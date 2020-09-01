Aile danışmanlığı alacağınız kişiler uzman olmalı!

Belgelerinin olmasına dikkat edin

Aile danışmanı olmak için gerekenleri sıralayan Uzman Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren; psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hemşirelik, tıp ve çocuk gelişimi bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olması gerekiyor. Konuyla ilgili yüksek lisans yapmasına ya da aile danışmanlığı alanında özel eğitimler sonucunda belgelerinin olmasına dikkat etmenizde fayda var dedi.

Çözüm sunma becerisi sergilemeli

Aile danışmanlarında olması gereken niteliklerden bahseden Güler, Danışmanlar etkin iletişim becerisi, meslek etiğine uygun davranışlar, ikna becerisi ve karmaşık problemleri tanımlama ve çözüm sunma becerisi sergilemeli. Stresli ve duygusal durumlarla baş edebilme yeteneği göstermeli ve gelişmiş gözlem becerisine sahip olmak ve detaylara da dikkat etmeleri gerekiyor şeklinde konuştu.

Eğitimler başlıyor

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı başlattıklarını söyleyen Güler, "Bu programda alanında donanımlı eğitmenler, online eğitimi örgün kalitesinde gerçekleştirmeyi hedefliyor. Eğitmen kadrosunda profesörler, doçentler, doktor öğretim üyeleri, klinik psikologlar ve aile-çift terapistleri yer alıyor. Eğitimler 22 hafta süreyle 450 saat sürecek. Eylül aynın 2'nci haftası başlayacak olan programa katılım şartları Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hemşirelik, Tıp ve Sosyoloji Mezunu ya da son sınıf öğrencisi olma koşuludur. İstanbul Gelişim Üniversitesi ve 5N1K PsikoAkademi işbirliğinde organize edilen bu program güçlü kadrosu ve alt yapısı ile yönetmeliğe bağlı olarak hazırlanmış program dahilinde, alanında iddialı bir program içeriğine sahiptir" ifadelerini kullandı.