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02.10.2020 - 20:30 |

Akademik Teşvik Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Akademik Teşvik Nasıl Hesaplanır?

Akademik teşvik ödemesi olarak da bilinen bu hesaplama, en yüksek devlet memuru brüt aylığı üzerinden akademik kadro unvanına göre verilen bir teşviktir. Peki, akademik teşvik hesaplama nasıl yapılır? En basit yöntem ile akademik teşvik nasıl hesaplanır? İşte bu hesaplama hakkında bilgiler.

Akademik Teşvik Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Akademik Teşvik Nasıl Hesaplanır?
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Akademik teşvik puanı en az 30 olması ile beraber bu hesaplama üzerinden kadroya göre miktar alınır. Ayrıca damga vergisi haricinde herhangi bir vergiye tabi olmayan akademik teşvik ödemesi, belli başlı bazı kriterlere ele alınmak suretiyle hesaplanır.

Akademik Teşvik Hesaplama Nasıl Yapılır?

En yüksek devlet memuru brüt aylık üzerinden yapılan yüzde çarpımı ile beraber akademik teşvik hesaplaması ortaya çıkarılır. Bu hesaplamadan meydana gelen miktar, akademik kadroya bağlı olarak unvana göre belli yüzdeler üzerinde sunulur.

- Profesör kadrosu için 0
- Doçent kadrosu için %90
- Yardımcı Doçent kadrosu için %80
- Araştırma görevlisi ve okutman, eğitim öğretim planlamacı ve uzman için %70

Bu doğrultuda akademik açıdan her bir kadro için buna bağlı şekilde ondalık üzerinden çarpma işlemi ile hesaplama gerçekleşir. Tabii bu doğrultuda akademik araştırma, proje, yayın gibi daha birçok husus akademik teşvik hesaplama içerisine dahil edilir.

En Basit Yöntem ile Akademik Teşvik Nasıl Hesaplanır?

Pek çok değişken akademik teşvik hesaplaması içerisinde yer aldığından dolayı, bunu bireysel olarak yapmak çok da kolay değildir. Zira bu kadar değişken varken tam bir hesaplama yapmak mümkün olmaz. Fakat bunun yerine en basit yöntem ile akademik teşvik hesaplama aracını kullanmak yeterlidir. Bir form olarak öne çıkan boy hesaplama içerisinde girilmesi gereken birçok kriter bulunur.

- Kişinin akademik unvanı
- Kişinin akademik alanı
- Proje, araştırma ya da tasarım gibi daha birçok husus arasından seçim
- Faaliyet türü ile beraber detaylı faaliyet seçimi

Hesaplama aracı içerisinde bu unsurları girmek suretiyle net olarak akademik teşvik miktarı ortaya çıkarılabilir.

Akademik Teşvik Hesaplama

Akademik açıdan unvana bağlı olarak verilen teşvik, birçok değişken üzerinden hesaplama ile beraber ortaya çıkarılır. En yüksek memur brüt maaşı üzerinden ele alınan bu hesaplama, artık hesaplama aracı üzerinden kolayca anlaşılmaktadır.

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