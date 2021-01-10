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10.01.2021 - 14:59 |

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir? Akciğer Kanserinin Tedavi Yöntemleri

Kanser denildiğinde akla ilk gelen kanserin akciğer kanseri olmasında ki başlıca sebep, kanser türleri içerisinde en fazla ölüme sebebiyet veren tür olması olmaktadır. Diğer bir yandan gelişen tedavi yöntemleri ve erken teşhis sayesinde akciğer kanserinin ölüm oranı gün geçtikçe düşmektedir. Sizlere akciğer kanserinin belirtileri ve tedavi yöntemleri başta olmak üzere hastalıkla ilgili tüm detayları derledik.

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir? Akciğer Kanserinin Tedavi Yöntemleri
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Akciğer kanseri, akciğerde bulunan hücrelerin normal dışı çoğalarak tümör oluşturması olmaktadır. Daha sonrasında bu hücreler çevrelerindeki dokulara hatta damar yolu ile vücudun başka yerlerine de zarar vermektedirler.

Akciğer Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanserinin erken safhada fark edilememesinin başlıca sebebi semptomların diğer hastalıklar ile karıştırılmaya müsait olması olmaktadır. Akciğer kanserinin belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir.

İki haftadan daha uzun süren ve gittikçe daha da kötüleşen öksürük hastalığın ilk ve en önemli belirtisi olmaktadır. Ayrıca bu tür öksürüğün sebebi de belirlenememektedir.

Diğer hastalıklarla karıştırılmaya müsait olan bir diğer belirti ise göğüs ağrısı olmaktadır. Özellikle gülerken, derin nefes alırken veya öksürürken göğüs ağrısının şiddetinde artma oluyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerekmektedir.

Nefes darlığı hastalığın bir diğer önemli sebebi olmaktadır. Akciğer kanserinin bütün evrelerinde ortaya çıkabilen bu belirti ne yazık ki yeterince önemsenmemektedir.

Özellikle sürekli olarak sigara kullanan kişilerde görülen iştahsızlık acilen dikkate alınması gereken bir belirti olmaktadır ve zaman kaybetmeden doktora başvurulması gerekmektedir

Akciğer kanserinin bir diğer tipik belirtisi ise sebebi olmayan kilo kayıplarıdır.

Soğuk algınlığına bağlı olarak gelişmeyen soğuk algınlığı ve yutma güçlüğü de hastalığın belirtileri arasında yer almaktadır.

En sık görülen belirtilerden birisi de sürekli olarak yordun ve halsiz hissedilmesi olmaktadır.

Hastalığın alakasız gibi görülen bir diğer belirtisi ise el ve ayak parmaklarında görülen çomaklaşmalar olmaktadır.

Sırt ve omuz ağrı ile başlayıp kol ve bacaklara hatta başa yayılan ağrılar da akciğer kanserinin belirtileri arasında yer almaktadır.

Boyun ve köprücük kemiğinin üzerinde bulunan bezlerin şişmesi de bir diğer belirti olmaktadır.

Sık sık solunum yolları enfeksiyonu yaşamak bir başka belirti olmaktadır.

Göz kapağında düşme ve göz bebeğinde küçülme ile yüzün aynı bölgesinde terleme olmaması da bir başka belirtiyi oluşturmaktadır.

Akciğer kanserinin Tedavi Yöntemleri

Akciğer kanserinin tedavi yöntemini etkileyen birden fazla faktör bulunmaktadır. Bu faktörler;

Hastanın genel sağlık durumu,

Hastalığın evresi,

Akciğer kanserinin türü,

Hastanın belirtileri ve ihtiyaçları olmaktadır.

Akciğer kanserinin tedavisi için ise birden farklı yöntem bulunmaktadır. bazı vakıalarda bu yöntemler tek tek uygulanırken, bazı vakıalarda ise kombinasyon şeklinde uygulanmaktadır. Tedavi yöntemleri ise şunlar olmaktadır.

