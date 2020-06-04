Ailecek kamera karşısına geçtiler

Ebeveynlerin bebek bezi tercihlerini yeniden şekillendiren Sleepy Külot Bez serisinin yeni reklam yüzü Pelin Akil-Anıl Altan çifti ile 14 aylık ikizleri Alin ve Lina oldu. Aile olarak ilk kez bir reklam filmi için kamera karşısına geçen dörtlünün reklam videosu ile ev halleri herkesi eğlendirdi. Sleepy Külot Bez serisinin yeni reklam yüzü olan çift, yeni reklam filmini tanıtmak üzere Eruslu Pazarlama Direktörü Bilge Gürlesin eşliğinde Zoom üzerinden gerçekleşen online bir basın toplantısı aracılığıyla basın mensupları ile buluştu.

Yeni normal dönemin tedbirleri ile çekilen filmde Pelin Akil ve Anıl Altan’ın sıcak ve samimi tavırları gönülleri kazandı. Uyumlu halleriyle dikkatleri çeken çiftin ikiz bebekleri Alin ve Lina da sevimlilikleri ile göze çarptı. Kızları ile her anda ve mekânda eğlenen çifti konu alan film, Pelin Akil’in ‘Türkiye’nin 1 numaralı ailesi, ailemizin de tercihi’ söylemiyle başlıyor. Alin ve Lina’nın enerjisi ile çekilen reklam filminde ikizler evde natural, sokakta jean ve havuzda mayo külot bezli tarzları büyük beğeni topladı.

Pelin Akil: ‘Çekimlerde de hiç zorlanmadık’

Her an hareketli olan kızları ile bez değiştirmenin çok zor olduğunu söyleyen Pelin Akil, “Hareket özgürlüğü sağlayan Sleepy külot bez ailesi, bizim ve kızların favorisi. Kolayca giydirilip çıkarılan külot bez, bu pratikliği sayesinde bez değiştirmenin zorluğunu ortadan kaldırdı. Reklam filminin çekimleri de doğal akışında gerçekleşti, kurgu gibi olmadı. Bu açıdan çekimlerde de hiç zorlanmadık. Çocuklarım ile oynadığım bu reklam filmini tekrar tekrar izliyorum. Benim için çok anlamı olan bir reklam, izlemeye doyamıyorum” dedi.

Sevimli ikizler yerinde durmuyor

Alin ve Lina’nın artık çok hareketlendiğini ve yerlerinde durmadıklarını belirten Anıl Altan ise sözlerin şu ifadelerle devam etti: “Malum ikizler büyüdü, oldukça da hareketlendiler. Birisini bezlerken öbürü kaçıyor. Sleepy külot bezi değiştirirken hızlıca hareket edebiliyorum ve onların da hızına yetişebiliyorum. O kadar hızlılar ki inanamıyorum.”

Pelin ve Anıl Altan çifti, “Karantina sürecini evde çocuklarla geçirdik ve gerçekten hayatımızda çok bir şey değişmedi. Onlar sayesinde anda kaldık, meşgul olduk, keyif aldık. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Bu dönemde annelerimizin çok büyük desteği oldu. Tabii ki sokağa çıkmayı, arkadaşlarımızla olmayı, tiyatro seyretmeyi de çok özledik” dedi.

Reklam filmi 3 Haziran tarihinden itibaren tüm kanallarda ve dijital platformlarda seyirci ile buluşacak.