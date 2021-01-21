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HaberlerSağlık Haberleri Aile hekimleri açıkladı! Kovid-19 aşısı öncesinde dikkat edilecek noktalar
21.01.2021 - 13:32 |

Aile hekimleri açıkladı! Kovid-19 aşısı öncesinde dikkat edilecek noktalar

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), toplum aşılaması yaygın olarak başladığında Aile Sağlığı Merkezleri'nin yoğun bir şekilde aşılama yapacağını belirterek bazı noktalara dikkat çekti. Kovid-19 aşısı ile hangi aşılar arasında ve ne kadar zaman bırakılması gerektiği ve kimlere yapılabileceği sorusuna yanıt veren Aile Hekimleri, Kovid-19 aşısı öncesinde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Aile hekimleri açıkladı! Kovid-19 aşısı öncesinde dikkat edilecek noktalar
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- Kovid-19 aşısı, inaktif aşılardan; mevsimsel influenza Pnömokok Meningokok, Hepatit A ve B Aselüler Boğmaca, Influenza Tip B (HİB) aşıları ile en fazla 15 gün arayla yapılabilir.

- Kovid-19 aşısı, inaktif aşılardan; mevsimsel influenza Pnömokok Meningokok, Hepatit A ve B Aselüler Boğmaca, Influenza Tip B (HİB) aşıları ile en fazla 15 gün arayla yapılabilir.

- Canlı aşılar; OPA, BCG KKK Suçiçeği en az 4 hafta ara ile aşılama yapılabilir.

- Kovid-19 aşısından sonra kuduz ve tetanoz aşıları zaman aralığı bırakmaksızın uygulanır.

- Aktif Kovid-19 hastasına aşı yapılmaz.

- 10 gün içinde doğrulanmış bir Kovid-19 vakasıyla temas etmiş kişilere aşı yapılmaz.

- Gebelere yönelik bir veri bulunmamakla birlikte kişinin istemesi halinde Kovid-19 aşısı yapılabilir.

Aile hekimleri açıkladı Kovid-19 aşısı öncesinde dikkat edilecek noktalar

- Emzirme döneminde kişinin istemesi halinde Kovid-19 aşısı yapılabilir.

- İlk trimestr (hamileleiğin ilk üç ayında) Kovid-19 aşısı yapılmaz

- 18 yaş altına Kovid-19 aşısı kesinlikle yapılamaz.

- Kontrolsüz Epilepsillan Barre Sendromu, Guillan Barre Sendromu ve Transvers Myelit gibi aşıyla alevlenen nörolojik hastalık tanısı olanlar, önlem alınarak aşı uygulaması gereken grupta yer alır. Bu gruba klinisyen tarafından değerlendirilmeye bağlı olarak Kovid-19 aşısı yapılır.

- Immun suprese (bağışıklığı baskılanan) kişilere ilgili branş hekimi tarafından "Kovid-19 aşısı olmasında sakınca yoktur" yazılı durum bildirir rapor alındıktan sonra aşı yapılmalıdır.

- Geçici kontrendikasyon (aşının ertelenmesi gereken durumlar); 38 ve üzeri ateşi olanlar, kesin tanı konulmamış akut hastalıklar ve kronik hastalıkların akut atak zamanlarında aşı ertelenmelidir.

 

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