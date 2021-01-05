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05.01.2021 - 14:49 |

Ağrılı ve şişmiş eklemlerin sebebi lupus hastalığı olabilir

Lupus; cilt, eklem, böbrek, beyin, kalp ve damarlar gibi çeşitli organlara zarar veren otoimmün bir hastalık ve daha çok 15-45 yaş arasında görülüyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kemal Kunovac, "Hastaların yüzde 90’ını kadınlar oluşturuyor. Bu hastalık kalp krizlerine ve ani ölümlere yol açabilir” diyerek lupus ile ilgili açıklamalarda bulundu. Lupus nedir? Lupus nasıl ortaya çıkar? Lupus belirtileri nelerdir? Lupus hastaları nasıl beslenmeli? İşte cevabı...

Ağrılı ve şişmiş eklemlerin sebebi lupus hastalığı olabilir
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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kemal Kunovac, “Lupus hastalığı cilt, eklem, böbrek, beyin, kalp ve damarlar gibi çeşitli organlara zarar veren otoimmün bir hastalıktır. Otoimmün hastalıkta bağışıklık sistemi kendi sağlıklı hücrelerine zarar verir. Normal koşularda bağışıklık sistemi vücudu mikroplara ve alerji yapan maddelerden koruyan bir sistemdir. Ancak bazen bağışıklık sistemi kendi dokularını tanıma özelliği bozulur ve onlara zarar veren maddeler olarak görmeye başlar. Bu durumda otoantikor denilen savunma maddesini üreterek sağlıklı dokulara saldırıp çeşitli bölgelerinde iltihaba yol açar” diye konuştu. 

Ağrılı ve şişmiş eklemlere dikkat çünkü...

Lupus hastalığının daha çok kadınlarda görüldüğünü belirten Dr. Kunovac, “Dünya ortalamasında 100 bin kişi içerisinde 40-50 kişide görülür. Daha çok 15-45 yaşlarında görülür ve hastaların yüzde 90’ı kadınlardır. Tanısı önce özel kan testleri ile konulur ve sonra daha ayrıntılı tahlillerde doğrulanır. Deri döküntüleri, ağrılı ve şişmiş eklemler en sık gören bulgulardır. Ancak lupus tüm organları etkileyebilir. Kalp ve damarların bu hastalıktan etkilenmeleri görülür. Perikardit (kalp zarı iltihabı) en sık görülen kalp tutulumudur. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı belirtileri ile başlar, daha sonra ateş ve taşikardi (kalp hızında artış) gelişir. Tanısı EKO kardiyografi ile konulur, kalp çevresindeki sıvı miktarı görülür” ifadelerini kullandı. 

Ağrılı ve şişmiş eklemlerin sebebi lupus hastalığı olabilir

Ani ölümlere yol açabiliyor

Endokardit yani kalp kapakçıların iltihabının da lupus hastalarında sık görüldüğüne dikkati çeken Dr. Kunavaç, sözlerine şöyle devam etti:

“Genellikle kalp kapakçıların ucunda yerleşen iltihabı EKO kardiyografi cihazı ile görülür. Koroner arter hastalığı lupuslu hastalarda ateroskleroz yani damar sertliği, damar duvarı iltihabı ya da tromboz dediğimiz damar içi pıhtılaşması olarak görülebilir. Efora bağlı göğüs ortasında vuran ağrı veya yanma belirtileri ile meydana çıkar. Kalp krizlerine ve ani ölümlere yol açabilir. Koroner anjiyografi ile tespit edilir.”

Tuz, stresten, alkol ve sigaradan uzak durulmalı

Dr. Kunovac, “Miyokardit dediğimiz kalp kası iltihabı ciddi nefes darlığı, taşikardi ve aritmi şikayetleri ile ortaya çıkar. Bu bulgular kalp yetmezliğini işaret eder. Kalp boşluklarının genişlemesi ve kalp kaslarının kasılma gücünün zayıflamasının nedeni olan lupus hastalığının bu tutulumu EKO kardiyografi ile tespit edilir. Lupus hastalarının hastalıkları konusunda eğitilmesi şarttır. Bu hastalar sigara içmemeli, alkolden ve aşırı tuz tüketiminden uzak durmalıdır. Lupuslu hastalar, günlük yaşamlarında normalden daha fazla dinlenmeli, stresten ve sıkıntılı durumlardan korunmalıdır. Hastalık süresi konusunda bilgilendirilmeli, verilen tedavisi uygulanmalı ve periyodik olarak yapılan kontrol muayeneleri ihmal edilmemeli" ifadelerini kullandı.

 

 

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