Radyoterapi,

Cerrahi,

İmmünoterapi

Kemoterapi

Akciğer Kanserinin Türleri

Temel olarak iki farlı akciğer kanseri türünden bahsetmek mümkün olmaktadır. Bunlardan ilki akciğerde başlayan ve daha sonrasında vücudun başka noktalarına dağılabilen birincil akciğer kanseri olmaktadır. Bir diğer türü ise vücudun başka bir tarafında başlayıp akciğer sıçrayan kanserler olmaktadır. Bu kanser türüne ise sekonder akciğer kanseri denmektedir.

Birincil akciğer kanseri de kendi içerisinde çeşitlere ayrılmaktadır. Bu ilk ayrım kanser hücrelerinin boyutu ile alakalı olmaktadır. Bu çeşitleri küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olmaktadır.

Küçük hücreli akciğer kanseri hastaların yaklaşık olarak 'sinde görülürken en büyük sebebi sigara tüketimi olmaktadır ve erken dönemde yayılma eğilimindedir.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri türü ise kendi içerisinde üçe ayrılmaktadır. Bu üç türde aynı şekilde devam etmektedir. Bu gruptaki kanserlerin tedavi edilmesi daha kolay olmaktadır.

Akciğer Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

Akciğer kanserinin nedenlerine bakıldığında elbette ki ilk sırayı sigara kullanımı almaktadır. Akciğer hastalarının %85'inin sebebi sigara olmaktadır. Sigara içen kişilerin içmeyenlere oranla akciğer kanserine yakalanma ihtimali 25 kat daha fazla olmaktadır. Bu oran pasif içicilikte de geçerli olmaktadır.

Akciğer kanserine neden olan bir diğer etmen ise asbest maruziyeti olmaktadır. Lifli yapıdaki bir mineral olan asbestin zararları bilinmediği dönemlerde ses ve ısı yalıtımları bu madde ile yapılmaktaydı. Günümüzde ise bu maddelerin temizlemesi işinde çalışanlarda görülen akciğer kanserlerinin ana sebebi olmaktadır.

Akciğer Kanserine Tanı Nasıl Konulmaktadır?

Akciğer kanseri ne yazık ki sinsi bir hastalık olmaktadır. İlk belirtilerini genellikle lenf bezlerine veya başka bir organa sıçradığında vermektedir. Erken tanı alan akciğer kanserleri ise genellikle başka bir hastalık araştırılırken bulunmaktadır. Diğer bir yandan akciğer kanserinin erken dönemde tespit edilmesi hastalığın iyileşme oranını %80-90 oranında arttırmaktadır.

Akciğer kanserinin tanısı için ise şu yollar izlenmektedir.

Şikayet veya genel sağlık taraması gibi nedenlerle doktora başvuran hastaların tarama sonuçlarına ve muayeneleri neticesinde kitleler tespit edilir.

Daha sonrasında bronkoskopi uygulanarak akciğerden biyopsi örneği alınır.

Tanının kesinleşmesi ise biyopsi örneğinin patolojik sonucu ile olmaktadır.

Ayrıca akciğer kanserinin tanısında kullanılan görüntüleme ve incelemeler şunlar olmaktadır:

Bilgisayarlı tomografi,

Akciğer grafisi,

MR

PET/CT

Balgam örneği incelenmesi,

Bronkoskopi (bronşların endoskopik olarak değerlendirilmesine denmektedir.)

Bronkoskopik biyopsi

Göğüs duvarından yapılan biyopsi

Lenf bezlerinin değerlendirilmesi

Lenf bezlerinin video yöntemi ile değerlendirilmesi için yapılan cerrahi müdahale

Sigara kullananlar ve 55 yaşın üzerinde olanların düzenli olarak taramadan geçmesi erken tanı için faydalı olmaktadır. Diğer bir yandan ailesinde kanser olan bireylerinde düzenli kontrollerini yaptırması gerekmektedir.

Akciğer Kanserini Riskini Azaltmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Akciğer kanserinin birinci sebebi sigara kullanımı olduğu için sigara kullanmamak hatta pasif içici olmamak gerekmektedir.

Düzenli beslenmek ve düzenli spor yapmak da kanser riskini azaltmaktadır.

Antioksidan yönünden zengin besinler ile beslenmek kanser riskini anlamlı biçimde düşürmektedir.

Hava kirliliği olmayan bölgelerde yaşamak veya hava kirliliğine maruz kalmamak.

Asbeste maruz kalmamak.

 

 

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