Akciğer Embolisi Nedir, Pulmoner Emboli Belirtileri Nelerdir? Akciğer Embolisi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Özellikle bacaklarda meydana gelen kan pıhtısı sebebiyle akciğer embolisi meydana gelebiliyor. Tabii nadir olarak vücudun farklı bölgelerinde meydana gelen pıhtı ile beraber, birtakım materyaller nedeniyle de bu sorun oluşabilmektedir. Bu durum karaciğerdeki akışı engellediği için, hasta üzerinde ciddi sorunlar yaratabiliyor.



Akciğer Embolisi Nedir?



Akciğerlerde tıkanmış olan bir kan damarı sebebiyle ortaya çıkan hastalığı akciğer embolisi denir. Tıp dünyasında pulmoner emboli olarak da bilinen bu rahatsızlık, eğer erken zamanda tedavi edilmezse, hayatı tehdit edecek noktaya ulaşabilmektedir. Özellikle hem akciğerler hem de farklı organlar bu sebepten dolayı yeterli oksijen alamayabilir. Haftalar ve hatta aylarca sürebilecek ciddi bir durum olması ile beraber, mutlaka zamanında tedavi uygulanması gereken rahatsızlıklardan biridir.



Pulmoner Emboli Belirtileri Nelerdir?



Akciğer embolisi diğer bir ismi ile pulmoner emboli olarak ifade edilir. Bu doğrultuda Rahatsızlığın belirtileri pıhtının boyutuna, akciğerin ne kadar etkilendiğine, aynı zamanda kalp rahatsızlığı gibi durumların yaşanıp yaşanmadığına bağlı olarak değişkenlik gösterir.



- Nefes darlığı

- Göğüs bölgesinde ağrı

- Öksürük

- Kanlı ve balgamlı öksürük durumu

- Aşırı terleme

- Sırt bölgesinde ağrı

- Sersemlik

- Baş dönmesi

- Mavi dudak ve tırnak problemi

- Baygınlık

- Vücut ısısının yükselmesi

- Baldır bölgesinde ağrı ve şişme

- Düzensiz ve hızlı kalp atışları



Bu ve benzeri durumlar ile karşı karşıya kalındığı vakit mutlaka en yakın zamanda uzman bir doktora başvurmak gerekir.



Akciğer Embolisi Tedavisi Nasıl Yapılır?



Akciğer embolisi konusunda pıhtının büyümemesi ve yeni pıhtı oluşması gerçekleşmemesi için, ilaç enjeksiyon tedavi yöntemi ele alınır. Bu doğrultuda en az 5 gün boyunca ilaç tedavisi uzman doktor kontrolü altında devam eder. Bunlar antikoagülan ilaç tedavisi olarak da bilinmektedir. Aynı zamanda en az 3 ay süre ile devam edecek şekilde, tablet yoluyla ağızdan tedavi uygulamaya devam edilir.



Eğer erken bir dönem içerisinde başvuru gerçekleşirse, iyileşme süresi önemli oranda kısalır. Tabii nadiren de olsa bazı dönemlerde pıhtıyı akciğerden çıkarabilmek için cerrahi müdahale söz konusu olabilir. Ancak genel olarak erken teşhis ve tetkik ile beraber tedavi yöntemleri üzerinden, ilaç tedavisi tam iyileşme imkanı verir.