olabilir. Ağızdan nefes almak veya yiyecekleri çiğnemeden yutmak kötü kokulara neden olur. Eksik sindirim, oruç tutma ve yaşlanma aynı etkiye sahip olabilir.

 Nefesinizin kötü olup olmadığını anlamak kolaydır. Ağızda kötü bir tat, size durumu hemen anlatacaktır. Nefesinizin taze olduğundan emin olmak için tek yapmanız gereken ellerinizi ağızlığınızın içine koymak ve ağız boşluğunuzdan çıkan kokuyu koklamaktır.

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