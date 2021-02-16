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16.02.2021 - 15:04 |

AIDS/HIV Rehberi: AIDS Testi Nasıl Yapılır Pozitif Çıkarsa Ne Yapılmalı?

HIV veya AIDS olarak bilinen hastalık; virüslerden kaynaklı bağışıklık sistemi hastalığı olarak tanımlanabilir. Vücudun savunma mekanizmasında önemli olan hücrelerin yok edilmesine neden olan bu sorun, ağır enfeksiyon rahatsızlıklarına karşı vücudu savunmasız duruma getirdiği için erken teşhis edilmesi oldukça önemlidir. Peki AIDS nedir? AIDS testi pozitif çıkarsa ne yapmak gerekir? İşte, tüm detaylar...

AIDS/HIV Rehberi: AIDS Testi Nasıl Yapılır Pozitif Çıkarsa Ne Yapılmalı?
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HIV; İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü olarak tanılanır. Bununla beraber insan vücuduna girmesiyle beraber bağışıklığı hedef edinerek, beyaz kan hücrelerine saldırıp çoğalmaktadır. Virüs zaman içerisinde enfeksiyonlara ve kimi kanser çeşitlerine karşı bağışıklığın koruma işlevlerinin zayıflatıp, immün sistemi tam anlamıyla etkisiz hale getirmektedir. Burada ise AIDS ortaya çıkmaktadır.

AIDS Testi Nasıl Yapılır?

AIDS testinin üç farklı testi bulunmaktadır. Bunlar; antijen- antikor testleri, nükleik asit testleri ve antikor testleri olarak belirtilebilir. Nükleik asit testinde; kanda bulunan gerçek virüs aranır. Bu yüzden damardan kan almak gerekir. Test, bireyde HIV olup olmadığını veya kandaki virüs miktarını belirtir.

Fakat nükleik asit testi taraması, diğer testlere göre pahalıdır. Bunun yanı sıra yakın bir dönemde riske maruz kalınmadığı zaman veya enfeksiyonun erken belirtileri göstermemeleri durumunda rutin şekilde kullanılmaz. Antijen- antikor testi hem antijenleri hem de HIV antikorlarını arar. Antikorlar; HIV tarzı virüslere maruz kaldığı zaman bağışıklık tarafından üretilmektedir. Antijenler, bağışıklığın harekete geçmesi için destek olan yabancı maddeler olarak tanımlanabilir.

Laboratuvarlarda yapılmış olan testler adına antikor- antijen testleri tavsiye edilir. Bununla beraber HIV antikor testleri sadece ağız sıvısında veya kanda HIV antikorlarını aramaktadır. Genellikle, bir damardan alınmış olan kanın kullanılmış olduğu antikor testleri, HIV hastalığı enfeksiyonundan sonra oral sıvı veya kanla yapılan testlere göre daha kolay tespit sağlamaktadır. En hızlı sonuç veren testler antikor testleridir.

AIDS Testi Pozitif Çıkarsa Ne Yapılmalı?

AIDS testinin pozitif çıkmasıyla beraber hekim gözetimi altında ilaç tedavisine başlanır. Bu ilaç tedavisi kişinin durumuna göre belirlenmektedir. AIDS veya HIV tanısı alan kişilerin ömür boyunca ilaç kullanması gerekebilir.

AIDS Testi Sonuçları Ne Zaman Alınır?

Laboratuvar testleri için damardan bir tüp kan alınmasıyla beraber daha sonra kan testinin laboratuvara gönderilmesi gerekir. Sonuçların belli olması adına belli bir zaman dilimi bulunur. Genel olarak parmaktan alınan kanla veya oral sıvıyla yapılan hızlı antikor testlerinin sonuçları yaklaşık olarak yarım saatte veya daha kısa zamanda alınabilir. Hızı antijen- antikor testi, parmaktan delmeyle kapılarak yarım saatten daha kısa zamanda sonuç almak mümkündür. Oral sıvı antikoru ise 20 dakika içerisinde sonuç verir.

AIDS Hastalığı Nasıl Bulaşır?

AIDS hastalığı; HIV virüsüyle enfekte olmuş bireylerin vücut sıvısının, virüsle temas etmeyen bireylerin vücuduna girmesiyle yayılır. Bununla beraber virüsün yayılmasına sebep olan etmenler; vajina salgıları, sperm, kan ve anne sütü olarak sıralanır. Hastalığın bulaşmasında en çok korunmasız cinsel ilişki başta olmak üzere kan ürünleri de yer alır. Virüs, kan ile de bulaşabilmektedir. Bu yüzden ortak kullanılan enjektörler, açık yara ile temas edilmesi gibi durumlarda HIV kapma olasılığı yüksek olur. AIDS hastalığının tanısının sadece yapılacak olan testler ile konulacağı unutulmamalıdır. Bununla beraber şüpheli bir durumda test yapmak oldukça önemlidir.

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